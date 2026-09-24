Эрон президенти Масъуд Пезешкиёндан халқаро иккиюзламачиликка кескин зарба (видео)

·1·Дунё
Эрон президенти Масъуд Пезешкиёндан халқаро иккиюзламачиликка кескин зарба (видео)

Яқин Шарқ минтақасидаги ҳарбий қарама-қаршилик ва ядровий кескинлик янги дипломатик портлаш нуқтасига етди. Эрон Ислом Республикаси Президенти Масъуд Пезешкиён халқаро ҳамжамият ва глобал хавфсизлик ташкилотларига очиқдан-очиқ мурожаат қилиб, жаҳон сиёсатидаги улкан иккиюзламачилик ҳамда икки томонлама стандартларни кескин фош этди. Эрон раҳбари бутун минтақани уруш оловига тортаётган ядровий қурол ва оммавий қирғин воситалари аслида Исроилнинг қўлида эканини қатъий таъкидлади: «Атом ва ядро бомбалари Исроил режимида мавжуд, лекин негадир халқаро инспекторлардан тинмай Эронга келиш талаб қилинмоқда! Исроил Ғазо секторида 70 мингдан зиёд айбсиз инсонни ваҳшийларча ўлдирди, бироқ Эрон музокаралар столи ортида тинчлик йўлини излаб ўтирган бир пайтда ҳужумларга учради».

Пезешкиён Исроилнинг Ядро қуролини тарқатмаслик тўғрисидаги шартномага (NPT) аъзо эмаслигини, ўз тарихи давомида ҳеч қачон МАГАТЭ текширувларига йўл қўймаганини, шунга қарамай уларга Яқин Шарқдаги исталган пойтахтни бемалол бомбардимон қилиши учун тўлиқ имконият яратиб берилаётганини жазава билан танқид қилди. Ушбу баёнот Ғазодаги инқироз, Теҳрон ва Тель-Авив ўртасидаги тўғридан-тўғри зарбалар хавфи ҳамда ядровий текширувларнинг адолатсиз тақсимоти масаласини яна жаҳон кун тартибининг энг юқори поғонасига чиқарди.

Хўш, Пезешкиённинг ушбу дадил айблови ортида қандай далиллар ётибди, Исроилнинг ядровий арсенали нима сабабдан халқаро инспекциялардан яшириб келинмоқда ва Яқин Шарқдаги ядровий қарама-қаршилик қандай хавфли нуқтага қараб кетмоқда?

«Исроилнинг ядро бомбаси, 70 минг қурбон ва МАГАТЭ текширувлари»: Баёнотнинг 5 та асосий нуқтаси

Масъуд Пезешкиённинг чиқишидан энг муҳим факт ва таҳлилий тезислар:

  • Ядро қуроли марказига аниқ ишора: Пезешкиён минтақада ҳақиқий оммавий қирғин қуроли ва ядро бомбаси Исроил қўлида эканини очиқ таъкидлади;

  • Адолатсиз текширувлар парадокси: Атом бомбасига эга бўлган давлат четда қолиб, барча текширув ва босимлар тинч атомни даъво қилаётган Эронга қаратилгани қораланди;

  • Ғазодаги 70 мингдан ортиқ қурбон: Исроилнинг ҳарбий ҳаракатлари оқибатида 70 мингдан зиёд бегуноҳ тинч аҳоли ҳалок бўлгани расман тилга олинди;

  • Музокара столидаги зарбалар: Эрон дипломатик мулоқот олиб бораётган бир пайтда бомбардимонларга нишон бўлаётгани иккиюзламачилик сифатида баҳоланди;

  • NPT шартномасидан ташқаридаги иммунитет: Исроил ядровий қуролларни тарқатмаслик шартномасини тан олмасдан ва инспекторларни киритмасдан исталган ҳудудни бомбалаш эркинлигига эга бўлиб қолаётгани қаттиқ танқид қилинди.

Яқин Шарқдаги ядровий қарама-қаршилик: Эрон ва Исроил мақоми таққоси

Халқаро ҳуқуқ, ядровий инспекциялар ва томонларнинг ҳақиқий ҳолати таҳлили:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Эрон Ислом Республикаси

Исроил режими

Ядро қуроли мавжудлиги мақоми

Расман рад этилади (тинч атом дастури)

Норасмий тан олинган ядровий давлат (тахминан 90–200 та каллак)

NPT (Ядро қуролини тарқатмаслик) шартномаси

Аъзо давлат (мажбуриятлари бор)

Аъзо эмас (ҳеч қандай мажбурият олмаган)

МАГАТЭ инспекторлари назорати

Мунтазам текширувлар ва камералар назорати

Бирор марта текширувга рухсат берилмаган

Минтақавий зарбалар кўлами

Жавоб зарбалари ва мудофаа позицияси

Ғазо, Ливан, Сурия ва бошқа пойтахтларни эркин нишонга олиш

Тинч аҳоли қурбонлари кўрсаткичи

Ҳужумлардан ҳимояланувчи томон

Ғазода 70 мингдан зиёд инсонлар қурбон қилинган

Халқаро босим ва санкциялар

Кўп йиллик оғир иқтисодий эмбарго ва босим

Ғарб давлатлари томонидан дипломатик ва ҳарбий ҳимоя

Геосиёсий ва хавфсизлик экспертизаси: Нега Пезешкиённинг баёноти глобал адолатсизлик кўзгусидир?

Халқаро хавфсизлик бўйича таҳлилчилар ва шарқшуносларнинг хулосалари:

  • «Икки томонлама стандартлар»нинг фош бўлиши: Жаҳон ҳамжамияти ўнлаб йиллардан бери Эронни уранни бойитишда ва эҳтимолий ядро қуроли яратишда айблаб, мислсиз санкциялар остида ушлаб келмоқда; бироқ Димона ядровий марказига эга бўлган ва ҳақиқий атом бомбаси мавжудлиги сир бўлмаган Исроилнинг ҳеч қандай халқаро назоратга бўйсунмаслиги БМТ ва МАГАТЭ тизимидаги чуқур инқирозни кўрсатади;

  • «70 минг қурбон» фонидаги масъулият: Ғазо секторидаги гуманитар фожиа ва ўн минглаб аёллар ҳамда болаларнинг ўлими Исроилнинг минтақада ҳеч қандай жазосизлик ҳисси билан ҳаракатланаётганини кўрсатмоқда; Пезешкиённинг бу рақамларни ядровий сиёсат билан боғлаши Ғарб сиёсатчиларини мураккаб ахлоқий бурчакка тақайди;

  • «Исталган пойтахтни нишонга олиш» хавфи: Тель-Авивнинг Дамашқ, Байрут ва Теҳрондаги объектларга қарши чекловсиз авиазарбалар бериши Яқин Шарқдаги суверен давлатлар чегараларини буткул йўққа чиқармоқда; Эрон бу ҳаракатларнинг ортида Исроилнинг ўз ядровий кафолатига таяниши ётибди деб ҳисоблайди;

  • Музокаралар истиқболи ва Теҳрон позицияси: Пезешкиённинг «биз музокаралар столида эдик» дейиши Эроннинг дипломатик ечимга тайёрлигини, бироқ бир томонлама таҳдидлар ва ҳужумлар остида бундай мулоқот ўз маъносини йўқотишини билдиради.

Масъуд Пезешкиённинг баёноти Яқин Шарқда ҳақиқий барқарорликка эришиш учун аввало ядровий қуролга эга бўлган барча давлатлар, шу жумладан Исроил ҳам халқаро назоратга бўйсуниши шартлигини энг юқори минбарларда қатъий кўтариб чиқди.

Сизнингча, Исроилнинг ядровий қуролга эга бўла туриб МАГАТЭ текширувларидан буткул четда қолиши ва барча босимларнинг фақат Эронга қаратилиши адолатданми? Халқаро ҳамжамият минтақадаги урушни тўхтатиш учун ядровий назоратда икки томонлама стандартлардан воз кеча оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Яқин Шарқнинг оғриқли геосиёсий ҳақиқати ёритилган ушбу эксклюзив таҳлилни барча сиёсат ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Масъуд ПезешкиёнИсроилЯдро қуролМАГАТЭ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пезешкиён қирғиз ёшларига 100 евродан берди: сабаби маълум (видео)Пезешкиён қирғиз ёшларига 100 евродан берди: сабаби маълум (видео)1 сентябр 07:30«Трамп ҳар куни ҳар хил гап айтмоқда»: Теҳрон АҚШнинг қайси сўзига ишонишни билмаяпти«Трамп ҳар куни ҳар хил гап айтмоқда»: Теҳрон АҚШнинг қайси сўзига ишонишни билмаяпти13 сентябр 18:45Пезешкиан: "Исломий давлатлар тажовуз майдонига айланмаслиги керак"Пезешкиан: "Исломий давлатлар тажовуз майдонига айланмаслиги керак"27 август 20:38Каспийдаги савдо кемага ҳужумдан сўнг Эрон Украинага жавоб ваъда қилдиКаспийдаги савдо кемага ҳужумдан сўнг Эрон Украинага жавоб ваъда қилди26 июл 22:28АҚШ Эроннинг Ларак оролига зарба берди: янги хавф юзага келди (видео)АҚШ Эроннинг Ларак оролига зарба берди: янги хавф юзага келди (видео)31 август 10:45АҚШ ва Эрон ўртасида имзоланган келишув тафсилотлари маълум бўлдиАҚШ ва Эрон ўртасида имзоланган келишув тафсилотлари маълум бўлди18 июн 15:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота