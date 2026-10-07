НАТО Ҳарбий қўмитаси делегацияси Киевга келди — улар нимани муҳокама қилмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саккиз йилдан бери илк бор НАТО Ҳарбий қўмитасининг 32 та аъзо давлат вакилларидан иборат делегацияси Украина Қуролли Кучлари бош қўмондони Михаил Драпатийнинг таклифига биноан Киевга ташриф буюрди.
- Ташрифнинг асосий мақсадлари орасида Украина армиясининг жанговар тажрибасини ўрганиш ва ҳарбий қўмондонларга стратегик маслаҳатлар бериш бор.
Шимолий Атлантика альянси (НАТО) ва Украина ўртасидаги ҳарбий ҳамкорликда сўнгги йиллардаги энг муҳим ва кўламдор воқеалардан бири юз берди. Сўнгги саккиз йил ичида илк бор НАТО Ҳарбий қўмитасининг юқори мартабали делегацияси расмий ташриф билан Киев шаҳрига етиб келди. Украина оммавий ахборот воситалари тарқатган хабарларга кўра, ушбу ташриф Украина Қуролли Кучлари бош қўмондони Михаил Драпатийнинг шахсий таклифига биноан амалга оширилган.
Ташрифнинг энг эътиборга молик жиҳати шундаки, Киевга НАТОга аъзо бўлган барча 32 та давлатнинг расмий ҳарбий вакиллари бир вақтнинг ўзида ташриф буюрди.
Ташрифдан кўзланган асосий мақсадлар: Маслаҳатлар ва жанговар тажриба
Мутахассислар ва ҳарбий таҳлилчилар 32 давлат вакилларининг бир вақтда тўпланишини турли геосиёсий ва тактик омиллар билан баҳоламоқда:
Украинанинг жанговар тажрибасини ўрганиш: Таҳлилчиларнинг фикрича, ташриф дастуридан кўзланган муҳим вазифалардан бири — Украина армиясининг замонавий фронт шароитидаги реал тўқнашув тажрибасини яқиндан ўрганиш ва НАТО давлатлари армияларининг бўлажак таҳдидларга тайёргарлигини оширишдан иборат;
Маслаҳат ва стратегик режалаштириш: Ҳарбий шарҳловчилар, жумладан, истеъфодаги полковник Михаил Ходаренок фикрига кўра, қўмита вакиллари украин ҳарбий қўмондонларига қуролли курашни келгусида олиб бориш бўйича консультатив ва маслаҳат хизматларини кўрсатиши мумкин.
Қурол-яроғ масаласи: Ҳарбий қўмита ваколати ва миллий ҳукуматлар
Ҳарбий қўмита бевосита қурол етказиб бериш бўйича шартномаларни имзолаш ваколатига эга бўлмаса-да, бу мавзу мулоқот марказида турибди:
Эҳтиёжларни баҳолаш: Ҳарбий экспертларнинг тушунтиришича, қурол етказиб бериш давлатлараро сиёсий муносабатлар мавзуси ҳисобланади. Бироқ ҳарбий қўмита вакиллари фронтда Украинага айнан қандай турдаги қуроллар, қанча миқдорда ва қайси муддатларда зарурлиги бўйича умумий техник эҳтиёжларни муҳокама қилади;
Ахборотни пойтахтларга етказиш: Делегация аъзолари Украина томонининг энг сўнгги позицияси ва илтимосларини бевосита жойида эшитиб, ўз миллий ҳукуматлари ва мудофаа вазирликларига тегишли тавсияларни етказиши кутилмоқда.
Халқаро экспертлар муносабати
Ҳарбий таҳлилчилар ушбу ташрифнинг кучли ҳаво зарбалари ва кескинлашувлар даврига тўғри келганига эътибор қаратмоқда. Бир томондан, бу Алянснинг Киевни қўллаб-қувватлаш бўйича сиёсий ва ҳарбий бирдамлигини кўрсатувчи қатъий рамзий ишора бўлса, иккинчи томондан, фронтдаги вазият бўйича Ғарб ҳарбий элитаси ичида мувофиқлашувни кучайтириш зарурати юзага келганини англатади.
НАТО Ҳарбий қўмитасининг ушбу тўлиқ таркибдаги миссияси яқин ойларда Украинага бериладиган ҳарбий ёрдам кўлами ва мудофаа стратегиясидаги янги қадамларни белгилаб бериши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…