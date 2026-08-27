Чегарадаги даҳшатли офат: Непал ва Хитойда юзлаб сайёҳлар бедарак кетди (видео)

·0·Дунё
Чегарадаги даҳшатли офат: Непал ва Хитойда юзлаб сайёҳлар бедарак кетди (видео)

Непал шимолида рўй берган кучли сув тошқинлари ва ҳалокатли сел оқибатида ҳалок бўлганлар сони камида 270 нафарга етди. Бу ҳақда Ҳиндистоннинг нуфузли ANI ахборот агентлиги Непал элчихонасидаги манбаларига таяниб хабар берди.

Офат кўлами жуда катта бўлиб, ҳудудда қидирув-қутқарув ишлари давом этмоқда. Маҳаллий аҳоли вакилларидан ташқари, ўнлаб давлатлардан келган юзлаб сайёҳларнинг тақдири номаълум бўлиб турибди.

28 та давлатдан 476 сайёҳ: Бедарак йўқолганлар статистикаси

Элчихона вакиллари офат қурбонлари ҳамда қидирилаётган инсонлар бўйича сўнгги маълумотларни очиқлади:

  • Топилган жасадлар: Ҳозирга қадар қутқарувчилар томонидан 270 нафар қурбоннинг жасади топилди ва шахсини аниқлаш ишлари кетмоқда;

  • Хорижлик сайёҳлар хавф остида: Расмий маълумотларга кўра, 28 та давлатдан келган жами 476 нафар хориж фуқароси бедарак йўқолганлар рўйхатига киритилган;

  • Алоқанинг узилиши: Кўплаб сайёҳлик гуруҳлари ва маҳаллий аҳоли билан тоғли ҳудудларда алоқа тизимлари ишдан чиққани сабабли уланишнинг имкони бўлмаяпти.

Офат сабаби: Чегарадаги қор ва тош кўчкиси

Дастлабки маълумотларга кўра, кучли тошқин тўлқини 26 август куни эрталаб юзага келган:

  • Кўчки манбаси: Фожиа Непал ва Хитой чегарасидаги «Расувагадхи» чегара ўтказиш пунктидан тахминан 20 км шимоли-шарқда содир бўлган улкан қор ва тош кўчкиси оқибатида бошланган;

  • Сел оқими: Тоғлардан тушган улкан масса дарё ўзанларини тўсиб, қуйидаги водийлар томон кучли вайронкор сел тўлқинини ҳосил қилган.

Россиялик сайёҳлар тақдири: Тибет ва Непалдаги қидирувлар

Офат ҳудудида Россия фуқаролари ҳам бўлгани маълум бўлди:

  • Непалдаги ҳолат: РФнинг Непалдаги элчихонаси хабарига кўра, табиий офат юз берган туманда камида тўрт нафар россиялик бўлган ва ҳозирда улар билан алоқа бутунлай узилган;

  • Тибетдаги сел: РФнинг Хитойдаги элчихонаси маълумотига қараганда, Хитойнинг Тибет мухтор туманидаги Гьиронг уездида юз берган селдан сўнг икки нафар Россия фуқароси бедарак йўқолган, яна уч нафарининг қаерда эканини аниқлаш бўйича суриштирув олиб борилмоқда.

Ҳудудда қутқарув операциялари мураккаб об-ҳаво ва тоғли шароитларда давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Минглаб одамлар 400 тоннали қалъани жойига қайтардиМинглаб одамлар 400 тоннали қалъани жойига қайтардиБугун, 21:03Вафот этган тиланчи аёлнинг уйидан миллионлаб пул топилдиВафот этган тиланчи аёлнинг уйидан миллионлаб пул топилдиБугун, 20:47Москвадаги сирли мулоқот: Россия ва АҚШ разведка раҳбарлари қандай келишувларга эришди?Москвадаги сирли мулоқот: Россия ва АҚШ разведка раҳбарлари қандай келишувларга эришди?Бугун, 20:44Пезешкиан: "Исломий давлатлар тажовуз майдонига айланмаслиги керак"Пезешкиан: "Исломий давлатлар тажовуз майдонига айланмаслиги керак"Бугун, 20:38Непалдаги сув тошқини 5 та филни Ҳиндистонга оқизиб кетди (видео)Непалдаги сув тошқини 5 та филни Ҳиндистонга оқизиб кетди (видео)Бугун, 20:31Осмонни ёпиш режаси: ЕИ Украинани SAMP/T комплекслари билан таъминламоқдаОсмонни ёпиш режаси: ЕИ Украинани SAMP/T комплекслари билан таъминламоқдаБугун, 19:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди