Тибетда даҳшатли офат: 7 магнитудали зилзила қурбонлар келтирди, бинолар вайрон бўлди

·6·Дунё
Тибетда даҳшатли офат: 7 магнитудали зилзила қурбонлар келтирди, бинолар вайрон бўлди

Хитойнинг Тибет автоном минтақасида 7 магнитудали кучли ва ҳалокатли зилзила содир бўлди. Табиий офат жиддий талофатлар ва инсонлар ўлимига сабаб бўлди.

Сўнгги тезкор маълумотларга кўра, кучли ер силкиниши оқибатида камида 16 киши ҳалок бўлган, яна 54 киши турли даражадаги тан жароҳатлари олган. Қурбонлар ва жабрланганлар сони яна ортиши мумкинлигидан хавотир билдирилмоқда.

Эпицентрда вайронагарчилик: Нагчу шаҳридаги ҳолат

Офатдан энг кўп талафот кўрган ҳудудлардан бири Нагчу шаҳри бўлди:

  • Вайрон бўлган уйлар: Шаҳар ва унга туташ аҳоли пунктларида юзлаб турар-жой бинолари бутунлай қулаб тушган ёки яшаш учун яроқсиз ҳолатга келган;

  • Инфратузилма зарарланиши: Алоқа, йўл ва электр тармоқларида узилишлар кузатилмоқда, бу эса қутқарув ҳаракатларини мураккаблаштирмоқда;

  • Қутқарув ишлари: Ҳудудга зудлик билан махсус қутқарув отрядлари, тиббиёт ходимлари ва оғир техникалар жалб этилган. Вайроналар остида қолган одамларни қидириб топиш бўйича тезкор амалиёт олиб борилмоқда.

Хавфсизлик чоралари ва ёрдам кўрсатиш

Ҳукумат томонидан жабрланган аҳоли учун вақтинчалик бошпаналар ташкил этилмоқда, иссиқ кийим-кечак, озиқ-овқат ва биринчи зарурат моллари етказиб берилмоқда. Сейсмологлар ҳудудда такрорий ер силкинишлари (афтершоклар) хавфи сақланиб қолаётгани ҳақида огоҳлантириб, аҳолини хавфсиз жойларда бўлишга чақирмоқда.

ТибетНагчузилзилаХитой
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар Непал ва Тибетдаги даҳшатли фожианинг асл сабабини очиқладиОлимлар Непал ва Тибетдаги даҳшатли фожианинг асл сабабини очиқлади18 сентябр 16:25Панамада 7,7 магнитудали даҳшатли зилзила cодир бўлди (видео)Панамада 7,7 магнитудали даҳшатли зилзила cодир бўлди (видео)10 октябр 12:26Бир кунда 60 дан ортиқ зилзила қайд этилди: Калифорния жанубида кетма-кет силкинишларБир кунда 60 дан ортиқ зилзила қайд этилди: Калифорния жанубида кетма-кет силкинишлар13 сентябр 18:09Колумбияда даҳшатли зилзила: 132 киши ҳалок бўлди, миллий офат эълон қилиндиКолумбияда даҳшатли зилзила: 132 киши ҳалок бўлди, миллий офат эълон қилинди11 август 08:04Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: Ўнлаб одамлар ҳалок бўлди (видео)Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: Ўнлаб одамлар ҳалок бўлди (видео)16 август 13:04Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: қурбонлар сони 53 нафарга етдиИндонезияда 7,7 магнитудали зилзила: қурбонлар сони 53 нафарга етди17 август 05:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда