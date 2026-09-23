Франциялик дорбоз 186 метр баландликда 400 метрлик арқондан юрди

·30·Дунё
Франциялик дорбоз 186 метр баландликда 400 метрлик арқондан юрди

Франциялик машҳур дорбоз ва цирк артисти Татьяна-Мосио Бонгонга навбатдаги хавфли ва ҳайратланарли чиқишини муваффақиятли амалга оширди.

У 20 сентябрь куни Франциянинг Лоос-ан-Гоэль шаҳрида Европадаги энг баланд икки террик — кўмир қазиб олишдан ҳосил бўлган сунъий тепаликлар — ўртасида тортилган 400 метрлик арқондан юриб ўтди. Арқон ер сатҳидан 186 метр баландликда жойлашган эди.

42 ёшли артист ушбу масофани хавфсизлик камари ва ҳимоя тўрисиз босиб ўтди. Унинг чиқиши 36 дақиқадан ортиқ давом этган.

Ғайриоддий томошани 9 мингдан ортиқ, айрим маълумотларга кўра, қарийб 10 минг нафар томошабин кузатган. Татьяна-Мосио Бонгонга маррага муваффақиятли етиб келгач, томошабинлар уни олқишлар билан кутиб олган.

Мазкур чиқиш Европа мероси кунлари доирасида ташкил этилган бўлиб, артист бу ғояни 2019 йилда пайдо қилган эди.

Татьяна-Мосио БонгонгаЛоос-ан-Гоэль400 метрлик арқонЕвропа мероси кунлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

180 метр баландликдаги синов дорбозни титратди180 метр баландликдаги синов дорбозни титратди3 июн 14:47Англияда аттраксион тўхтаб, 27 киши 15 метр баландликда қолиб кетдиАнглияда аттраксион тўхтаб, 27 киши 15 метр баландликда қолиб кетди8 сентябр 19:38Россия С-400 билан бир кунда 10 та МиГ-29 уриб туширилганини даъво қилдиРоссия С-400 билан бир кунда 10 та МиГ-29 уриб туширилганини даъво қилди5 август 08:44Экстремал спортчи 180 метр баландликда ҳайратланарли юриш қилдиЭкстремал спортчи 180 метр баландликда ҳайратланарли юриш қилди1 июн 13:40Кичкина Эланинг орзуси амалга ошди: минглаб шарлар осмонга учирилдиКичкина Эланинг орзуси амалга ошди: минглаб шарлар осмонга учирилдиБугун 16:25Хитойда болакай 4 метр баландликдан қулаб, енгил жароҳат билан қутулдиХитойда болакай 4 метр баландликдан қулаб, енгил жароҳат билан қутулдиБугун 16:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота