Маккада икки бангладешлик келин-куёв қатл этилди: Шов-шувли воқеа тафсилотлари (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саудия Арабистонида Макка шаҳридаги масжидда номуқаррар ва одоб-ахлоқ меъёрларига зид ҳаракатлар содир этганликда айбланган икки нафар Бангладеш фуқароси, Назрул Ислом Абдул Басир ва Сити Ахтар қатл этилди.
- Расмий баёнотда ҳаракатларнинг аниқ тафсилотлари келтирилмаган, аммо ижтимоий тармоқларда уларнинг бир-бирини ўпгани ҳақида миш-мишлар тарқалган.
Саудия Арабистонида икки нафар Бангладеш фуқаросига нисбатан олий жазо — қатл ҳукми ижро этилгани халқаро миқёсда ва Бангладеш жамоатчилигида кучли резонанс келтириб чиқарди.
Саудия Арабистони Ички ишлар вазирлиги расмий баёнотига кўра, жорий йилнинг 14 октябрь куни Макка шаҳридаги масжидлардан бирида «номуқаррар ва одоб-ахлоқ меъёрларига зид ҳаракатлар» содир этганликда айбланган бангладешлик эркак — Назрул Ислом Абдул Басир ҳамда аёл — Сити Ахтарга нисбатан чиқарилган ўлим ҳукми қироллик фармони билан амалга оширилган.
Воқеа аслида қандай юз берган?
Расмий ва дипломатик манбалар ҳолат бўйича қуйидаги тафсилотларни очиқлади:
Масжид муқаддаслигини бузиш айблови: Саудия расмийлари судланувчилар муқаддас қадамжонинг ҳурмати ва поклигига рахна солувчи оғир ахлоқий жиноят (айрим маълумотларга кўра, зино / ножоиз яқинлик) содир этганини таъкидлаган. Жазо Саудия қонунчилигидаги «таъзир» қоидаларига мувофиқ, судьяларнинг қатъий қарори билан тайинланган;
Ижтимоий тармоқлардаги миш-мишлар: Тармоқларда уларнинг шунчаки «бир-бирини ўпгани» ёки «ҳомиладор аёлининг қорнидан ўпгани» ҳақидаги иддаолар кенг тарқалган бўлса-да, Саудия расмий баёнотида ҳаракатнинг аниқ тафсилотлари очиқланмаган;
Эр-хотинлик мақоми: Марҳум эркакнинг оиласи журналистларга ушбу аёлни танимаслигини, у ўғлининг қонуний турмуш ўртоғи эмаслигини маълум қилган бўлиб, уларнинг эр-хотин бўлгани ҳам савол остида қолмоқда.
Дипломатик можаро: Бангладеш нега ғазабда?
Мазкур воқеанинг энг жиддий жиҳати қатл ижросининг Бангладеш расмийларидан яширин тарзда ўтказилгани бўлди:
Огоҳлантиришсиз қатл: Бангладеш Ташқи ишлар вазирлиги ўз фуқаролари 14 октябрда қатл этиб бўлинганидан кейингина бу ҳақда хабар топганини билдирди;
Дипломатик нота: Дакка шаҳрида Саудия Арабистони элчиси Ташқи ишлар вазирлигига чақиртирилиб, Вена конвенцияси талаблари бузилгани ва консулликка аввалдан маълумот берилмагани бўйича расмий нота топширилди;
Жасадлар қайтарилди: Қатл этилган фуқароларнинг жасадлари махсус тобутларда Бангладешга олиб келинди ва яқинларига топширилди, бу эса мамлакат аҳолиси ва ҳуқуқ ҳимоячилари ўртасида кескин эътирозларга сабаб бўлди.
Муқаддас шаҳарлардаги қатъий қонунлар
Мазкур фожиали ҳодиса Макка ва Мадина шаҳарларига зиёратга ёки меҳнат сафарига борувчи барча чет эл фуқаролари учун жиддий огоҳлантириш бўлди:
Макка ва Ҳарам дахлсизлиги: Мазкур муқаддас ҳудудларда нафақат жиноят, балки жамоат тартиби ва одоб-ахлоқ чегараларидан чиқувчи ҳар қандай хатти-ҳаракатга нисбатан шариат қонунлари доирасида энг оғир чоралар қўлланилади;
Таъзир жазоларининг оғирлиги: Суд органлари муқаддас маконларнинг ҳурмати топталган ҳолатларда муросасиз ҳукмлар чиқариш ваколатига эга.
Изоҳлар 0
…