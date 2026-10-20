"Ядровий Эрон билан яшай олмайман”: Нетаньяху янги муддатдаги асосий мақсадини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Исроил бош вазири Бенямин Нетаняху Эроннинг ядровий дастурига қарши муросасиз позициясини яна бир бор тасдиқлади.
- У Эрон билан ядровий мақомга эга бўлган давлат сифатида яшашга кўникиш лозимлигини илгари сурган мухолифатнинг таклифини қабул қилиб бўлмас деб атади.
- Нетаняху ўзининг бўлажак сиёсий фаолиятининг асосий мақсади Эроннинг ядро қуролига эга бўлишига тўсқинлик қилиш эканлигини таъкидлади.
Исроил сиёсий саҳнасида ва Яқин Шарқ минтақасида хавфсизлик масалалари яна кун тартибининг энг юқори нуқтасига чиқди. Бош вазир Беньямин Нетаньяху мамлакатдаги мухолифат вакилларининг позициясига кескин эътироз билдириб, Теҳроннинг ядровий дастурига нисбатан муросасиз муносабатини яна бир бор очиқ баён этди.
Ҳукумат раҳбари Эрон ҳудудига эҳтимолий зарбалар бериш ғоясини рад этаётган ва таҳдид билан муроса қилишга чақираётган сиёсий рақибларининг қарашларини кескин қоралади.
Мухолифатнинг позицияси ва Нетаньяхунинг радикал қаршилиги
Ички сиёсий баҳслар давомида Эронга қарши ҳарбий ҳаракатлар масаласи асосий тўқнашув нуқтасига айланди:
Мухолифатнинг таклифи: Мухолифатдан кўрсатилган номзод Эрон режими объектларига ҳарбий зарба бериш ғоясини катта хато деб баҳолаган ҳамда Исроил эндиликда ядровий мақомга эга Эрон билан ёнма-ён яшашга кўникиши лозимлигини илгари сурган;
Нетаньяхунинг қатъий раддияси: Бош вазир бундай ён беришни қабул қилиб бўлмас деб атади: «Мен эса ядровий Ислом Республикаси билан ҳеч қачон келиша олмайман ва у билан бирга яшай олмайман», — дея таъкидлади у.
«Бутун ҳаётим мақсади»: Кейинги муддат учун асосий ваъда
Беньямин Нетаньяху бўлажак сиёсий фаолиятининг устувор йўналишини бевосита ушбу хавфсизлик таҳдидига қарши кураш билан боғлади:
Кўп йиллик сиёсий йўл: Сиёсатчи Эроннинг ядро қуролига эга бўлишига тўсқинлик қилиш унинг бутун сиёсий ҳаёти ва раҳбарлик даврининг бош мақсади бўлиб келганини урғулади;
Кейинги муддат режаси: «Агар яна сайлансам, бунинг ҳеч қачон содир бўлмаслигини таъминлаш учун кейинги бошқарув муддатимни ҳам шунга бағишлайман деб умид қиламан», — дея ўз сўзини якунлади Нетаньяху.
Бу баёнот Исроилнинг Эрон ядро иншоотларига қарши эҳтимолий превентив зарбалар бериш эҳтимолини кун тартибида сақлаб қолаётгани ва минтақадаги кескинлик пасаймаслигидан далолат беради.
Изоҳлар 0
…