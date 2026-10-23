Тибетда даҳшатли офат: 7 магнитудали зилзила қурбонлар келтирди, бинолар вайрон бўлди
Хитойнинг Тибет автоном минтақасида 7 магнитудали кучли ва ҳалокатли зилзила содир бўлди. Табиий офат жиддий талофатлар ва инсонлар ўлимига сабаб бўлди.
Сўнгги тезкор маълумотларга кўра, кучли ер силкиниши оқибатида камида 16 киши ҳалок бўлган, яна 54 киши турли даражадаги тан жароҳатлари олган. Қурбонлар ва жабрланганлар сони яна ортиши мумкинлигидан хавотир билдирилмоқда.
Эпицентрда вайронагарчилик: Нагчу шаҳридаги ҳолат
Офатдан энг кўп талафот кўрган ҳудудлардан бири Нагчу шаҳри бўлди:
Вайрон бўлган уйлар: Шаҳар ва унга туташ аҳоли пунктларида юзлаб турар-жой бинолари бутунлай қулаб тушган ёки яшаш учун яроқсиз ҳолатга келган;
Инфратузилма зарарланиши: Алоқа, йўл ва электр тармоқларида узилишлар кузатилмоқда, бу эса қутқарув ҳаракатларини мураккаблаштирмоқда;
Қутқарув ишлари: Ҳудудга зудлик билан махсус қутқарув отрядлари, тиббиёт ходимлари ва оғир техникалар жалб этилган. Вайроналар остида қолган одамларни қидириб топиш бўйича тезкор амалиёт олиб борилмоқда.
Хавфсизлик чоралари ва ёрдам кўрсатиш
Ҳукумат томонидан жабрланган аҳоли учун вақтинчалик бошпаналар ташкил этилмоқда, иссиқ кийим-кечак, озиқ-овқат ва биринчи зарурат моллари етказиб берилмоқда. Сейсмологлар ҳудудда такрорий ер силкинишлари (афтершоклар) хавфи сақланиб қолаётгани ҳақида огоҳлантириб, аҳолини хавфсиз жойларда бўлишга чақирмоқда.
Изоҳлар 0
…