АҚШда 50 йил ўлим жазосини кутган маҳбус қатлдан қутқарилди

·29·Дунё
АҚШда 50 йил ўлим жазосини кутган маҳбус қатлдан қутқарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Флорида штати губернатори Рон ДеСантис 74 ёшли Уилям Томпсоннинг қатл этилишига оид ордерни бекор қилди, у 1976 йилда содир этилган шафқациз қотиллик учун ўлим жазосига ҳукм қилинган эди.
  • Томпсоннинг адвокати ва нейропсихолог унинг деменсия ва жиддий когнитив бузилишлардан азият чекаётганини, бу эса унинг қатлнинг моҳиятини тушуниш қобилиятини йўқотганини таъкидлаган.

АҚШнинг Флорида штати губернатори Рон ДеСантис қарийб 50 йил аввал содир этилган шафқатсиз қотиллик учун ўлим жазосига ҳукм қилинган 74 ёшли Уильям Томпсоннинг қатл этилишига оид ордерни бекор қилди. Бу ҳақда “New York Post” нашри хабар берди.

Қайд этилишича, Томпсоннинг қатл этилиши жорий йилнинг 14 октябрь кунига белгиланган эди. Бироқ губернатор 9 октябрь куни, қатл амалга оширилишига атиги беш кун қолганида, уни ижро этиш учун берилган тегишли ҳужжатни бекор қилиш тўғрисида қарор қабул қилган. ДеСантис ушбу қарорга нима сабаб бўлганини ҳозирча ошкор этмаган.

Нашр маълумотларига кўра, Уильям Томпсон деменция ва жиддий когнитив бузилишлардан азият чекаётгани айтилмоқда. Маҳбуснинг адвокати Бриттни Лейси унинг соғлиғи кескин ёмонлашганини билдириб, шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш зарурлигини таъкидлаган.

Нейропсихолог Роберт Оуаунинг хулосасига кўра, Томпсон яқинлашиб келаётган қатлнинг моҳиятини ва нима сабабдан унга нисбатан бундай жазо қўлланилаётганини тушуниш учун зарур бўлган ақлий қобилиятини йўқотган. Шу тариқа, маҳбуснинг руҳий ва когнитив ҳолати унинг қатл этилиши масаласида муҳим омилга айланган.

Қотиллик 1976 йилда содир этилган

Томпсон 1976 йилда Салли Ивестер исмли аёлнинг ўлдирилишида шериги Рокко Сураче билан бирга айбдор деб топилган. Тергов маълумотларига кўра, эркаклар аёлдан 200 доллар талаб қилишган, бироқ Ивестер уларга атиги 25 доллар бера олган.

Шундан кейин улар аёлга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлиб, уни занжирлар билан урган, сигарет билан куйдирган ва қийноққа солган. Кейин эса ундан онасига қўнғироқ қилиб, қўшимча пул сўрашни талаб қилишган. Ивестер олган оғир тан жароҳатлари ва ички аъзоларига етган шикастлар оқибатида вафот этган.

Уильям Томпсон дастлаб 1976 йилда ўлим жазосига ҳукм қилинган. Бироқ кейинчалик унинг жазоси бекор қилинган ва у 1982 ҳамда 1987 йилларда қатл этилишдан сақланиб қолган. 1989 йилда эса унга яна ўлим жазоси тайинланган. Шундан буён Томпсон АҚШда қатл этилишини кутаётган маҳбуслар қаторида бўлиб келган.

Маҳбуснинг ақлий ҳолати ҳуқуқий масалага айланди

Маълумот учун, АҚШ Конституциясининг Саккизинчи тузатиши шафқатсиз ва ноодатий жазоларни тақиқлайди. Руҳий касаллик ёки когнитив бузилишлар сабабли ўз қатлининг моҳияти ва сабабини англай олмайдиган маҳбусларни қатл этиш масаласи ҳам ушбу конституциявий қоида билан боғлиқ ҳуқуқий чекловларга дуч келиши мумкин.

Ҳозирча Флорида губернатори Рон ДеСантиснинг Томпсонга нисбатан чиқарилган қатл ордерини бекор қилиш сабаблари расман очиқланмаган. Шу боис бу қарорнинг ҳуқуқий ва тиббий асослари ҳақида якуний хулоса чиқариш учун қўшимча маълумотлар зарур.

Рон ДеСантисУильям ТомпсонФлорида губернаториқотиллик ордер бекор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда қатлдан омон қолган маҳкума ҳушига келиб гапирдиАҚШда қатлдан омон қолган маҳкума ҳушига келиб гапирди7 октябр 21:01АҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этиладиАҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этилади30 сентябр 09:03Икки доза ўлим дорисидан кейин ҳам маҳбус тирик қолдиИкки доза ўлим дорисидан кейин ҳам маҳбус тирик қолди1 октябр 15:22АҚШда 13 ҳарбийни ўлдирган собиқ маёр қатл этилиши жонли эфирда кўрсатиладиАҚШда 13 ҳарбийни ўлдирган собиқ маёр қатл этилиши жонли эфирда кўрсатиладиКеча 11:279 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган9 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берганКеча 10:2275 йил қамоқда ўтирган АҚШлик маҳбус 101 ёшида вафот этди75 йил қамоқда ўтирган АҚШлик маҳбус 101 ёшида вафот этди22 август 17:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди