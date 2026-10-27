Анталияда табиий офат: 40 метрли кран ва контейнерлар қулади, 4 нафар ишчи ҳалок бўлди

·83·Дунё
Анталияда табиий офат: 40 метрли кран ва контейнерлар қулади, 4 нафар ишчи ҳалок бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркиянинг Анталия шаҳри Кепез туманидаги қурилиш майдончасида юз берган кучли торнадо оқибатида 4 нафар ишчи ҳалок бўлди ва 1 киши жароҳат олди.
  • 2026-йил 26-октябр куни соат 23:00 атрофида содир бўлган табиий офат 40 метрли краннинг қулашига ҳамда ишчилар яшайдиган 2 та контейнернинг парчаланишига сабаб бўлди.
  • Ҳалок бўлганларнинг 3 нафари Сурия, 1 нафари эса Туркия фуқароси бўлиб, улар фожиа вақтида футбол учрашувини томоша қилаётган бўлган.

Туркиянинг машҳур курорт шаҳри Анталияда кечқурун юз берган кучли ва даҳшатли гирдоб (торнадо) инсонлар ўлими билан якунланган оғир фожиани келтириб чиқарди. Шаҳарнинг Кепез туманидаги қурилиш майдонларидан бирида юз берган табиий офат улкан вайронагарчиликларга сабаб бўлиб, тўрт нафар инсоннинг ҳаётига зомин бўлди, яна бир киши тан жароҳати олди.

Мазкур воқеа юзасидан ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан жиноий иш очилиб, хавфсизлик қоидаларига риоя этмаганликда гумонланган масъул шахслар зудлик билан қўлга олинди.

Фожиа қандай юз берди: 40 метрли кран ва парчаланган контейнерлар

Ҳодиса 2026 йил 26 октябрь куни тунги соат 23:00 атрофида содир бўлди:

  • Тўсатдан келган торнадо: Ҳудудда кузатилаётган кучли ва сурункали ёғингарчилик вақтида пайдо бўлган гирдоб тўғридан-тўғри қурилиш майдончасига ёпирилган;

  • Вайронкор куч: Даҳшатли шамол босими остида қурувчилар вақтинча истиқомат қиладиган 2 та контейнер бутунлай парчаланиб кетган;

  • 40 метрли краннинг қулаши: Гирдоб шунингдек, майдонда ўрнатилган улкан — баландлиги нақ 40 метрни ташкил қилувчи манорали кранни ерга қулатган ва вазиятни янада оғирлаштирган.

Қурбонлар ва жабрланганлар: Футбол томошаси фожиа билан якунланди

Табиий офат юз берган вақтда ишчилар ўз хоналарида бўлган:

  • Ҳалок бўлганлар: Контейнер ичида бўлган 4 нафар ишчи оғир жароҳатлар оқибатида воқеа жойида ҳаётдан кўз юмди. Қурбонларнинг 3 нафари Сурия, 1 нафари эса Туркия фуқароси экани аниқланган;

  • Беғам лаҳзадаги ўлим: Маълум бўлишича, ишчилар фожиа юз берган вақтда контейнерда Истанбул дербиси — «Галатасарой» ва «Фенербахче» учрашувини томоша қилиб ўтиришган бўлган;

  • Жароҳатланган киши: Яна бир ишчи енгил тан жароҳати олган бўлиб, у шифохонага ётқизилган ва унга зарур тиббий ёрдам кўрсатилмоқда.

Прокуратура текшируви: 4 нафар масъул ҳибсга олинди

Юз берган мудҳиш ҳодиса ортидан назорат органлари кескин чоралар кўришни бошлади:

  • Жиноий иш ва тергов: Анталия Республика прокуратураси томонидан қурилиш хавфсизлиги ва меҳнатни муҳофаза қилиш қоидаларининг бузилиши юзасидан кенг кўламли тергов ҳаракатлари бошланди;

  • Қамоққа олиш: Тергов доирасида қурилиш фирмаси раҳбари ва майдон учун масъул бўлган шахслардан иборат жами 4 киши қўлга олинган;

  • Жавобгарлик масаласи: Мутахассислар об-ҳаво хавфи юқори бўлган шароитда қурилиш иншоотлари ва вақтинчалик биноларнинг хавфсизлик талабларига қанчалик жавоб берганлигини эксперт текширувидан ўтказмоқда.

Анталиядаги торнадо ва фожиа тафсилотлари

Кўрсаткич

Ҳолат ва тафсилотлар

Ҳодиса жойи

Туркия, Анталия шаҳри, Кепез туманидаги қурилиш майдончаси

Вақти

2026 йил 26 октябрь, тахминан соат 23:00

Табиий офат тури

Кучли ёмғир ортидан юзага келган гирдоб (торнадо)

Келтирилган зарар

2 та ишчилар контейнери парчаланди, 40 метрли манорали кран қулади

Қурбонлар

4 киши ҳалок бўлди (3 нафар Сурия, 1 нафар Туркия фуқароси)

Жабрланганлар

1 киши енгил жароҳатланди

Кўрилган чоралар

Прокуратура тергов бошлади; қурилиш фирмаси раҳбари ва масъуллар (4 киши) ҳибсга олинди

АнталияКепезТорнадоТабиий офат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳурмузда кема чўкиб кетди: Сувда сузиб юрган минглаб iPhone ва атирлар тасвири тарқалдиҲурмузда кема чўкиб кетди: Сувда сузиб юрган минглаб iPhone ва атирлар тасвири тарқалди15 октябр 23:01Чегарадаги даҳшатли офат: Непал ва Хитойда юзлаб сайёҳлар бедарак кетди (видео)Чегарадаги даҳшатли офат: Непал ва Хитойда юзлаб сайёҳлар бедарак кетди (видео)27 август 21:07Колумбияда даҳшатли зилзила: 132 киши ҳалок бўлди, миллий офат эълон қилиндиКолумбияда даҳшатли зилзила: 132 киши ҳалок бўлди, миллий офат эълон қилинди11 август 08:04АҚШда даҳшатли бўрон: 700 та рейс тўхтади ва минглаб уйлар зулматда қолди (видео)АҚШда даҳшатли бўрон: 700 та рейс тўхтади ва минглаб уйлар зулматда қолди (видео)28 сентябр 09:18«Cessna самолёти аҳоли томорқасига қулади!»: Татаристонда фожиали ҳалокат юз берди«Cessna самолёти аҳоли томорқасига қулади!»: Татаристонда фожиали ҳалокат юз берди13 сентябр 00:48Непалда даҳшатли фожиа: 270 киши қурбон бўлди, 500 дан ортиқ хорижлик бедарак йўқолдиНепалда даҳшатли фожиа: 270 киши қурбон бўлди, 500 дан ортиқ хорижлик бедарак йўқолди27 август 19:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда