Машҳур ошпаз Константин Ивлев оиласида оғир жудолик: Собиқ рафиқаси нималарни очиқлади?
Миллионлаб томошабинлар меҳрини қозонган «На ножах» ва «Адская кухня» шоуларининг таниқли бошловчиси, россиялик машҳур ресторатор Константин Ивлевнинг хонадонида оғир йўқотиш юз берди. 52 ёшли бош ошпазнинг суюкли отаси Виталий Ивлев оламдан ўтди. Нуфузли «СтарХит» нашри хабар беришича, оила бошига тушган мусибат ҳақида биринчилардан бўлиб телебошловчининг собиқ рафиқаси Мария Ивлева ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали маълум қилди. Рестораторнинг ўзи ҳозирча яқинидан айрилгани бўйича расмий изоҳ бермаган ва мухлислардан шахсий ҳаётига ҳурмат билан қарашни кутмоқда.
Хўш, марҳум қайси ишлари билан оила хотирасида қолди, собиқ келиннинг юракни эзувчи хотиралари нимадан иборат ва шов-шувли ажрашувдан сўнг собиқ эр-хотин оғир дамларда қандай бирлашди? Мақола охирида эса — Ивлевлар сулоласидаги драматик воқеалар ва жамоатчиликнинг ҳамдардлик сўзлари бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.
«Виталий Сергеевич, жойингиз жаннатда бўлсин»: Собиқ келиннинг юрак сўзлари
Оғир жудолик ҳақидаги хабар омма орасида дарҳол кенг тарқалди:
Илк хабар Мариядан: Телебошловчининг собиқ турмуш ўртоғи Мария Ивлева ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида қайнотасининг вафоти ҳақида таъсирли пост қолдирди;
Қайнотага чуқур ҳурмат: Мария ўз мурожаатида: «Қайнотам вафот этди. Лекин у яратган ҳар бир сиймода мен уни кўраман! Виталий Сергеевич, охиратингиз обод бўлсин, ахир у ерда сиз ўзингиз учун энг муҳим инсонлар билан учрашасиз. Кейинроқ эса биз билан дийдор кўришасиз. Сиз ёлғиз эмассиз! Биз сизни жуда-жуда яхши кўрамиз», — дея дил сўзларини ёзиб қолдирди;
Константин Ивлевнинг сукунати: Машҳур шеф-ошпаз Константин Ивлевнинг ўзи ҳали отасининг вафоти юзасидан оммага бирор-бир баёнот берганича йўқ;
Ижтимоий тармоқлардаги ҳамдардлик: Минглаб мухлислар собиқ рафиқанинг саҳифасида ҳамдардлик билдириб: «Қандай оғир қайғу!», «Яқинларни йўқотиш нақадар даҳшатли!», «Мария, сизга ва Константинга сабр тилаймиз!» дея илиқ сўзлар ёзишмоқда.
«Ҳатто энг оғир келишмовчиликлар ва шов-шувли айрилиқлар ҳам инсон ҳаётидаги катта фожиа ва жудолик олдида ўз кучини йўқотади», — дея таъкидламоқда оила муҳитини кузатган фолловерлар.
Шов-шувли жанжаллар ва собиқ эр-хотин муносабатлари
Константин ва Мария Ивлеваларнинг ўтмишдаги оилавий можаролари ўз вақтида медиа оламида катта резонанс келтириб чиқарган эди:
Ажрашувнинг бошланиши: Эр-хотин узоқ йиллар бирга яшагач, оммавий шов-шув ва очиқ баҳслар остида қонунан ажрашган эди;
Хиёнат айблови: Ажрашиш ташаббуси билан шахсан Мария чиққан бўлиб, у турмуш ўртоғининг «икки ой давомида бошқа аёл билан яширин ишқий муносабатда бўлгани»ни билиб қолганини очиқ айтган;
Хафагарчиликларнинг унутилиши: Орадаги оғир ажрашув жараёнларига қарамай, собиқ келиннинг қайнотаси Виталий Сергеевичга нисбатан самимий ҳурмати ва оилавий меҳри сақланиб қолгани оғир кунларда яққол намоён бўлди.
Шон-шуҳрат ортидаги инсоний синовлар
Машҳурларнинг ҳашаматли ҳаёти ва экрандаги ёрқин чиқишлари ортида кўпинча оғир инсоний йўқотишлар ва синовлар яширинади. Россиянинг энг таниқли ва бадавлат ошпазларидан бири бўлган Константин Ивлев учун отасининг вафоти катта руҳий зарба бўлгани шубҳасиз. Ўтмишдаги оилавий келишмовчиликлар, қизғин ажрашувлар ва матбуотдаги танқидларга қарамай, собиқ оила аъзоларининг бундай дамларда ҳамжиҳатлик кўрсатиши ва марҳумнинг хотирасини улуғлаши юксак инсоний фазилатдир. Мухлислар ва шоу-бизнес аҳли айни дақиқаларда машҳур телебошловчи ва унинг яқинларига оғир жудоликни енгиб ўтишда сабр ва матонат тиламоқда.
Сизнингча, оғир ажрашув ва хиёнат жанжалларини бошдан кечирган собиқ турмуш ўртоқларнинг яқин инсон вафоти вақтида бир-бирига далда бўлиши кечиримлилик ва юксак тарбия белгисими? Оилавий фожиалар инсонларни ўтмишдаги хафагарчиликларни бутунлай унутишга мажбур қиладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва севимли телебошловчи оиласидаги ушбу муҳим хабарни яқинларингиз ҳамда кулинария ихлосмандларига улашинг!
…