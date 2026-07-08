Эрдоған Трамп режасига ишора қилди: Туркия Украина бўйича икки канални ишга солмоқда
Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған Украина масаласида АҚШ президенти Доналд Трампнинг тинчлик ташаббусларини қўллаб-қувватлашини маълум қилди.
Milliyet нашрига кўра, бу ҳақда у Анқарада ўтаётган НАТО саммитида гапирган. Эрдоған Туркия можарони ҳал қилишда Россия билан мавжуд алоқа каналларидан ҳам фойдаланаётганини таъкидлади.
Эрдоған Трамп ташаббусини қўллаб-қувватлади
Туркия раҳбари Украинада тинчликка эришиш бўйича Трампнинг позициясини ижобий баҳолади.
«Мен жаноб Трампнинг Украинадаги тинчлик борасидаги позициясини қўллаб-қувватлайман ва Украинанинг устувор эҳтиёжлари рўйхатини тузиш ташаббусини қўллаб-қувватлашимизни маълум қиламан», — деди Эрдоған.
Бу баёнот НАТО саммити фонида янгради ва Анқаранинг Украина масаласида Вашингтон билан мулоқотни давом эттиришга тайёрлигини кўрсатди.
Анқара Россия билан ҳам алоқа сақламоқда
Эрдоғаннинг таъкидлашича, Туркия можарони ҳал қилиш учун фақат Ғарб билан эмас, Россия билан мавжуд дипломатик каналлардан ҳам фойдаланмоқда.
Бу Анқаранинг Украина масаласида воситачи ролини сақлаб қолишга интилаётганини англатади. Туркия аввал ҳам Москва ва Киев ўртасида мулоқот учун майдон бўлишга ҳаракат қилган.
НАТО саммитида Зеленский ҳам иштирок этмоқда
НАТО саммити 7–8 июль кунлари Анқарада ўтказилмоқда.
Хабарларга кўра, альянснинг европалик аъзолари АҚШ президенти билан муносабатларни мустаҳкамлашга умид қилмоқда. Учрашувда Украина президенти Владимир Зеленский ҳам иштирок этмоқда ва Киев қўшимча ҳарбий ёрдам олишни кутмоқда.
Путиннинг июнь ойидаги таклифи ҳам тилга олинди
Июнь ойи охирида Россия президенти Владимир Путин Украина жанговар ҳаракатларни Донецк, Луганск, Херсон ва Запороже вилоятлари билан чеклашни таклиф қилганини айтган эди.
Путиннинг сўзларига кўра, бундай ёндашув Украина Қуролли кучларига бошқа ҳудудлардан ушбу тўрт вилоятга қўшин ўтказиш имконини бериши мумкин. Шу билан бирга, у бу Россия режаларига кирмаслигини ҳам таъкидлаган.
Туркия НАТОда янги ролга интилмоқдами?
Аввалроқ ОАВ Туркия НАТО ичида АҚШ ролининг бир қисмини ўз зиммасига олишга интилаётгани ҳақида хабар берган эди.
Эрдоғаннинг сўнгги баёноти эса Анқара Украина масаласида бир вақтнинг ўзида ҳам Вашингтон ташаббусларини қўллаш, ҳам Москва билан мулоқотни сақлаш йўлини танлаётганини кўрсатмоқда.
…