АҚШ блокадани бекор қиладими? Эрон бўғоздаги янги денгиз йўналишини эълон қилди

·1·Дунё
АҚШ блокадани бекор қиладими? Эрон бўғоздаги янги денгиз йўналишини эълон қилди
Қисқача

Эрон ва Уммон қарийб уч ой давом этган музокаралардан сўнг Ҳормуз бўғози орқали юк ташиш йўналиши харитаси бўйича тўлиқ келишувга эришди. Келишув тижорат кемаларининг хавфсиз ўтишини таъминлашга қаратилган бўлиб, томонлар якуний техник масалалар ва қўшма баёнот матни устида ишламоқда.

Дунёнинг энг муҳим нефть ва савдо артерияларидан бири бўлган Ҳормуз бўғозидаги кескинликни юмшатиш йўлида жиддий силжиш юз берди. Эрон ва Уммон қарийб уч ой давом этган мураккаб музокаралардан сўнг бўғоз орқали юк ташиш йўналиши харитаси (roadmap) бўйича тўлиқ келишувга эришди.

Бу ҳақда Эрон Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Эсмоил Бақоий «Press TV» телеканалига берган интервьюсида маълум қилди.

Икки қирғоқбўйи давлатнинг мустақил қарори

Эрон ТИВ расмийсининг таъкидлашича, сўнгги уч ҳафта ичида Теҳрон ва Маскат ўртасидаги дипломатик алоқалар катта ютуқларга олиб келган:

  • Суверенитет ва хавфсизлик: Мазкур келишув бўғозга чегарадош икки мустақил давлат ўртасидаги битим бўлиб, у томонларнинг суверенитетини сақлаган ҳолда тижорат кемаларининг хавфсиз ўтишини таъминлашга қаратилган;

  • Қўшма баёнот: Ҳозирда томонлар бир қатор якуний техник масалалар ҳамда расмий қўшма баёнот матни устида иш олиб бормоқда.

Шу билан бирга, Теҳрон минтақада тижорат кемалари қатнови тўлиқ тикланиши учун АҚШнинг денгиз блокадаси ва таҳдидлари тўхтатилиши, шунингдек, сўнгги икки ой ичида етказилган зарар ва бузилган мажбуриятлар учун компенсация тўланиши шартлигини билдирган.

Янги йўналиш қандай бўлади ва у қаердан ўтади?

Эрон Ташқи ишлар вазири ўринбосари Козим Ғарибободий аввалроқ ушбу йўналишнинг географик координаталари ва хусусиятларига ойдинлик киритган эди:

  • Вақтинчалик режим: Янги йўналиш вақтинчалик мақомга эга бўлиб, тахминан 2 ойдан 4 ойгача амал қилиши кутилмоқда;

  • Эски маршрутлар ёпилади: Ларк ороли яқинидаги шимолий йўналиш ҳамда Уммон сувлари орқали ўтувчи жанубий қатнов йўли вақтинча тўхтатилади;

  • Янги траектория: Юк кемалари учун янги коридор асосан Эрон ҳудудий сувлари ва қисман Уммон сувлари орқали ўтади.

Назорат механизми ва АҚШ блокадасининг бекор қилиниши

«Reuters» агентлиги хабарига кўра, янги келишув Теҳронга Ҳормуз бўғози орқали Форс кўрфазига кирувчи барча тижорат кемаларини бевосита назорат қилиш имкониятини беради:

  • Блокаданинг бекор қилиниши: Расмий Вашингтон Ҳормуз бўғози орқали узлуксиз юк ташишни таъминлашга қаратилган келишув расман эълон қилинганидан сўнг Эрон портлари ва кемаларига қўйилган денгиз блокадасини бекор қилишга тайёр эканини билдирган;

  • Мажбуриятлар ижроси: АҚШ расмийлари бу қадам Теҳроннинг бўғозда хавфсиз қатновини амалда таъминлаши билан бевосита боғлиқ бўлишини таъкидламоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ЭронУммонАҚШТеҳронМаскат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: Ўнлаб одамлар ҳалок бўлди (видео)Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: Ўнлаб одамлар ҳалок бўлди (видео)Бугун, 13:04Мудҳиш ҳалокат: Зимбабведа паром ағдарилиб, 72 киши қурбон бўлдиМудҳиш ҳалокат: Зимбабведа паром ағдарилиб, 72 киши қурбон бўлдиБугун, 12:52Зилзиладан сўнг: Колумбия Трампдан божларни тўхтатиб туришни сўрадиЗилзиладан сўнг: Колумбия Трампдан божларни тўхтатиб туришни сўрадиБугун, 12:50АҚШда ташландиқ кемадан 60 та мушук топилдиАҚШда ташландиқ кемадан 60 та мушук топилдиБугун, 10:5266 миллион йиллик динозавр суягидан сирли модда топилди66 миллион йиллик динозавр суягидан сирли модда топилдиБугун, 10:47Жанубий Кореяда 11 та имплант қўйдирган аёл вафот этдиЖанубий Кореяда 11 та имплант қўйдирган аёл вафот этдиБугун, 00:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди