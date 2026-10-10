Панамада 7,7 магнитудали даҳшатли зилзила cодир бўлди (видео)

·1·Дунё
Панамада 7,7 магнитудали даҳшатли зилзила cодир бўлди (видео)

Кеча, 9 октябрь куни Панама жанубида магнитудаси 7,7 га тенг бўлган кучли зилзила содир бўлди. Ер силкиниши оқибатида бир қатор биноларга зарар етди, айрим иншоотлар қулаб тушди, минглаб одамлар хавфсизлик мақсадида кўчаларга чиқди. Ҳозирча ҳалок бўлганлар ёки жароҳат олганлар ҳақида расмий маълумот берилмаган. Бу ҳақда “Reuters” хабар берди.

АҚШ Геология хизмати маълумотларига кўра, зилзила 12,6 километр чуқурликда юз берган. Ер силкинишининг эпицентри аҳоли кам истиқомат қиладиган ҳудудда, мамлакат пойтахти Панама шаҳридан қарийб 200 километр масофада жойлашган. Асосий зилзиладан кейин ҳам ер остидаги ҳаракатлар давом этиб, мамлакат ҳудудида 40 дан ортиқ такрорий силкинишлар қайд этилган.

Кучли тебранишлар Панама шаҳрида ҳам сезиларли даражада таъсир кўрсатган. Хавфсизлик чоралари доирасида офис биноларида ишлаётган ходимлар эвакуация қилинган. Минглаб одамларнинг бир вақтда кўчаларга чиқиши натижасида шаҳарда транспорт ҳаракати қийинлашган.

Шунингдек, Токумен халқаро аэропортида парвозлар вақтинча тўхтатилган. Вазият барқарорлашгач, ҳаво қатнови қайта тикланган. Мамлакат учун муҳим иқтисодий аҳамиятга эга бўлган Панама канали ва Кобре Панама мис кони эса зилзиладан кейин ҳам одатдаги тартибда фаолият юритишда давом этган.

Президент зарар кўрган шаҳарга борди

Панама Президенти Раул Мулино зилзиладан зарар кўрган Пенономе шаҳрига ташриф буюрган. Мазкур ҳудудда айрим бинолар қулаб тушган, шунингдек, черковлардан бирига ҳам шикаст етган. Ер силкинишининг оқибатлари мамлакат жанубидаги Читре шаҳри ва Лос-Сантос вилояти соҳилларида ҳам кузатилган.

Панама Геология институти директори Нестор Луке зилзила Асуэро-Сона ёриқлар тизимида тўпланган кучланишнинг бўшаши натижасида юз берганини маълум қилган. Унинг таъкидлашича, ер силкинишидан ҳосил бўлган тебранишлар мамлакатнинг барча ҳудудларида сезилган.

Панама шаҳрида ер силкиниши қарийб 40 сония давом этган. Бу вақт давомида бинолар ичида бўлган одамлар кучли тебранишларни ҳис қилган, кўпчилик эса хавфсиз жойга чиқишга ҳаракат қилган.

Зилзила пайтида эски бинолардан бирининг олтинчи қаватида бўлган Сабина Риос силкинишлар жуда кучли бўлгани ва узоқ давом этганини айтган.

“Зилзила кучли сезилди ва узоқ давом этди. Бу сўнгги йилларда ҳис қилган энг узоқ силкинишим бўлди”, — деган у.

48 ёшли техник ходим Виктор Пинсон эса зилзила вақтида баланд биноларда ишлаётган ойна тозаловчиларнинг кучли тебранишлар сабаб чайқалиб кетганига гувоҳ бўлган.

“Улар ҳалок бўлмагани мўъжиза”, — деган у.

Иқтисодий зарар ва электр таъминотидаги узилишлар

АҚШ Геология хизмати дастлабки баҳолашларига кўра, зилзила оқибатида етказилган иқтисодий зарар Панама ялпи ички маҳсулотининг 1–10 фоизигача етиши мумкин. Бу кўрсаткич табиий офат мамлакат иқтисодиётига сезиларли таъсир кўрсатиши эҳтимолини англатади.

Мамлакатда электр энергияси таъминоти билан шуғулланувчи Naturgy компанияси ҳам зилзиладан кейинги ҳолат бўйича маълумот берган. Компания хабар қилишича, Панаманинг олти вилоятида электр таъминотида узилишлар кузатилган.

Қайд этилишича, Панамада бундай кучли зилзилалар тез-тез содир бўлмайди. Шунга қарамай, мамлакатда фавқулодда вазиятларга тайёргарлик кўришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу мақсадда 12 октябрь куни аҳолини фавқулодда вазиятларда эвакуация қилиш бўйича умумхалқ машғулотини ўтказиш режалаштирилган.

Панама зилзиласиПанама каналиНестор ЛукеNaturgy компанияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир кунда 60 дан ортиқ зилзила қайд этилди: Калифорния жанубида кетма-кет силкинишларБир кунда 60 дан ортиқ зилзила қайд этилди: Калифорния жанубида кетма-кет силкинишлар13 сентябр 18:09Колумбияда бугун 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди (Видео)Колумбияда бугун 7,4 магнитудали кучли зилзила содир бўлди (Видео)11 август 11:13Италияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотдиИталияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотди1 август 17:44Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: қурбонлар сони 53 нафарга етдиИндонезияда 7,7 магнитудали зилзила: қурбонлар сони 53 нафарга етди17 август 05:54Даҳшатли синов: Японияда зилзила қурбонлари сони 34 кишига етдиДаҳшатли синов: Японияда зилзила қурбонлари сони 34 кишига етди31 июл 12:43Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: Ўнлаб одамлар ҳалок бўлди (видео)Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: Ўнлаб одамлар ҳалок бўлди (видео)16 август 13:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди