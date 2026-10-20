Маккада икки бангладешлик келин-куёв қатл этилди: Шов-шувли воқеа тафсилотлари (видео)

·120·Дунё
Маккада икки бангладешлик келин-куёв қатл этилди: Шов-шувли воқеа тафсилотлари (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саудия Арабистонида Макка шаҳридаги масжидда номуқаррар ва одоб-ахлоқ меъёрларига зид ҳаракатлар содир этганликда айбланган икки нафар Бангладеш фуқароси, Назрул Ислом Абдул Басир ва Сити Ахтар қатл этилди.
  • Расмий баёнотда ҳаракатларнинг аниқ тафсилотлари келтирилмаган, аммо ижтимоий тармоқларда уларнинг бир-бирини ўпгани ҳақида миш-мишлар тарқалган.

Саудия Арабистонида икки нафар Бангладеш фуқаросига нисбатан олий жазо — қатл ҳукми ижро этилгани халқаро миқёсда ва Бангладеш жамоатчилигида кучли резонанс келтириб чиқарди.

Саудия Арабистони Ички ишлар вазирлиги расмий баёнотига кўра, жорий йилнинг 14 октябрь куни Макка шаҳридаги масжидлардан бирида «номуқаррар ва одоб-ахлоқ меъёрларига зид ҳаракатлар» содир этганликда айбланган бангладешлик эркак — Назрул Ислом Абдул Басир ҳамда аёл — Сити Ахтарга нисбатан чиқарилган ўлим ҳукми қироллик фармони билан амалга оширилган.

Воқеа аслида қандай юз берган?

Расмий ва дипломатик манбалар ҳолат бўйича қуйидаги тафсилотларни очиқлади:

  • Масжид муқаддаслигини бузиш айблови: Саудия расмийлари судланувчилар муқаддас қадамжонинг ҳурмати ва поклигига рахна солувчи оғир ахлоқий жиноят (айрим маълумотларга кўра, зино / ножоиз яқинлик) содир этганини таъкидлаган. Жазо Саудия қонунчилигидаги «таъзир» қоидаларига мувофиқ, судьяларнинг қатъий қарори билан тайинланган;

  • Ижтимоий тармоқлардаги миш-мишлар: Тармоқларда уларнинг шунчаки «бир-бирини ўпгани» ёки «ҳомиладор аёлининг қорнидан ўпгани» ҳақидаги иддаолар кенг тарқалган бўлса-да, Саудия расмий баёнотида ҳаракатнинг аниқ тафсилотлари очиқланмаган;

  • Эр-хотинлик мақоми: Марҳум эркакнинг оиласи журналистларга ушбу аёлни танимаслигини, у ўғлининг қонуний турмуш ўртоғи эмаслигини маълум қилган бўлиб, уларнинг эр-хотин бўлгани ҳам савол остида қолмоқда.

Дипломатик можаро: Бангладеш нега ғазабда?

Мазкур воқеанинг энг жиддий жиҳати қатл ижросининг Бангладеш расмийларидан яширин тарзда ўтказилгани бўлди:

  • Огоҳлантиришсиз қатл: Бангладеш Ташқи ишлар вазирлиги ўз фуқаролари 14 октябрда қатл этиб бўлинганидан кейингина бу ҳақда хабар топганини билдирди;

  • Дипломатик нота: Дакка шаҳрида Саудия Арабистони элчиси Ташқи ишлар вазирлигига чақиртирилиб, Вена конвенцияси талаблари бузилгани ва консулликка аввалдан маълумот берилмагани бўйича расмий нота топширилди;

  • Жасадлар қайтарилди: Қатл этилган фуқароларнинг жасадлари махсус тобутларда Бангладешга олиб келинди ва яқинларига топширилди, бу эса мамлакат аҳолиси ва ҳуқуқ ҳимоячилари ўртасида кескин эътирозларга сабаб бўлди.

Муқаддас шаҳарлардаги қатъий қонунлар

Мазкур фожиали ҳодиса Макка ва Мадина шаҳарларига зиёратга ёки меҳнат сафарига борувчи барча чет эл фуқаролари учун жиддий огоҳлантириш бўлди:

  • Макка ва Ҳарам дахлсизлиги: Мазкур муқаддас ҳудудларда нафақат жиноят, балки жамоат тартиби ва одоб-ахлоқ чегараларидан чиқувчи ҳар қандай хатти-ҳаракатга нисбатан шариат қонунлари доирасида энг оғир чоралар қўлланилади;

  • Таъзир жазоларининг оғирлиги: Суд органлари муқаддас маконларнинг ҳурмати топталган ҳолатларда муросасиз ҳукмлар чиқариш ваколатига эга.

Назрул Ислам Абдул БасирСити АхтарСаудия Арабистони Ички ишлар вазирлигиБангладеш Ташқи ишлар вазирлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда 50 йил ўлим жазосини кутган маҳбус қатлдан қутқарилдиАҚШда 50 йил ўлим жазосини кутган маҳбус қатлдан қутқарилди10 октябр 12:04Икки доза ўлим дорисидан кейин ҳам маҳбус тирик қолдиИкки доза ўлим дорисидан кейин ҳам маҳбус тирик қолди1 октябр 15:2272 нафар генерал норози: АҚШда шов-шувли ўлим жазосининг очиқ намойиши тўхтатилди72 нафар генерал норози: АҚШда шов-шувли ўлим жазосининг очиқ намойиши тўхтатилди16 октябр 00:18CNN шов-шуви: 80 йил ичида биринчи марта америкалик ҳарбий отиб ўлдириладими?CNN шов-шуви: 80 йил ичида биринчи марта америкалик ҳарбий отиб ўлдириладими?6 октябр 21:14Ўлим инъекциясидан кейин ҳам тирик қолган Криста Пайк: АҚШда қатл ижроси тўхтатилдиЎлим инъекциясидан кейин ҳам тирик қолган Криста Пайк: АҚШда қатл ижроси тўхтатилди1 октябр 15:30АҚШда қатлдан омон қолган маҳкума ҳушига келиб гапирдиАҚШда қатлдан омон қолган маҳкума ҳушига келиб гапирди7 октябр 21:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда