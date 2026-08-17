Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: қурбонлар сони 53 нафарга етди

·3·Дунё
Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: қурбонлар сони 53 нафарга етди

Индонезияда кучли зилзила содир бўлиб, мамлакатнинг шарқий қисмида катта вайронагарчиликларни келтириб чиқарди. 7,7 магнитудали ер силкиниши 15 август куни Флорес ороли яқинида қайд этилган. Табиий офат оқибатларини бартараф этиш ишлари давом этар экан, қурбонлар сони ҳам ортиб бормоқда.

Сўнгги маълумотларга кўра, зилзила оқибатида камида 53 киши ҳалок бўлган, 130 дан ортиқ одам жароҳатланган. Тахминан 5 минг нафар аҳоли хавфсиз ҳудудларга эвакуация қилинган.

Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: қурбонлар сони 53 нафарга етди

Зилзила жуда саёз чуқурликда содир бўлган

АҚШ Геология хизмати маълумотларига кўра, зилзиланинг эпицентри Шарқий Нуса-Тенгара провинциясидаги Энде шаҳрининг шимоли-ғарбида, Флорес ороли соҳилларидан узоқ бўлмаган ҳудудда жойлашган. Ер силкиниши тахминан 10 километр чуқурликда содир бўлган.

Зилзиланинг саёз чуқурликда юз бергани унинг таъсирини янада кучайтирган. Ҳудудда бинолар зарарланган, айрим уйлар вайрон бўлган, кўчкилар юзага келган.

Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: қурбонлар сони 53 нафарга етди

Цунами хавфи ҳам пайдо бўлди

Кучли ер силкинишидан сўнг расмийлар айрим соҳил ҳудудлари учун цунами огоҳлантириши эълон қилган. Кейинчалик катта хавф қолмагани аниқлангач, огоҳлантириш бекор қилинган.

Шунга қарамай, айрим соҳилларда денгиз сатҳининг кўтарилиши кузатилган. Масалан, Риунг қишлоғида тўлқин баландлиги 1,61 метргача етгани хабар қилинди.

Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: қурбонлар сони 53 нафарга етди

Қутқарув ишлари қийин кечмоқда

Зилзиладан кейин ҳудудда кўплаб кўчкилар содир бўлгани қутқарувчилар ишини сезиларли даражада қийинлаштирган. Айрим йўллар тўсилиб қолган, электр таъминоти ва алоқа тизимида узилишлар кузатилган.

Айниқса Флорес оролидаги айрим чекка ҳудудларга етиб бориш мушкул бўлган. Қутқарувчилар вайроналар остида қолган одамларни излаш ва жабрланганларга ёрдам кўрсатиш ишларини давом эттирмоқда.

Зилзиладан кейин қарийб 1 мингта такрорий силкиниш қайд этилган. Уларнинг айримлари аҳоли томонидан сезилган. Бу эса одамларнинг янада хавфсиз жойларга кўчиб ўтишига сабаб бўлмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналдо ва Жоржина ниҳоят рамзий санада никоҳдан ўтишди: илк видео ва суратлар тармоқларда тарқалди! (видео)Роналдо ва Жоржина ниҳоят рамзий санада никоҳдан ўтишди: илк видео ва суратлар тармоқларда тарқалди! (видео)Бугун, 06:00Баллистик зарбалар статистикаси тўхтатилгани нега катта шов-шувга сабаб бўлди?Баллистик зарбалар статистикаси тўхтатилгани нега катта шов-шувга сабаб бўлди?Кеча, 23:45«Қочишга атиги 30 сония бор»: Кулеба баллистик зарбалар ҳақида баёнот берди«Қочишга атиги 30 сония бор»: Кулеба баллистик зарбалар ҳақида баёнот бердиКеча, 23:31Она фарзанди билан мулоқот учун қўлига клавиатура татуировка чиздирдиОна фарзанди билан мулоқот учун қўлига клавиатура татуировка чиздирдиКеча, 23:09Тунги оммавий ҳужум: Россиянинг 16 регионига 800 дан ортиқ дрон учирилдиТунги оммавий ҳужум: Россиянинг 16 регионига 800 дан ортиқ дрон учирилдиКеча, 22:29Украина Россия ҳудудига илк бор Британия дронлари билан зарба бердиУкраина Россия ҳудудига илк бор Британия дронлари билан зарба бердиКеча, 22:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди