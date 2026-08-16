Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: Ўнлаб одамлар ҳалок бўлди (видео)
15 августга ўтар кечаси Индонезиянинг Флорес ороли ҳудудида 7,7 магнитудали зилзила содир бўлиб, учта провинсияда сунами хавфи эълон қилинди. Сўнгги расмий маълумотларга кўра, ҳалок бўлганлар сони камида 47 нафарга етган, 2 мингга яқин аҳоли эвакуация қилинган, кўплаб одамлар вайроналар остида қолган. Маумере порт шаҳри яқинида 20 киши ҳалок бўлган, олти нафари жароҳатланган ва икки киши вайроналар остида қолган.
Жануби-шарқий Осиёнинг Индонезия давлатида навбатдаги даҳшатли табиий офат юз берди. 15 августга ўтар кечаси мамлакатнинг Флорес ороли ҳудудида 7,7 магнитудали кучли зилзила содир бўлди.
Ер силкинишлари ортидан учта провинцияда зудлик билан цунами хавфи эълон қилинди.
47 нафар қурбон ва вайроналар остида қолган одамлар
Табиий офатларни бошқариш миллий агентлиги (BNPB) маълумотларига таяниб «Reuters» агентлигининг хабар беришича, ер силкиниши улкан талафотларга олиб келди:
Қурбонлар сони ортиб бормоқда: Сўнгги расмий маълумотларга кўра, ҳалок бўлганлар сони камида 47 нафарга етди (дастлаб 38 киши ҳақида хабар берилган эди);
Эвакуация ва қутқарув: Офат ҳудудидан 2 мингга яқин аҳоли хавфсиз жойларга эвакуация қилинди;
Биноларда қамалиб қолганлар: Зилзила оқибатида кўплаб аҳоли вайрон бўлган бинолар ичида қамалиб қолган;
Маумере портидаги йўқотишлар: Маумере порт шаҳри яқинида 20 киши ҳалок бўлгани, олти нафари жароҳатлангани ва икки киши вайроналар остида қолгани аниқланган.
Инфратузилма талафоти ва 6,2 баллик афтершоклар
«Jakarta Globe» нашрининг ёзишича, ер силкинишлари жуда катта майдонни қамраб олган:
Вайрон бўлган объектлар: Кўплаб турар-жойлар, мактаблар, давлат идоралари ва шифохоналар жиддий зарар кўрган ҳамда бузилиб тушган;
Тўсиб қўйилган йўллар: Тоғли ҳудудларда юз берган кўчкилар сабаб бир қатор муҳим автомобиль йўлларида қатнов тўхтаб қолган;
Кучли афтершоклар: Асосий силкинишдан кейин ҳудудда магнитудаси 6,2 баллгача бўлган кетма-кет афтершоклар қайд этилган. Ҳатто олис Шимолий Курильск аҳолиси ҳам 5 баллгача бўлган тўлқинларни ҳис қилган.
Ҳозирда ҳудудда қутқарув-қидирув ишлари давом этмоқда, талафот кўламини аниқлаш ва одамларни хавфсиз жойларга кўчириш чоралари кўрилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…