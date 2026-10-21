Британиялик сайёҳ 28 йилдан бери дунёни пиёда кезмоқда

·0·Дунё
Британиялик сайёҳ 28 йилдан бери дунёни пиёда кезмоқда

Британиялик сайёҳ Карл Бушби қарийб ўн уч йиллик сафар давомида дунёни пиёда айланиб, ўз олдига қўйган улкан мақсадига яқинлашди. У 1998 йилда Чилининг Пунта-Аренас шаҳридан бошлаган «Goliath» экспедицияси доирасида 28 йилдан буён йўл босмоқда.

Дастлаб сафарни тахминан 12 йилда якунлаш режалаштирилган эди. Бироқ виза билан боғлиқ муаммолар, молиявий қийинчиликлар, пандемия ва геосиёсий вазият сабаб сафар бир неча бор тўхтаб қолди.

Бушби йўл давомида Жанубий Америкадан Шимолий Америкага, кейин Осиё ва Европа орқали Буюк Британияга қараб ҳаракатланди. У Аляска ва Россия ўртасидаги Беринг бўғозидан ўтди, шунингдек, Каспий денгизини сузиб кесиб ўтди.

2026 йил 5 октябрь куни сайёҳ Ла-Манш бўғозини сузиб ўтиб, Буюк Британия соҳилига етиб келди. Бироқ унинг сафардаги асосий мақсади — туғилиб ўсган Халл шаҳрига етиб бориш учун яна тахминан 400 километр йўл босиши керак.

Қизиғи, Карл Бушби сафарини бошлаган 1998 йилда биринчи iPhone ҳали тақдим этилмаган эди. Қарийб 30 йил давом этган ушбу саёҳат ҳақида ҳужжатли фильм ҳам тайёрланмоқда.

Карл БушбиGoliath экспедициясиПунта-АренасЛа-Манш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Британиялик эркак 28 йилда 29 давлатни пиёда кезиб чиқдиБританиялик эркак 28 йилда 29 давлатни пиёда кезиб чиқди11 октябр 14:01Туркияда Туркия байроғига тупурган британиялик сайёҳ ҳибсга олиндиТуркияда Туркия байроғига тупурган британиялик сайёҳ ҳибсга олинди15 сентябр 14:58Ҳалокатли офат: Непалда 200 киши қурбон бўлди, 800 сайёҳ қидирилмоқда (видео)Ҳалокатли офат: Непалда 200 киши қурбон бўлди, 800 сайёҳ қидирилмоқда (видео)28 август 00:19498 кун, 195 давлат: америкалик сайёҳ дунёни рекорд даражада тез айланиб чиқди!498 кун, 195 давлат: америкалик сайёҳ дунёни рекорд даражада тез айланиб чиқди!19 август 14:2876 кг дан ортиқ вазн ташлаган аёл ҳаётидаги ўзгаришларни айтди76 кг дан ортиқ вазн ташлаган аёл ҳаётидаги ўзгаришларни айтди3 октябр 14:45Телефонга берилган сайёҳ айиқ билан юзма-юз келди (видео)Телефонга берилган сайёҳ айиқ билан юзма-юз келди (видео)30 июл 20:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди