Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?

·15·Дунё
Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дубайдан Тел-Авивга учаётган ФлйДубаи авиакомпаниясининг Boeing 737 самолёти (рейс FDB1549) бортида қуролли эгаллаб олинганини билдирувчи «7500» махсус сигналини узатди.
  • Бортида 180 нафар йўловчи, жумладан 150 нафар Исроил фуқароси бўлган ушбу ҳаво кемаси хавфсизлигини таъминлаш учун Исроил Ҳарбий-ҳаво кучларининг қирувчи самолётлари ҳавога кўтарилди.

Яқин Шарқ минтақаси осмонида халқаро авиацияни оёққа турғизган шошилинч ва ўта таҳликали фавқулодда вазият юзага келди. БААнинг Дубай шаҳридан Исроилнинг Тель-Авив шаҳрига йўл олган FlyDubai авиакомпаниясига тегишли Boeing 737 йўловчи самолёти (рейс FDB1549) парвоз давомида кутилмаганда самолёт олиб қочилгани ва гаровга олинганини билдирувчи хавфли сигналларни узатди. Авиалайнер дастлаб умумий фавқулодда ҳолатни англатувчи «7700» кодини, бироқ кўп ўтмай бортнинг қуролли эгаллаб олинганини англатувчи «7500» махсус сигналини диспетчерлик марказларига юборган.

Бортида жами 180 нафар йўловчи, жумладан 150 нафар Исроил фуқароси бўлган ҳаво кемаси хавфсизлигини таъминлаш мақсадида Исроил Ҳарбий-ҳаво кучларининг бир нечта замонавий қирувчи самолётлари ҳавога кўтарилди. Айни дақиқаларда мамлакат Бош вазири Биньямин Нетаньяху ҳамда Мудофаа вазири Исроэль Кац иштирокида хавфсизлик бўйича шошилинч ёпиқ маслаҳатлашув йиғилиши ўтказилмоқда.

«7500 коди, 180 нафар йўловчи ва осмонга кўтарилган қирувчилар»: 5 та асосий нуқта

Яқин Шарқ осмонидаги кескин авиация ҳодисаси бўйича энг муҳим расмий далиллар:

  • «Самолёт олиб қочилди» (7500) сигнали: FlyDubai авиакомпаниясига тегишли Boeing 737 самолёти борт эгаллаб олинганини билдирувчи махсус «7500» сигналини узатди;

  • Бортда 180 нафар йўловчи: Ҳаво кемасида 180 киши, шу жумладан 150 нафар Исроил фуқароси бўлган;

  • Исроил ҳарбий авиацияси ҳавога кўтарилди: Махсус сигналдан сўнг Исроил ҲҲКга тегишли қирувчи самолётлар лайнерни кузатиб бориш учун зудлик билан парвоз қилди;

  • Давлат раҳбариятининг шошилинч йиғилиши: Бош вазир Биньямин Нетаньяху ва Мудофаа вазири Исроэль Кац фавқулодда хавфсизлик мажлисини бошлади;

  • Парвоз йўналиши назорат остида: Flightradar хариталарида самолёт Иордания ҳаво ҳудудидан ўтиб, Исроил чегараларига яқинлашгани акс этди.

Дубай — Тель-Авив (FDB1549) рейсидаги фавқулодда ҳолат кўрсаткичлари таснифи

Ҳаво кемаси, узатилган сигналлар хронологияси ва ҳарбий реакция параметрлари таҳлили:

Таҳлил мезонлари ва йўналишлар

Аниқланган ҳолатлар ва техник кўрсаткичлар

Авиакомпания ва самолёт русуми

FlyDubai авиакомпанияси, Boeing 737 лайнери (A6-FKN)

Рейс йўналиши ва рақами

Дубай (БАА) — Тель-Авив (Исроил), FDB1549 рейси

Бортдаги одамлар сони

180 нафар йўловчи (шундан 150 нафари Исроил фуқароси)

Биринчи узатилган сигнал

Сквок 7700 (Фавқулодда / техник носозлик ҳолати)

Иккинчи узатилган сигнал

Сквок 7500 (Самолётни олиб қочиш / Гаровга олиш ҳолати)

Ҳарбий муносабат ва чора

Исроил ҲҲК қирувчи самолётлари ҳавога кўтарилди

Сиёсий раҳбарият даражасидаги қадам

Нетаньяху ва Мудофаа вазири шошилинч маслаҳатлашув ўтказмоқда

Авиация хавфсизлиги ва геосиёсий экспертиза: Нега 7500 коди энг хавфли сигнал ҳисобланади?

Халқаро авиация мутахассислари, ҳарбий экспертлар ва хавфсизлик таҳлилчиларининг хулосалари:

  • «Транспондернинг совуққон хабари (7500)»: Авиацияда «7500» коди ҳаво кемаси бортига қуролли босқинчилар, террорчилар бостириб киргани ёки учувчилар кабинаси куч билан эгаллаб олинганини англатади; бу сигнал пилотлар томонидан диспетчерга овоз чиқармасдан яширинча юборилиши мумкин; бироқ тарихда учувчиларнинг техник адашиши (транспондер рақамини нотўғри киритиши) сабабли 7500 коди хато узатилган прецедентлар ҳам кузатилган;

  • Қирувчи самолётларнинг ҳавога кўтарилиши шартлиги: 150 нафар исроиллик бўлган самолётдан бундай код келиб тушиши билан ҳар қандай давлат армияси ҳаво хавфсизлиги протоколини максимал даражага кўтаради; Исроил қирувчилари лайнер яқинига бориб, кабинадаги ҳолатни визуал баҳолаш, самолётни аҳоли пунктларидан узоқлаштириш ёки махсус қўндириш сценарийларини тайёрлайди;

  • Минтақадаги юқори кескинлик таъсири: Яқин Шарқдаги умумий ҳарбий-сиёсий вазиятнинг ниҳоятда қалтислиги сабабли ҳар қандай фуқаролик рейсидаги шубҳали ҳаракат тўғридан-тўғри миллий хавфсизлик даражасида кўриб чиқилади; Бош вазир ва Мудофаа вазирининг дарҳол махсус йиғилиш чақириши вазиятнинг нақадар жиддий қабул қилинаётганидан далолат беради.

Сизнингча, мазкур фавқулодда ҳолат самолётнинг ҳақиқатан олиб қочилиши бўлиши мумкинми ёки учувчилар томонидан техник хатолик натижасида узатилган сигналми? Яқин Шарқдаги мавжуд кескинлик фуқаролик авиацияси хавфсизлигига қанчалик жиддий хавф солмоқда? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва дунё эътиборида турган ушбу шошилинч халқаро таҳлилни яқинларингиз билан баҳам кўринг!

FlyDubaiBoeing 7377500 kodiNetanyahu
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳавода узилиб кетган ғилдирак ва салон ичидаги даҳшат: Эрон самолёти ҳалокат ёқасига келдиҲавода узилиб кетган ғилдирак ва салон ичидаги даҳшат: Эрон самолёти ҳалокат ёқасига келди16 сентябр 09:10Сурия президенти Нью-Йоркда баёнот берди: унинг ўтмиши бўйича ёлғони фош бўлдими?Сурия президенти Нью-Йоркда баёнот берди: унинг ўтмиши бўйича ёлғони фош бўлдими?23 сентябр 12:48«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқда«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқда19 сентябр 17:12«Макка шартномаси ишга тушади»: Туркия Саудияга ҳарбий ёрдам беришга тайёр!«Макка шартномаси ишга тушади»: Туркия Саудияга ҳарбий ёрдам беришга тайёр!20 сентябр 13:17АҚШ-Эрон урушининг кенгайиши ва Саудиянинг геосиёсий тузоғи...АҚШ-Эрон урушининг кенгайиши ва Саудиянинг геосиёсий тузоғи...26 июл 06:30«Қасос режаси»: Эрон АҚШ ва Исроилнинг энергетика ва стратегик объектларини вайрон қилмоқчи«Қасос режаси»: Эрон АҚШ ва Исроилнинг энергетика ва стратегик объектларини вайрон қилмоқчи1 август 16:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота