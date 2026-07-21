Истанбул сувларида сузиб юрган дельфинлар яна кўрина бошлади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Бейкознинг Канлижа соҳили яқинида сузиб юрган дельфинлар камерага тушди. Улар соҳилга яқин ҳудудда пайдо бўлиб, бир муддат сув юзасида кўринган. Тасвирлар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчилар эътиборини тортди.
Дельфинларнинг бу ҳудудда кўриниши Истанбул денгиз ҳаётидаги фаоллик билан боғланмоқда. Сувдаги жонзотларнинг соҳилга яқинлашиши атроф-муҳит ва денгиз сувининг ҳолати ҳақидаги муҳокамаларни ҳам кучайтирди.
Истанбул сув ва канализация бошқармаси, яъни ИСКИ маълумотига кўра, сўнгги вақтларда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва оқова сувларни тозалаш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилган. Бошқарма ушбу сармоялар натижасида денгиз суви сифати сезиларли даражада яхшиланганини билдирди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…