Доғистонлик дорбоз 100 метр баландликда палов дамлаб, барчани ҳайратга солди

·0·Дунё
Доғистонлик дорбоз 100 метр баландликда палов дамлаб, барчани ҳайратга солди

Доғистонлик дорбоз ва мураббий Комил Мамаев ҳаво шарининг саватида, ердан 100 метр баландликда қозонда палов тайёрлади. Ноодатий тажриба 10 октябрь куни Доғистоннинг Эрпели экопаркида бўлиб ўтган V халқаро палов фестивалида намойиш этилди. Бу ҳақда маҳаллий ОАВ хабар берди.

Мамаевнинг айтишича, у ушбу чиқиш орқали Доғистоннинг қадимий дорбозлик санъати ва маданиятини кенгроқ танитишни мақсад қилган. Ташкилотчилар бу тажрибани 100 метр баландликда палов тайёрлаш бўйича рекорд сифатида тақдим этган.

Тадбирда тайёрланган палов хайрия аукционида 100 минг рублга сотилган. Харидор эса таомни ўзида олиб қолмай, фестиваль меҳмонларига бепул тарқатган.

Доғистонлик дорбоз 100 метр баландликда палов дамлаб, барчани ҳайратга солди
Комил МамаевЭрпели экопаркиV халқаро палов фестивали100 метр палов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франциялик дорбоз 186 метр баландликда 400 метрлик арқондан юрдиФранциялик дорбоз 186 метр баландликда 400 метрлик арқондан юрди23 сентябр 16:37Арман Царукян ва Нина Драма ўзбек миллий ошхонасида: ғалабадан кейинги палов бенефисиАрман Царукян ва Нина Драма ўзбек миллий ошхонасида: ғалабадан кейинги палов бенефиси24 сентябр 11:09Англияда аттраксион тўхтаб, 27 киши 15 метр баландликда қолиб кетдиАнглияда аттраксион тўхтаб, 27 киши 15 метр баландликда қолиб кетди8 сентябр 19:38180 метр баландликдаги синов дорбозни титратди180 метр баландликдаги синов дорбозни титратди3 июн 14:47Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)13 август 14:1713 минг метр баландликда кутилмаган мўъжиза: чақалоқ самолёт бортида дунёга келди13 минг метр баландликда кутилмаган мўъжиза: чақалоқ самолёт бортида дунёга келди19 август 14:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди