Эрдоған Трамп режасига ишора қилди: Туркия Украина бўйича икки канални ишга солмоқда

·29·Дунё
Эрдоған Трамп режасига ишора қилди: Туркия Украина бўйича икки канални ишга солмоқда

Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған Украина масаласида АҚШ президенти Доналд Трампнинг тинчлик ташаббусларини қўллаб-қувватлашини маълум қилди.

Milliyet нашрига кўра, бу ҳақда у Анқарада ўтаётган НАТО саммитида гапирган. Эрдоған Туркия можарони ҳал қилишда Россия билан мавжуд алоқа каналларидан ҳам фойдаланаётганини таъкидлади.

Эрдоған Трамп ташаббусини қўллаб-қувватлади

Туркия раҳбари Украинада тинчликка эришиш бўйича Трампнинг позициясини ижобий баҳолади.

«Мен жаноб Трампнинг Украинадаги тинчлик борасидаги позициясини қўллаб-қувватлайман ва Украинанинг устувор эҳтиёжлари рўйхатини тузиш ташаббусини қўллаб-қувватлашимизни маълум қиламан», — деди Эрдоған.

Бу баёнот НАТО саммити фонида янгради ва Анқаранинг Украина масаласида Вашингтон билан мулоқотни давом эттиришга тайёрлигини кўрсатди.

Анқара Россия билан ҳам алоқа сақламоқда

Эрдоғаннинг таъкидлашича, Туркия можарони ҳал қилиш учун фақат Ғарб билан эмас, Россия билан мавжуд дипломатик каналлардан ҳам фойдаланмоқда.

Бу Анқаранинг Украина масаласида воситачи ролини сақлаб қолишга интилаётганини англатади. Туркия аввал ҳам Москва ва Киев ўртасида мулоқот учун майдон бўлишга ҳаракат қилган.

НАТО саммитида Зеленский ҳам иштирок этмоқда

НАТО саммити 7–8 июль кунлари Анқарада ўтказилмоқда.

Хабарларга кўра, альянснинг европалик аъзолари АҚШ президенти билан муносабатларни мустаҳкамлашга умид қилмоқда. Учрашувда Украина президенти Владимир Зеленский ҳам иштирок этмоқда ва Киев қўшимча ҳарбий ёрдам олишни кутмоқда.

Путиннинг июнь ойидаги таклифи ҳам тилга олинди

Июнь ойи охирида Россия президенти Владимир Путин Украина жанговар ҳаракатларни Донецк, Луганск, Херсон ва Запороже вилоятлари билан чеклашни таклиф қилганини айтган эди.

Путиннинг сўзларига кўра, бундай ёндашув Украина Қуролли кучларига бошқа ҳудудлардан ушбу тўрт вилоятга қўшин ўтказиш имконини бериши мумкин. Шу билан бирга, у бу Россия режаларига кирмаслигини ҳам таъкидлаган.

Туркия НАТОда янги ролга интилмоқдами?

Аввалроқ ОАВ Туркия НАТО ичида АҚШ ролининг бир қисмини ўз зиммасига олишга интилаётгани ҳақида хабар берган эди.

Эрдоғаннинг сўнгги баёноти эса Анқара Украина масаласида бир вақтнинг ўзида ҳам Вашингтон ташаббусларини қўллаш, ҳам Москва билан мулоқотни сақлаш йўлини танлаётганини кўрсатмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Индонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқдаИндонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқдаБугун, 23:25Эрон АҚШга кескин огоҳлантириш берди: Ҳурмуз атрофида хавфли бурилишЭрон АҚШга кескин огоҳлантириш берди: Ҳурмуз атрофида хавфли бурилишБугун, 23:21Германияда 15 беморни ўлдирган шифокорга умрбод қамоқ жазоси берилдиГерманияда 15 беморни ўлдирган шифокорга умрбод қамоқ жазоси берилдиБугун, 20:29Космосда миямизга нима бўлади? Олимлар аниқлаган ҳайратланарли ҳақиқатКосмосда миямизга нима бўлади? Олимлар аниқлаган ҳайратланарли ҳақиқатБугун, 20:18Ормуз бўғозидаги ҳужумлардан сўнг АҚШ ва Эрон ўртасида вазият кескинлашдиОрмуз бўғозидаги ҳужумлардан сўнг АҚШ ва Эрон ўртасида вазият кескинлашдиБугун, 20:00Покистонда беш экипаж аъзоси бўлган юк самолёти радардан йўқолдиПокистонда беш экипаж аъзоси бўлган юк самолёти радардан йўқолдиБугун, 19:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди