Жанубий Корея президенти ва рафиқаси Мексикада taco еб, К-поп концертида қатнашди

·22·Дунё
Жанубий Корея президенти ва рафиқаси Мексикада taco еб, К-поп концертида қатнашди

Жанубий Корея президенти Ли Же Мён ва унинг рафиқаси Ким Ҳе Гён Мексикага расмий ташрифи давомида ўзига хос ташрифлари билан эътибор марказига тушди.

Президент жуфтлиги Мехико шаҳридаги Tacos Atarantados ресторанига бориб, Мексиканинг машҳур таоми — tacodan татиб кўрди. Улар ресторан ходимлари билан ҳам суратга тушди.

Шундан сўнг Жанубий Корея раҳбари ва унинг рафиқаси дунёга машҳур Stray Kids К-поп гуруҳининг концертида ҳам иштирок этди.

Президент жуфтлигининг ушбу ташрифи дипломатик учрашувлардан ташқари, икки мамлакатнинг маданияти ва миллий таомларига бўлган қизиқиш билан ҳам ёдда қолди. Мазкур воқеалар Жанубий Корея ва Мексика ўртасидаги маданий алоқаларга ҳам эътибор қаратди.

Ли Же МёнКим Ҳе ГёнStray KidsЖанубий Корея-Мексика
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сеул Киевдан узр сўрашни талаб қилди: КХДР асирлари бўйича махфий можаро!Сеул Киевдан узр сўрашни талаб қилди: КХДР асирлари бўйича махфий можаро!28 сентябр 14:36БРИКС саммитидан тўғри Сеулга: Тўқаев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан бордиБРИКС саммитидан тўғри Сеулга: Тўқаев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан борди14 сентябр 13:30Туб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқдаТуб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқда22 сентябр 08:53Украина ва Жанубий Корея ўртасидаги можарога АҚШ аралашадими?Украина ва Жанубий Корея ўртасидаги можарога АҚШ аралашадими?10 октябр 13:09КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?12 сентябр 17:35«КХДРнинг ядровий мақоми абадий»: Ким Чен Иннинг синглиси Ғарбга кескин тарсаки урди«КХДРнинг ядровий мақоми абадий»: Ким Чен Иннинг синглиси Ғарбга кескин тарсаки урди17 сентябр 09:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди