Икки доза ўлим дорисидан кейин ҳам маҳбус тирик қолди
АҚШнинг Теннесси штатида 1995 йилда қотиллик содир этгани учун ўлим жазосига ҳукм қилинган Криста Гейл Пайкнинг қатли кутилмаган тарзда якунланди. Унга икки марта ўлим жазосида қўлланадиган препарат юборилганига қарамай, маҳбус вафот этмаган.
50 ёшли Пайк қатл хонасидан тез ёрдам машинасида шифохонага олиб кетилган. Адвокатлари унинг тирик қолганини тасдиқлаган, бироқ маҳбуснинг кейинги аҳволи ҳақида уларга маълумот берилмаган.
Пайк 1 октябрь куни қатл этилиши керак эди. Бироқ жараён бошланишидан бироз олдин АҚШ Олтинчи округ апелляция суди қатлни вақтинча тўхтатган. Суд Пайкнинг болалик даврида жинсий зўравонликка учрагани ҳақидаги даъволари ҳукм чиқариш жараёнида етарлича инобатга олинган ёки олинмаганини кўриб чиқиш учун вақт зарурлигини билдирган.
Бош прокуратура қарор устидан АҚШ Олий судига мурожаат қилган. Кейинчалик Олий суд қатлни давом эттиришга рухсат берган. Уч нафар либерал судья, жумладан Соня Сотомайор, қарорга қарши чиққан.
Пайкнинг адвокатлари қатл жараёнида унга нисбатан “кераксиз азоб” юзага келганини билдириб, Олий судга фавқулодда ариза киритган. Улар маҳбусга ҳаётини сақлаб қолишга қаратилган тиббий ёрдам кўрсатилишини сўраган.
Пайк қандай жиноят содир этган?
Криста Гейл Пайк 1995 йил 12 январь куни 19 ёшли Колин Слеммерни ўлдиргани учун судланган.
Прокурорлар маълумотига кўра, Пайк Слеммерни ўз йигитини тортиб олишга уринаётганидан хавотирланган ва уни ўрмонзор ҳудудга олиб борган. Қотилликда Пайкнинг ўша пайтдаги йигити ҳам иштирок этгани аниқланган. У умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилинган.
Пайкка эса ўлим жазоси тайинланган. Кейинчалик унда бир қатор руҳий бузилишлар ташхис қилинган. Унинг тарафдорлари маҳбус жиноят содир этган вақтда 18 ёшда бўлгани, руҳий ҳолати ҳамда болалик давридаги оғир зўравонлик ҳақидаги даъволари жазо масаласида инобатга олиниши кераклигини таъкидлаб келган.
Пайк қотилликни содир этганини инкор этмаган. У афв сўраб ёзган мурожаатида Слеммер билан жанжаллашиш нияти бўлганини, аммо вазият назоратдан чиқib кетганини билдирган.
Слеммернинг онаси Мей Мартинес эса ўғлининг ўлими учун адолат қарор топишини ўнлаб йиллар давомида кутган. У қатл жараёнини кузатиш учун Теннессига боришга тайёрланган.
АҚШда 1976 йилда ўлим жазоси қайта тикланганидан буён 18 нафар аёл қатл этилган. Бу мамлакатдаги барча қатлларнинг тахминан 1 фоизига тўғри келади.
Агар Пайкнинг қатли амалга оширилганида, у 2026 йилда АҚШда қатл этилган 30-шахс ҳамда Теннессида 200 йилдан ортиқ вақт ичида қатл этилган илк аёл бўлар эди.
Изоҳлар 0
…