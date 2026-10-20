"Ядровий Эрон билан яшай олмайман”: Нетаньяху янги муддатдаги асосий мақсадини очиқлади

·45·Дунё
"Ядровий Эрон билан яшай олмайман”: Нетаньяху янги муддатдаги асосий мақсадини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Исроил бош вазири Бенямин Нетаняху Эроннинг ядровий дастурига қарши муросасиз позициясини яна бир бор тасдиқлади.
  • У Эрон билан ядровий мақомга эга бўлган давлат сифатида яшашга кўникиш лозимлигини илгари сурган мухолифатнинг таклифини қабул қилиб бўлмас деб атади.
  • Нетаняху ўзининг бўлажак сиёсий фаолиятининг асосий мақсади Эроннинг ядро қуролига эга бўлишига тўсқинлик қилиш эканлигини таъкидлади.

Исроил сиёсий саҳнасида ва Яқин Шарқ минтақасида хавфсизлик масалалари яна кун тартибининг энг юқори нуқтасига чиқди. Бош вазир Беньямин Нетаньяху мамлакатдаги мухолифат вакилларининг позициясига кескин эътироз билдириб, Теҳроннинг ядровий дастурига нисбатан муросасиз муносабатини яна бир бор очиқ баён этди.

Ҳукумат раҳбари Эрон ҳудудига эҳтимолий зарбалар бериш ғоясини рад этаётган ва таҳдид билан муроса қилишга чақираётган сиёсий рақибларининг қарашларини кескин қоралади.

Мухолифатнинг позицияси ва Нетаньяхунинг радикал қаршилиги

Ички сиёсий баҳслар давомида Эронга қарши ҳарбий ҳаракатлар масаласи асосий тўқнашув нуқтасига айланди:

  • Мухолифатнинг таклифи: Мухолифатдан кўрсатилган номзод Эрон режими объектларига ҳарбий зарба бериш ғоясини катта хато деб баҳолаган ҳамда Исроил эндиликда ядровий мақомга эга Эрон билан ёнма-ён яшашга кўникиши лозимлигини илгари сурган;

  • Нетаньяхунинг қатъий раддияси: Бош вазир бундай ён беришни қабул қилиб бўлмас деб атади: «Мен эса ядровий Ислом Республикаси билан ҳеч қачон келиша олмайман ва у билан бирга яшай олмайман», — дея таъкидлади у.

«Бутун ҳаётим мақсади»: Кейинги муддат учун асосий ваъда

Беньямин Нетаньяху бўлажак сиёсий фаолиятининг устувор йўналишини бевосита ушбу хавфсизлик таҳдидига қарши кураш билан боғлади:

  • Кўп йиллик сиёсий йўл: Сиёсатчи Эроннинг ядро қуролига эга бўлишига тўсқинлик қилиш унинг бутун сиёсий ҳаёти ва раҳбарлик даврининг бош мақсади бўлиб келганини урғулади;

  • Кейинги муддат режаси: «Агар яна сайлансам, бунинг ҳеч қачон содир бўлмаслигини таъминлаш учун кейинги бошқарув муддатимни ҳам шунга бағишлайман деб умид қиламан», — дея ўз сўзини якунлади Нетаньяху.

Бу баёнот Исроилнинг Эрон ядро иншоотларига қарши эҳтимолий превентив зарбалар бериш эҳтимолини кун тартибида сақлаб қолаётгани ва минтақадаги кескинлик пасаймаслигидан далолат беради.

Бенямин НетаньяхуЭрон ядровий дастуриИсроил-Эрон муносабатлариЯқин Шарқ хавфсизлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Ким Чен Ин — менинг дўстим”: Трамп КХДР ва Эрон ядро қуроли ҳақидаги саволга жавоб берди“Ким Чен Ин — менинг дўстим”: Трамп КХДР ва Эрон ядро қуроли ҳақидаги саволга жавоб берди30 сентябр 12:10Аббос Ароқчи АҚШ билан Ҳўрмуз бўғози бўйича бошиберк кўчадан чиқиш шартларини эълон қилдиАббос Ароқчи АҚШ билан Ҳўрмуз бўғози бўйича бошиберк кўчадан чиқиш шартларини эълон қилди27 сентябр 22:20Эрон президенти Масъуд Пезешкиёндан халқаро иккиюзламачиликка кескин зарба (видео)Эрон президенти Масъуд Пезешкиёндан халқаро иккиюзламачиликка кескин зарба (видео)24 сентябр 17:48Трамп ва Нетаньяху учрашди: Эрон, Ғазо ва Яқин Шарқ хавфсизлиги диққат марказидаТрамп ва Нетаньяху учрашди: Эрон, Ғазо ва Яқин Шарқ хавфсизлиги диққат марказида29 июл 10:58АҚШ W93 янги термоядровий жанговар каллагини парвоз синовидан ўтказдиАҚШ W93 янги термоядровий жанговар каллагини парвоз синовидан ўтказди23 сентябр 12:57Бомбардимончи ва яширин қирувчи кадрда: Хитой қандай сигнал берди?Бомбардимончи ва яширин қирувчи кадрда: Хитой қандай сигнал берди?4 август 19:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда