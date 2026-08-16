Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: Ўнлаб одамлар ҳалок бўлди (видео)

·6·Дунё
Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: Ўнлаб одамлар ҳалок бўлди (видео)
Қисқача

15 августга ўтар кечаси Индонезиянинг Флорес ороли ҳудудида 7,7 магнитудали зилзила содир бўлиб, учта провинсияда сунами хавфи эълон қилинди. Сўнгги расмий маълумотларга кўра, ҳалок бўлганлар сони камида 47 нафарга етган, 2 мингга яқин аҳоли эвакуация қилинган, кўплаб одамлар вайроналар остида қолган. Маумере порт шаҳри яқинида 20 киши ҳалок бўлган, олти нафари жароҳатланган ва икки киши вайроналар остида қолган.

Жануби-шарқий Осиёнинг Индонезия давлатида навбатдаги даҳшатли табиий офат юз берди. 15 августга ўтар кечаси мамлакатнинг Флорес ороли ҳудудида 7,7 магнитудали кучли зилзила содир бўлди.

Ер силкинишлари ортидан учта провинцияда зудлик билан цунами хавфи эълон қилинди.

47 нафар қурбон ва вайроналар остида қолган одамлар

Табиий офатларни бошқариш миллий агентлиги (BNPB) маълумотларига таяниб «Reuters» агентлигининг хабар беришича, ер силкиниши улкан талафотларга олиб келди:

  • Қурбонлар сони ортиб бормоқда: Сўнгги расмий маълумотларга кўра, ҳалок бўлганлар сони камида 47 нафарга етди (дастлаб 38 киши ҳақида хабар берилган эди);

  • Эвакуация ва қутқарув: Офат ҳудудидан 2 мингга яқин аҳоли хавфсиз жойларга эвакуация қилинди;

  • Биноларда қамалиб қолганлар: Зилзила оқибатида кўплаб аҳоли вайрон бўлган бинолар ичида қамалиб қолган;

  • Маумере портидаги йўқотишлар: Маумере порт шаҳри яқинида 20 киши ҳалок бўлгани, олти нафари жароҳатлангани ва икки киши вайроналар остида қолгани аниқланган.

Инфратузилма талафоти ва 6,2 баллик афтершоклар

«Jakarta Globe» нашрининг ёзишича, ер силкинишлари жуда катта майдонни қамраб олган:

  • Вайрон бўлган объектлар: Кўплаб турар-жойлар, мактаблар, давлат идоралари ва шифохоналар жиддий зарар кўрган ҳамда бузилиб тушган;

  • Тўсиб қўйилган йўллар: Тоғли ҳудудларда юз берган кўчкилар сабаб бир қатор муҳим автомобиль йўлларида қатнов тўхтаб қолган;

  • Кучли афтершоклар: Асосий силкинишдан кейин ҳудудда магнитудаси 6,2 баллгача бўлган кетма-кет афтершоклар қайд этилган. Ҳатто олис Шимолий Курильск аҳолиси ҳам 5 баллгача бўлган тўлқинларни ҳис қилган.

Ҳозирда ҳудудда қутқарув-қидирув ишлари давом этмоқда, талафот кўламини аниқлаш ва одамларни хавфсиз жойларга кўчириш чоралари кўрилмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ блокадани бекор қиладими? Эрон бўғоздаги янги денгиз йўналишини эълон қилдиАҚШ блокадани бекор қиладими? Эрон бўғоздаги янги денгиз йўналишини эълон қилдиБугун, 12:56Мудҳиш ҳалокат: Зимбабведа паром ағдарилиб, 72 киши қурбон бўлдиМудҳиш ҳалокат: Зимбабведа паром ағдарилиб, 72 киши қурбон бўлдиБугун, 12:52Зилзиладан сўнг: Колумбия Трампдан божларни тўхтатиб туришни сўрадиЗилзиладан сўнг: Колумбия Трампдан божларни тўхтатиб туришни сўрадиБугун, 12:50АҚШда ташландиқ кемадан 60 та мушук топилдиАҚШда ташландиқ кемадан 60 та мушук топилдиБугун, 10:5266 миллион йиллик динозавр суягидан сирли модда топилди66 миллион йиллик динозавр суягидан сирли модда топилдиБугун, 10:47Жанубий Кореяда 11 та имплант қўйдирган аёл вафот этдиЖанубий Кореяда 11 та имплант қўйдирган аёл вафот этдиБугун, 00:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди