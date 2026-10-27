Анталияда табиий офат: 40 метрли кран ва контейнерлар қулади, 4 нафар ишчи ҳалок бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркиянинг Анталия шаҳри Кепез туманидаги қурилиш майдончасида юз берган кучли торнадо оқибатида 4 нафар ишчи ҳалок бўлди ва 1 киши жароҳат олди.
- 2026-йил 26-октябр куни соат 23:00 атрофида содир бўлган табиий офат 40 метрли краннинг қулашига ҳамда ишчилар яшайдиган 2 та контейнернинг парчаланишига сабаб бўлди.
- Ҳалок бўлганларнинг 3 нафари Сурия, 1 нафари эса Туркия фуқароси бўлиб, улар фожиа вақтида футбол учрашувини томоша қилаётган бўлган.
Туркиянинг машҳур курорт шаҳри Анталияда кечқурун юз берган кучли ва даҳшатли гирдоб (торнадо) инсонлар ўлими билан якунланган оғир фожиани келтириб чиқарди. Шаҳарнинг Кепез туманидаги қурилиш майдонларидан бирида юз берган табиий офат улкан вайронагарчиликларга сабаб бўлиб, тўрт нафар инсоннинг ҳаётига зомин бўлди, яна бир киши тан жароҳати олди.
Мазкур воқеа юзасидан ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан жиноий иш очилиб, хавфсизлик қоидаларига риоя этмаганликда гумонланган масъул шахслар зудлик билан қўлга олинди.
Фожиа қандай юз берди: 40 метрли кран ва парчаланган контейнерлар
Ҳодиса 2026 йил 26 октябрь куни тунги соат 23:00 атрофида содир бўлди:
Тўсатдан келган торнадо: Ҳудудда кузатилаётган кучли ва сурункали ёғингарчилик вақтида пайдо бўлган гирдоб тўғридан-тўғри қурилиш майдончасига ёпирилган;
Вайронкор куч: Даҳшатли шамол босими остида қурувчилар вақтинча истиқомат қиладиган 2 та контейнер бутунлай парчаланиб кетган;
40 метрли краннинг қулаши: Гирдоб шунингдек, майдонда ўрнатилган улкан — баландлиги нақ 40 метрни ташкил қилувчи манорали кранни ерга қулатган ва вазиятни янада оғирлаштирган.
Қурбонлар ва жабрланганлар: Футбол томошаси фожиа билан якунланди
Табиий офат юз берган вақтда ишчилар ўз хоналарида бўлган:
Ҳалок бўлганлар: Контейнер ичида бўлган 4 нафар ишчи оғир жароҳатлар оқибатида воқеа жойида ҳаётдан кўз юмди. Қурбонларнинг 3 нафари Сурия, 1 нафари эса Туркия фуқароси экани аниқланган;
Беғам лаҳзадаги ўлим: Маълум бўлишича, ишчилар фожиа юз берган вақтда контейнерда Истанбул дербиси — «Галатасарой» ва «Фенербахче» учрашувини томоша қилиб ўтиришган бўлган;
Жароҳатланган киши: Яна бир ишчи енгил тан жароҳати олган бўлиб, у шифохонага ётқизилган ва унга зарур тиббий ёрдам кўрсатилмоқда.
Прокуратура текшируви: 4 нафар масъул ҳибсга олинди
Юз берган мудҳиш ҳодиса ортидан назорат органлари кескин чоралар кўришни бошлади:
Жиноий иш ва тергов: Анталия Республика прокуратураси томонидан қурилиш хавфсизлиги ва меҳнатни муҳофаза қилиш қоидаларининг бузилиши юзасидан кенг кўламли тергов ҳаракатлари бошланди;
Қамоққа олиш: Тергов доирасида қурилиш фирмаси раҳбари ва майдон учун масъул бўлган шахслардан иборат жами 4 киши қўлга олинган;
Жавобгарлик масаласи: Мутахассислар об-ҳаво хавфи юқори бўлган шароитда қурилиш иншоотлари ва вақтинчалик биноларнинг хавфсизлик талабларига қанчалик жавоб берганлигини эксперт текширувидан ўтказмоқда.
Анталиядаги торнадо ва фожиа тафсилотлари
Кўрсаткич
Ҳолат ва тафсилотлар
Ҳодиса жойи
Туркия, Анталия шаҳри, Кепез туманидаги қурилиш майдончаси
Вақти
2026 йил 26 октябрь, тахминан соат 23:00
Табиий офат тури
Кучли ёмғир ортидан юзага келган гирдоб (торнадо)
Келтирилган зарар
2 та ишчилар контейнери парчаланди, 40 метрли манорали кран қулади
Қурбонлар
4 киши ҳалок бўлди (3 нафар Сурия, 1 нафар Туркия фуқароси)
Жабрланганлар
1 киши енгил жароҳатланди
Кўрилган чоралар
Прокуратура тергов бошлади; қурилиш фирмаси раҳбари ва масъуллар (4 киши) ҳибсга олинди
Изоҳлар 0
…