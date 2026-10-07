НАТО Ҳарбий қўмитаси делегацияси Киевга келди — улар нимани муҳокама қилмоқда?

·12·Дунё
НАТО Ҳарбий қўмитаси делегацияси Киевга келди — улар нимани муҳокама қилмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саккиз йилдан бери илк бор НАТО Ҳарбий қўмитасининг 32 та аъзо давлат вакилларидан иборат делегацияси Украина Қуролли Кучлари бош қўмондони Михаил Драпатийнинг таклифига биноан Киевга ташриф буюрди.
  • Ташрифнинг асосий мақсадлари орасида Украина армиясининг жанговар тажрибасини ўрганиш ва ҳарбий қўмондонларга стратегик маслаҳатлар бериш бор.

Шимолий Атлантика альянси (НАТО) ва Украина ўртасидаги ҳарбий ҳамкорликда сўнгги йиллардаги энг муҳим ва кўламдор воқеалардан бири юз берди. Сўнгги саккиз йил ичида илк бор НАТО Ҳарбий қўмитасининг юқори мартабали делегацияси расмий ташриф билан Киев шаҳрига етиб келди. Украина оммавий ахборот воситалари тарқатган хабарларга кўра, ушбу ташриф Украина Қуролли Кучлари бош қўмондони Михаил Драпатийнинг шахсий таклифига биноан амалга оширилган.

Ташрифнинг энг эътиборга молик жиҳати шундаки, Киевга НАТОга аъзо бўлган барча 32 та давлатнинг расмий ҳарбий вакиллари бир вақтнинг ўзида ташриф буюрди.

Ташрифдан кўзланган асосий мақсадлар: Маслаҳатлар ва жанговар тажриба

Мутахассислар ва ҳарбий таҳлилчилар 32 давлат вакилларининг бир вақтда тўпланишини турли геосиёсий ва тактик омиллар билан баҳоламоқда:

  • Украинанинг жанговар тажрибасини ўрганиш: Таҳлилчиларнинг фикрича, ташриф дастуридан кўзланган муҳим вазифалардан бири — Украина армиясининг замонавий фронт шароитидаги реал тўқнашув тажрибасини яқиндан ўрганиш ва НАТО давлатлари армияларининг бўлажак таҳдидларга тайёргарлигини оширишдан иборат;

  • Маслаҳат ва стратегик режалаштириш: Ҳарбий шарҳловчилар, жумладан, истеъфодаги полковник Михаил Ходаренок фикрига кўра, қўмита вакиллари украин ҳарбий қўмондонларига қуролли курашни келгусида олиб бориш бўйича консультатив ва маслаҳат хизматларини кўрсатиши мумкин.

Қурол-яроғ масаласи: Ҳарбий қўмита ваколати ва миллий ҳукуматлар

Ҳарбий қўмита бевосита қурол етказиб бериш бўйича шартномаларни имзолаш ваколатига эга бўлмаса-да, бу мавзу мулоқот марказида турибди:

  • Эҳтиёжларни баҳолаш: Ҳарбий экспертларнинг тушунтиришича, қурол етказиб бериш давлатлараро сиёсий муносабатлар мавзуси ҳисобланади. Бироқ ҳарбий қўмита вакиллари фронтда Украинага айнан қандай турдаги қуроллар, қанча миқдорда ва қайси муддатларда зарурлиги бўйича умумий техник эҳтиёжларни муҳокама қилади;

  • Ахборотни пойтахтларга етказиш: Делегация аъзолари Украина томонининг энг сўнгги позицияси ва илтимосларини бевосита жойида эшитиб, ўз миллий ҳукуматлари ва мудофаа вазирликларига тегишли тавсияларни етказиши кутилмоқда.

Халқаро экспертлар муносабати

Ҳарбий таҳлилчилар ушбу ташрифнинг кучли ҳаво зарбалари ва кескинлашувлар даврига тўғри келганига эътибор қаратмоқда. Бир томондан, бу Алянснинг Киевни қўллаб-қувватлаш бўйича сиёсий ва ҳарбий бирдамлигини кўрсатувчи қатъий рамзий ишора бўлса, иккинчи томондан, фронтдаги вазият бўйича Ғарб ҳарбий элитаси ичида мувофиқлашувни кучайтириш зарурати юзага келганини англатади.

НАТО Ҳарбий қўмитасининг ушбу тўлиқ таркибдаги миссияси яқин ойларда Украинага бериладиган ҳарбий ёрдам кўлами ва мудофаа стратегиясидаги янги қадамларни белгилаб бериши кутилмоқда.

НАТОУкраинаКиевМихаил Драпатий
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Драпатийнинг баёноти жанжалга сабаб бўлди: Москва қандай жавоб қайтарди?Драпатийнинг баёноти жанжалга сабаб бўлди: Москва қандай жавоб қайтарди?25 июл 00:32Украина денгизсиз қолиши мумкин: НАТО собиқ генерали Россиянинг янги нишонларини фош қилдиУкраина денгизсиз қолиши мумкин: НАТО собиқ генерали Россиянинг янги нишонларини фош қилди21 сентябр 18:37Трампнинг махсус вакиллари Киевдаги учрашувдан "даҳшат"га тушиб қайтдиТрампнинг махсус вакиллари Киевдаги учрашувдан "даҳшат"га тушиб қайтди10 сентябр 10:06Украина ҳудудларига тунги баллистик ракета ва дрон ҳужумлари: қурбонлар борУкраина ҳудудларига тунги баллистик ракета ва дрон ҳужумлари: қурбонлар бор22 август 10:16«Уруш қимматлашди, энг катта муаммо — пул»: Зеленский мудофаадаги танқисликни тан олди«Уруш қимматлашди, энг катта муаммо — пул»: Зеленский мудофаадаги танқисликни тан олди20 август 23:50Зеленский иттифоқчилардан Patriot ракеталарини сўради ва Россияга таҳдид қилдиЗеленский иттифоқчилардан Patriot ракеталарини сўради ва Россияга таҳдид қилди20 август 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?