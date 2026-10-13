АҚШдаги машҳур аттракционда бир киши ҳалок бўлди

·25·Дунё
АҚШдаги машҳур аттракционда бир киши ҳалок бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жоржия штатидаги Сих Флагс Овер Георгиа кўнгилочар боғида роликли аттраксион билан боғлиқ ҳодиса оқибатида бир киши ҳалок бўлди ва бир неча киши жароҳатланди.
  • Воқеа 12 октябр куни Атланта шаҳри яқинидаги боғда содир бўлган, аммо ўлим сабаби ва жароҳатлар тафсилотлари ҳозирча расман маълум қилинмаган.
  • Кобб округи полицияси ҳодиса юзасидан тергов олиб бормоқда ва Голиат аттраксиони билан боғлиқ эвакуация тасвирланган видеолар тарқалган.

АҚШнинг Жоржия штатидаги машҳур Six Flags Over Georgia кўнгилочар боғида роликли аттракцион билан боғлиқ ҳодиса юз берди. Оқибатда бир киши вафот этди, яна бир неча киши жароҳатланди. Бу ҳақда Associated Press хабар берди.

Маълум қилинишича, воқеа 12 октябрь куни Атланта шаҳри яқинидаги боғда содир бўлган. Ҳозирча ҳалок бўлган шахснинг ўлимига нима сабаб бўлгани ва бошқа ташриф буюрувчилар қандай жароҳат олгани ҳақида расмий маълумот берилмаган. Ҳодиса юзасидан Кобб округи полицияси тергов олиб бормоқда.

Six Flags маъмурияти маҳаллий ҳокимият ва ҳуқуқ-тартибот идоралари билан ҳамкорлик қилаётганини маълум қилди. Компания вакили юз берган воқеадан чуқур қайғуда эканини билдириб, ҳодисадан жабрланган ташриф буюрувчилар ва ходимларга ёрдам кўрсатилаётганини айтган.

Расмийлар ҳодиса айнан қайси аттракционда содир бўлганини ҳозирча тасдиқламаган. Бироқ маҳаллий телеканаллар 2006 йилда ишга туширилган Goliath роликли аттракционидан йўловчилар эвакуация қилинаётгани акс этган видеоларни намойиш этган.

Боғнинг расмий сайтида келтирилишича, Goliath соатига 113 километр тезликкача чиқади ва 61 метр баландликка кўтарилади. Аттракциондаги саёҳат тахминан 3,5 дақиқа давом этади.

Кобб округи комиссарлари кенгаши раиси Лиза Кюпид марҳумнинг яқинларига ҳамдардлик билдирган. Унинг сўзларига кўра, оила аъзоларига фожиа ҳақида хабар берилган.

Associated Press маълумотига кўра, ушбу воқеа Six Flags Over Georgia боғидаги камида еттинчи ўлим ҳолати бўлиши мумкин. 2006 йилда ҳам Goliath аттракционида учган эркакнинг юрак хуружига учрагани тахмин қилинган.

Six Flags Over GeorgiaАтлантаGoliath аттракциониКобб округи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина ва Миср баҳсини биз билан бирга жонли эфирда кузатингАргентина ва Миср баҳсини биз билан бирга жонли эфирда кузатинг7 июл 21:11ЖЧ-2026. Конго ДР – Ўзбекистон ўйини учун асосий таркиб эълон қилиндиЖЧ-2026. Конго ДР – Ўзбекистон ўйини учун асосий таркиб эълон қилинди28 июн 04:10«Манчестер Сити» Абдуқодир Ҳусановни ўз либосида намойиш этди (фото)«Манчестер Сити» Абдуқодир Ҳусановни ўз либосида намойиш этди (фото)28 июн 03:18Испания — Саудия Арабистони 4:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Испания — Саудия Арабистони 4:0 (киритилган голларни томоша қилинг)22 июн 12:51Испания Саудия Арабистонини тор-мор этди, Ламин Ямалдан тарихий гол!Испания Саудия Арабистонини тор-мор этди, Ламин Ямалдан тарихий гол!21 июн 23:08Стадион қаҳрамони: Исфандиёр миллий терма жамоа билан учрашдиСтадион қаҳрамони: Исфандиёр миллий терма жамоа билан учрашди21 июн 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда