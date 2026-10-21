Уммонда пушти рангли дельфинлар кўринди (видео)

·8·Дунё
Уммонда пушти рангли дельфинлар кўринди (видео)

Уммон пойтахти Маскат яқинидаги Қантоб соҳилида пушти рангда кўринган дельфинлар акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Ғайриоддий манзарани соҳилда дам олаётган одамлар тасвирга олган. Бу ҳақда Insider Paper хабар берди.

Маълумотларга кўра, дельфинлар 15 октябрь куни қирғоқ яқинида сузиб, бир неча бор сув юзасига чиққан. Уларнинг ноодатий ранги интернет фойдаланувчиларининг қизиқишига сабаб бўлди.

Ҳозирча видеода акс этган дельфинларнинг қайси турга мансублиги аниқ тасдиқланмаган. Айрим тахминларда улар Риссо дельфинлари ёки Ҳинд-Тинч океани букри дельфинлари бўлиши мумкинлиги айтилмоқда. Бироқ тасвирнинг ўзи орқали уларнинг турини ишончли аниқлаш қийин.

Дельфинларнинг пушти тусда кўринишига тери пигментациясидаги фарқлар, қон томирларининг кўриниши ёки ёруғлик таъсири сабаб бўлиши мумкин. Аммо айнан ушбу дельфинларнинг ранги нима сабабдан шундай кўрингани ҳозирча номаълум.

МаскатҚантобпушти рангда дельфинларИнсайдер Пейпер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ блокадани бекор қиладими? Эрон бўғоздаги янги денгиз йўналишини эълон қилдиАҚШ блокадани бекор қиладими? Эрон бўғоздаги янги денгиз йўналишини эълон қилди16 август 12:56Яқин Шарқда янги хавф: Ҳусийлар Саудия валиаҳд шаҳзодасини нишонга олмоқдами?Яқин Шарқда янги хавф: Ҳусийлар Саудия валиаҳд шаҳзодасини нишонга олмоқдами?16 октябр 10:31Ҳар 500 мингта чигирткадан биттаси: аёл пушти чигиртка топиб олиб барчани ҳайратлантирдиҲар 500 мингта чигирткадан биттаси: аёл пушти чигиртка топиб олиб барчани ҳайратлантирди12 июл 12:53Истанбул сувларида сузиб юрган дельфинлар яна кўрина бошладиИстанбул сувларида сузиб юрган дельфинлар яна кўрина бошлади21 июл 12:25Она дельфиннинг 6 кунлик мотами кўнгилларни ларзага солдиОна дельфиннинг 6 кунлик мотами кўнгилларни ларзага солди30 июл 14:31Дунёдаги энг ёлғиз меҳмонхона: унга бориш учун лицензия керакДунёдаги энг ёлғиз меҳмонхона: унга бориш учун лицензия керак26 июн 10:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди