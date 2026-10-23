Одам бошини бошқа танага кўчиришни ваъда қилган олим Россияда операция ўтказди

·0·Дунё
Одам бошини бошқа танага кўчиришни ваъда қилган олим Россияда операция ўтказди

Инсон бошини бошқа танага кўчириб ўтказиш режалари билан танилган хитойлик нейрохирург Жен Сяопин Москвада пайдо бўлди. У Склифосовский номидаги илмий-тадқиқот институтида 12 соат давом этган орқа мия операциясида қатнашган. Бу ҳақда «South China Morning Post» хабар берди.

Олимнинг «New Scientist» журналида келтирилган маълумотига кўра, жароҳат туфайли узилган орқа миянинг шикастланган қисми олиб ташланиб, унинг ўрнига мия ўлими қайд этилган донордан олинган нерв тўқимаси бўлаги жойлаштирилган. Жен Сяопин ушбу амалиётни дунёдаги биринчи орқа мия трансплантацияси деб атаган. Россия расмийлари ҳам Москвада шундай операция ўтказилганини тасдиқлаган. Бироқ унинг узоқ муддатли натижалари ҳақида ҳозирча батафсил маълумот йўқ.

Жен Сяопин 2010 йилларда италиялик жарроҳ Серджио Канаверо билан инсон бошини бошқа танага кўчириш режасини илгари сургани сабабли халқаро миқёсда танилган. Бироқ бундай операция инсонда муваффақиятли амалга оширилгани ҳақида ишончли тасдиқ йўқ. Ушбу ғоя тиббиёт ҳамжамиятида жиддий ахлоқий ва илмий эътирозларга сабаб бўлган.

Олимнинг Москвадаги фаолияти Россияда узоқ умр кўриш ва қаришни секинлаштириш бўйича тадқиқотлар кучайган даврга тўғри келди. «The Wall Street Journal» нашри бу йўналишдаги давлат дастурига Владимир Путиннинг қизи Мария Воронцова ва Курчатов институти раҳбари Михаил Ковальчук алоқадорлигини ёзган. Дастур доирасида ген терапияси, тўқималарни биопринтер ёрдамида яратиш ва ҳайвонларда инсон учун мос аъзолар етиштириш каби йўналишлар ўрганилмоқда.

Очиқ бюджет маълумотларига кўра, Россия ҳукумати 2027–2029 йилларда «Соғлиқни сақлашнинг янги технологиялари» миллий лойиҳаси учун жами 17,954 миллиард рубль ажратишни режалаштирган. Бироқ бу маблағни фақат Путиннинг умрини узайтиришга сарфланадиган пул сифатида талқин қилиш тўғри эмас: лойиҳа тиббиёт ва узоқ умр кўриш технологияларига оид кенгроқ тадқиқотларни қамраб олади.

Жен СяопинСерджио КанавероОрқа мия трансплантациясиСклифосовский институти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Литвада жума намози вақтида масжид олдига тўнғиз бошини ташлаб кетишди (видео)Литвада жума намози вақтида масжид олдига тўнғиз бошини ташлаб кетишди (видео)14 сентябр 14:4451 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этди51 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этди28 август 13:20Сингапурда эркак қизининг бошини силаган қарияга ташландиСингапурда эркак қизининг бошини силаган қарияга ташланди19 август 19:24Хитойлик эркак томоғида саккиз йил металл таёқча билан яшадиХитойлик эркак томоғида саккиз йил металл таёқча билан яшади17 октябр 19:52Илк бор СИ ёрдамида миядаги ўсимта олиб ташландиИлк бор СИ ёрдамида миядаги ўсимта олиб ташланди29 август 15:40Японияда фавқулодда ҳолат, 2 миллион аҳоли эвакуация қилинмоқда!Японияда фавқулодда ҳолат, 2 миллион аҳоли эвакуация қилинмоқда!10 сентябр 08:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди