Чегарадаги даҳшатли офат: Непал ва Хитойда юзлаб сайёҳлар бедарак кетди (видео)
Непал шимолида рўй берган кучли сув тошқинлари ва ҳалокатли сел оқибатида ҳалок бўлганлар сони камида 270 нафарга етди. Бу ҳақда Ҳиндистоннинг нуфузли ANI ахборот агентлиги Непал элчихонасидаги манбаларига таяниб хабар берди.
Офат кўлами жуда катта бўлиб, ҳудудда қидирув-қутқарув ишлари давом этмоқда. Маҳаллий аҳоли вакилларидан ташқари, ўнлаб давлатлардан келган юзлаб сайёҳларнинг тақдири номаълум бўлиб турибди.
28 та давлатдан 476 сайёҳ: Бедарак йўқолганлар статистикаси
Элчихона вакиллари офат қурбонлари ҳамда қидирилаётган инсонлар бўйича сўнгги маълумотларни очиқлади:
Топилган жасадлар: Ҳозирга қадар қутқарувчилар томонидан 270 нафар қурбоннинг жасади топилди ва шахсини аниқлаш ишлари кетмоқда;
Хорижлик сайёҳлар хавф остида: Расмий маълумотларга кўра, 28 та давлатдан келган жами 476 нафар хориж фуқароси бедарак йўқолганлар рўйхатига киритилган;
Алоқанинг узилиши: Кўплаб сайёҳлик гуруҳлари ва маҳаллий аҳоли билан тоғли ҳудудларда алоқа тизимлари ишдан чиққани сабабли уланишнинг имкони бўлмаяпти.
Офат сабаби: Чегарадаги қор ва тош кўчкиси
Дастлабки маълумотларга кўра, кучли тошқин тўлқини 26 август куни эрталаб юзага келган:
Кўчки манбаси: Фожиа Непал ва Хитой чегарасидаги «Расувагадхи» чегара ўтказиш пунктидан тахминан 20 км шимоли-шарқда содир бўлган улкан қор ва тош кўчкиси оқибатида бошланган;
Сел оқими: Тоғлардан тушган улкан масса дарё ўзанларини тўсиб, қуйидаги водийлар томон кучли вайронкор сел тўлқинини ҳосил қилган.
Россиялик сайёҳлар тақдири: Тибет ва Непалдаги қидирувлар
Офат ҳудудида Россия фуқаролари ҳам бўлгани маълум бўлди:
Непалдаги ҳолат: РФнинг Непалдаги элчихонаси хабарига кўра, табиий офат юз берган туманда камида тўрт нафар россиялик бўлган ва ҳозирда улар билан алоқа бутунлай узилган;
Тибетдаги сел: РФнинг Хитойдаги элчихонаси маълумотига қараганда, Хитойнинг Тибет мухтор туманидаги Гьиронг уездида юз берган селдан сўнг икки нафар Россия фуқароси бедарак йўқолган, яна уч нафарининг қаерда эканини аниқлаш бўйича суриштирув олиб борилмоқда.
Ҳудудда қутқарув операциялари мураккаб об-ҳаво ва тоғли шароитларда давом этмоқда.
…