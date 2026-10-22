Россияда узоқ умр кўриш лабораторияси иш бошлади

·15·Дунё
Россияда узоқ умр кўриш лабораторияси иш бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Москва шаҳридаги «Сколково» бошқарув мактабида инсон умрини узайтиришнинг иқтисодиёт ва давлат сиёсатига таъсирини ўрганувчи янги лаборатория фаолияти йўлга қўйилди.
  • Москва давлат университети Тиббиёт илмий-таълим институти директори Мария Воронсова узоқ умр кўришни соғлом турмуш тарзи ҳамда илм-фан ёрдамида табиий чегаралардан ошиб ўтиш босқичларига ажратишни таклиф қилди.

Россиянинг Москва шаҳридаги «Сколково» бошқарув мактабида инсон умрининг узайиши иқтисодиёт, меҳнат бозори ва давлат сиёсатига қандай таъсир қилишини ўрганувчи лаборатория очилди. Унинг ишга туширилишига бағишланган форумда Владимир Путиннинг қизи, Москва давлат университети Тиббиёт илмий-таълим институти директори Мария Воронцова ҳам иштирок этди. Бу ҳақда «Ведомости» нашри хабар берди.

Воронцова узоқ умр кўришни икки босқичга ажратишни таклиф қилди. Унинг фикрича, биринчи босқич инсоннинг соғлом турмуш тарзига риоя қилиши, тўғри овқатланиши ва мунтазам тиббий кўрикдан ўтиши орқали табиий умр имкониятларидан тўлиқ фойдаланишидир. У бу имкониятни 85–90 йил деб баҳолаган.

Иккинчи босқич эса илм-фан ёрдамида инсон умрининг табиий чегараларидан ошиб ўтиш имкониятларини излаш билан боғлиқ. Воронцова бу жараённи «Худони ёки табиатни алдаш» деб таърифлаган. Шу билан бирга, у бу йўналишдаги илмий ютуқлар ҳозирча чекланганини таъкидлаган.

Воронцованинг тахминича, келгуси 10–20 йил ичида инсониятнинг ўлимдан қўрқиши соғлиқни сақлаш тизимини қариш муаммосига ечим излашга ундаши мумкин. Унинг қайд этишича, қаришнинг касаллик сифатида расман тан олинмагани ҳам унга қарши дори воситаларини ишлаб чиқиш ва клиник синовлардан ўтказишни мураккаблаштиради.

Skolkovo innovatsiya markazining binosi va uning fasadidagi yozuv.

Айни пайтда Россияда қариш жараёнига қарши курашишга қаратилган илмий ишланмалар ҳам олиб борилмоқда. Жумладан, ёшга боғлиқ айрим ҳужайра ўзгаришларига таъсир кўрсатишга мўлжалланган препаратлар устида ишлар бор. Россия бош вазири ўринбосари Татьяна Голикова аввалроқ қаришга қарши препарат ишлаб чиқаришни 2028–2030 йилларда йўлга қўйиш режалаштирилаётганини билдирган. Бироқ бу қаришни тўхтатадиган восита аллақачон яратилганини англатмайди.

«Сколково»даги янги лаборатория эса узоқ умр кўришнинг тиббиёт, демография, иқтисодиёт ва стратегик бошқарув билан боғлиқ жиҳатларини ўрганади. Тадқиқотлар асосида кексаларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш ва умр давомийлиги ортиши натижасида юзага келадиган муаммоларни ҳал этиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилиши кўзда тутилган.

Россия ҳукумати мамлакатда кутилаётган умр давомийлигини 2030 йилгача 78 ёшга, 2036 йилгача эса 81 ёшга етказишни мақсад қилган. Мамлакатнинг 2025 йил учун эълон қилинган кўрсаткичларида бу рақам 73,4 ёшни ташкил этган.

СколковоМария Воронцоваумр давомийлигиқаришга қарши кураш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ўртача умр давомийлиги 75,4 ёшга етдиЎзбекистонда ўртача умр давомийлиги 75,4 ёшга етди26 июн 17:46Олимлар узоқ умр гени бўйича муҳим кашфиёт қилдиОлимлар узоқ умр гени бўйича муҳим кашфиёт қилди12 май 00:31Умумий ёши 316 бўлган уч опа-сингил олимларни ҳайратга солдиУмумий ёши 316 бўлган уч опа-сингил олимларни ҳайратга солди25 июн 13:32Японияда бир соатга бувини 23 долларга ижарага олиш мумкинЯпонияда бир соатга бувини 23 долларга ижарага олиш мумкинБугун 11:30Эронлик «Қора бева» 11 эрини ўлдиришда айбланмоқдаЭронлик «Қора бева» 11 эрини ўлдиришда айбланмоқдаБугун 11:20Месси Испания қироли ва қироличаси иштирокидаги расмий кечки овқатда қатнашиши кутилмоқдаМесси Испания қироли ва қироличаси иштирокидаги расмий кечки овқатда қатнашиши кутилмоқдаБугун 11:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда