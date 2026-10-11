Британиялик эркак 28 йилда 29 давлатни пиёда кезиб чиқди

·2·Дунё
Британиялик эркак 28 йилда 29 давлатни пиёда кезиб чиқди

Буюк британиялик 57 ёшли сайёҳ Карл Бушби 28 йил давомида дунё бўйлаб пиёда ва сузиб саёҳат қилиб, 50 минг километрдан ортиқ масофани босиб ўтди. У 1998 йил ноябрь ойида Чили жанубидан бошлаган сафарининг асосий қисмини якунлаб, ниҳоят Англияга етиб келди.

Бушби саёҳати давомида жами 29 та давлатда бўлди. Унинг ғайриоддий сафардаги асосий шарти транспортдан фойдаланмасдан, барча масофани ўз кучи билан босиб ўтиш эди.

Dunyo xaritasida Yevropa, Osiyo va Amerikani bog‘lovchi uzun qizil chiziq tasvirlangan.

Сайёҳ йўл давомида бир қанча хавфли ва мураккаб ҳудудларни кесиб ўтди. Жумладан, Колумбияда қуролли тўқнашувлар давом этаётган даврда Дариен дарасидан пиёда ўтди. Шунингдек, у Беринг бўғозини шарқдан ғарбга қараб пиёда кесиб ўтган биринчи инсон бўлди. Бундан ташқари, Каспий денгизи бўйлаб 296 километр сузиб ўтди.

Gidrokostyumdagi erkak va suvda suzayotgan g'avvosning yonma-yon surati.

Бушбининг саёҳатидаги сўнгги йирик синовлардан бири Ла-Манш бўғозини сузиб ўтиш бўлди. У 5 октябрь куни Франция қирғоғидан Англиянинг Дувр шаҳрига етиб келди. Сузиш уч кун давомида амалга оширилиб, жами 20 соатга яқин вақт олди. Соҳилда уни отаси, ака-укалари ва дўстлари кутиб олди. Сайёҳ ҳақида ҳужжатли фильм суратга олаётган немис режиссёри Вернер Герцог ҳам уни қарши олганлар орасида бўлди.

Собиқ десантчи сафар олдидан ўзига икки шарт қўйган: йўлда транспортдан фойдаланмаслик ва белгиланган манзилга ўз кучи билан етиб бормасдан ортга қайтмаслик. У барча буюмларини «Йиртқич ҳайвон» деб номлаган махсус аравачада олиб юрди.

Дастлаб Бушби саёҳатни 12 йилда тугатишни режалаштирган эди. Бироқ виза муаммолари, 2008 йилги жаҳон молиявий инқирози ва коронавирус пандемияси сабабли сафар анча чўзилди. Россия расмийлари Беринг бўғозини кесиб ўтганидан кейин унга узоқ вақт виза бермагани ҳам саёҳатга тўсқинлик қилган.

Шунга қарамай, Бушби мақсадига етишишда давом этди. Ҳозирча унинг сафари тўлиқ якунланмаган: сайёҳ Англия шимолида жойлашган туғилиб ўсган Ҳалл шаҳригача яна тахминан 400 километр йўлни пиёда босиб ўтиши керак.

Карл БушбиБеринг бўғозиЛа-МаншКаспий денгизи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

76 кг дан ортиқ вазн ташлаган аёл ҳаётидаги ўзгаришларни айтди76 кг дан ортиқ вазн ташлаган аёл ҳаётидаги ўзгаришларни айтди3 октябр 14:45Британиялик 54 ёшли эркак бир ўзи икки океанни 327 кунда эшкак эшиб кесиб ўтиб барчани лол қолдирдиБританиялик 54 ёшли эркак бир ўзи икки океанни 327 кунда эшкак эшиб кесиб ўтиб барчани лол қолдирди7 октябр 15:23Дунёдаги энг бахтли сайёҳлик манзили маълум бўлдиДунёдаги энг бахтли сайёҳлик манзили маълум бўлди22 сентябр 18:15Туркияда Туркия байроғига тупурган британиялик сайёҳ ҳибсга олиндиТуркияда Туркия байроғига тупурган британиялик сайёҳ ҳибсга олинди15 сентябр 14:58Она жасадини музлаткичдан топишди: россиялик эркак қотилликда гумонланмоқдаОна жасадини музлаткичдан топишди: россиялик эркак қотилликда гумонланмоқда10 сентябр 20:00Ҳарбий эксперт Россиянинг «Посейдон» тизимига қандай баҳо берди?Ҳарбий эксперт Россиянинг «Посейдон» тизимига қандай баҳо берди?20 август 17:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди