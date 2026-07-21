Истанбул сувларида сузиб юрган дельфинлар яна кўрина бошлади

·0·Дунё
Истанбул сувларида сузиб юрган дельфинлар яна кўрина бошлади

Бейкознинг Канлижа соҳили яқинида сузиб юрган дельфинлар камерага тушди. Улар соҳилга яқин ҳудудда пайдо бўлиб, бир муддат сув юзасида кўринган. Тасвирлар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчилар эътиборини тортди.

Дельфинларнинг бу ҳудудда кўриниши Истанбул денгиз ҳаётидаги фаоллик билан боғланмоқда. Сувдаги жонзотларнинг соҳилга яқинлашиши атроф-муҳит ва денгиз сувининг ҳолати ҳақидаги муҳокамаларни ҳам кучайтирди.

Истанбул сув ва канализация бошқармаси, яъни ИСКИ маълумотига кўра, сўнгги вақтларда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва оқова сувларни тозалаш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилган. Бошқарма ушбу сармоялар натижасида денгиз суви сифати сезиларли даражада яхшиланганини билдирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тозалик ҳаётдан устун: бешинчи қаватга чиқиб дераза соябонларини тозалаётган икки кекса аёл муҳокамада Тозалик ҳаётдан устун: бешинчи қаватга чиқиб дераза соябонларини тозалаётган икки кекса аёл муҳокамада Бугун, 12:12Ногиронлар аравачасидаги эркак дарёга тушиб кетди Ногиронлар аравачасидаги эркак дарёга тушиб кетди Бугун, 12:08Испания терма жамоаси чемпионлик суратидан Доналд Трампни олиб ташлади ва турли муҳокамаларга сабаб бўлди!Испания терма жамоаси чемпионлик суратидан Доналд Трампни олиб ташлади ва турли муҳокамаларга сабаб бўлди!Бугун, 11:57Бир ой вайроналар остида қолган мушук тирик топилдиБир ой вайроналар остида қолган мушук тирик топилдиБугун, 11:38Ламин Ямал севгилиси Инес Гарсия билан қандай танишган?Ламин Ямал севгилиси Инес Гарсия билан қандай танишган?Бугун, 11:30Лифтдаги агрессив ит ижтимоий тармоқларда баҳс-мунозарага сабаб бўлдиЛифтдаги агрессив ит ижтимоий тармоқларда баҳс-мунозарага сабаб бўлдиБугун, 10:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?