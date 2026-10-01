Икки доза ўлим дорисидан кейин ҳам маҳбус тирик қолди

·2·Дунё
Икки доза ўлим дорисидан кейин ҳам маҳбус тирик қолди

АҚШнинг Теннесси штатида 1995 йилда қотиллик содир этгани учун ўлим жазосига ҳукм қилинган Криста Гейл Пайкнинг қатли кутилмаган тарзда якунланди. Унга икки марта ўлим жазосида қўлланадиган препарат юборилганига қарамай, маҳбус вафот этмаган.

50 ёшли Пайк қатл хонасидан тез ёрдам машинасида шифохонага олиб кетилган. Адвокатлари унинг тирик қолганини тасдиқлаган, бироқ маҳбуснинг кейинги аҳволи ҳақида уларга маълумот берилмаган.

Пайк 1 октябрь куни қатл этилиши керак эди. Бироқ жараён бошланишидан бироз олдин АҚШ Олтинчи округ апелляция суди қатлни вақтинча тўхтатган. Суд Пайкнинг болалик даврида жинсий зўравонликка учрагани ҳақидаги даъволари ҳукм чиқариш жараёнида етарлича инобатга олинган ёки олинмаганини кўриб чиқиш учун вақт зарурлигини билдирган.

Бош прокуратура қарор устидан АҚШ Олий судига мурожаат қилган. Кейинчалик Олий суд қатлни давом эттиришга рухсат берган. Уч нафар либерал судья, жумладан Соня Сотомайор, қарорга қарши чиққан.

Пайкнинг адвокатлари қатл жараёнида унга нисбатан “кераксиз азоб” юзага келганини билдириб, Олий судга фавқулодда ариза киритган. Улар маҳбусга ҳаётини сақлаб қолишга қаратилган тиббий ёрдам кўрсатилишини сўраган.

Пайк қандай жиноят содир этган?

Криста Гейл Пайк 1995 йил 12 январь куни 19 ёшли Колин Слеммерни ўлдиргани учун судланган.

Прокурорлар маълумотига кўра, Пайк Слеммерни ўз йигитини тортиб олишга уринаётганидан хавотирланган ва уни ўрмонзор ҳудудга олиб борган. Қотилликда Пайкнинг ўша пайтдаги йигити ҳам иштирок этгани аниқланган. У умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилинган.

Пайкка эса ўлим жазоси тайинланган. Кейинчалик унда бир қатор руҳий бузилишлар ташхис қилинган. Унинг тарафдорлари маҳбус жиноят содир этган вақтда 18 ёшда бўлгани, руҳий ҳолати ҳамда болалик давридаги оғир зўравонлик ҳақидаги даъволари жазо масаласида инобатга олиниши кераклигини таъкидлаб келган.

Пайк қотилликни содир этганини инкор этмаган. У афв сўраб ёзган мурожаатида Слеммер билан жанжаллашиш нияти бўлганини, аммо вазият назоратдан чиқib кетганини билдирган.

Слеммернинг онаси Мей Мартинес эса ўғлининг ўлими учун адолат қарор топишини ўнлаб йиллар давомида кутган. У қатл жараёнини кузатиш учун Теннессига боришга тайёрланган.

АҚШда 1976 йилда ўлим жазоси қайта тикланганидан буён 18 нафар аёл қатл этилган. Бу мамлакатдаги барча қатлларнинг тахминан 1 фоизига тўғри келади.

Агар Пайкнинг қатли амалга оширилганида, у 2026 йилда АҚШда қатл этилган 30-шахс ҳамда Теннессида 200 йилдан ортиқ вақт ичида қатл этилган илк аёл бўлар эди.

Криста Гейл ПайкТеннессиАҚШ Олий судқотиллик жазоси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда 16 йил ичида илк бор бир кунда 3 киши қатл этиладиАҚШда 16 йил ичида илк бор бир кунда 3 киши қатл этилади13 август 14:22АҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этиладиАҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этиладиКеча 09:0375 йил қамоқда ўтирган АҚШлик маҳбус 101 ёшида вафот этди75 йил қамоқда ўтирган АҚШлик маҳбус 101 ёшида вафот этди22 август 17:50Таиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўрадиТаиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўради1 август 19:02Эронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солдиЭронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солди16 сентябр 11:25Ҳиндистонда оила ўғлини дафн қилди, аммо у кейин қамоқхонада тирик топилдиҲиндистонда оила ўғлини дафн қилди, аммо у кейин қамоқхонада тирик топилди8 сентябр 22:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота