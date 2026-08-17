Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: қурбонлар сони 53 нафарга етди
Индонезияда кучли зилзила содир бўлиб, мамлакатнинг шарқий қисмида катта вайронагарчиликларни келтириб чиқарди. 7,7 магнитудали ер силкиниши 15 август куни Флорес ороли яқинида қайд этилган. Табиий офат оқибатларини бартараф этиш ишлари давом этар экан, қурбонлар сони ҳам ортиб бормоқда.
Сўнгги маълумотларга кўра, зилзила оқибатида камида 53 киши ҳалок бўлган, 130 дан ортиқ одам жароҳатланган. Тахминан 5 минг нафар аҳоли хавфсиз ҳудудларга эвакуация қилинган.
Зилзила жуда саёз чуқурликда содир бўлган
АҚШ Геология хизмати маълумотларига кўра, зилзиланинг эпицентри Шарқий Нуса-Тенгара провинциясидаги Энде шаҳрининг шимоли-ғарбида, Флорес ороли соҳилларидан узоқ бўлмаган ҳудудда жойлашган. Ер силкиниши тахминан 10 километр чуқурликда содир бўлган.
Зилзиланинг саёз чуқурликда юз бергани унинг таъсирини янада кучайтирган. Ҳудудда бинолар зарарланган, айрим уйлар вайрон бўлган, кўчкилар юзага келган.
Цунами хавфи ҳам пайдо бўлди
Кучли ер силкинишидан сўнг расмийлар айрим соҳил ҳудудлари учун цунами огоҳлантириши эълон қилган. Кейинчалик катта хавф қолмагани аниқлангач, огоҳлантириш бекор қилинган.
Шунга қарамай, айрим соҳилларда денгиз сатҳининг кўтарилиши кузатилган. Масалан, Риунг қишлоғида тўлқин баландлиги 1,61 метргача етгани хабар қилинди.
Қутқарув ишлари қийин кечмоқда
Зилзиладан кейин ҳудудда кўплаб кўчкилар содир бўлгани қутқарувчилар ишини сезиларли даражада қийинлаштирган. Айрим йўллар тўсилиб қолган, электр таъминоти ва алоқа тизимида узилишлар кузатилган.
Айниқса Флорес оролидаги айрим чекка ҳудудларга етиб бориш мушкул бўлган. Қутқарувчилар вайроналар остида қолган одамларни излаш ва жабрланганларга ёрдам кўрсатиш ишларини давом эттирмоқда.
Зилзиладан кейин қарийб 1 мингта такрорий силкиниш қайд этилган. Уларнинг айримлари аҳоли томонидан сезилган. Бу эса одамларнинг янада хавфсиз жойларга кўчиб ўтишига сабаб бўлмоқда.
…