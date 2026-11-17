Дунёда қаерда яшаш қийин, қаерда эса хотиржам? Янги рейтинг эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Ремитлй» компанияси 170 та шаҳарни йўл тирбандлиги, яшаш харажатлари, тиббий хизмат, жиноятчилик ва ҳаво ифлосланиши каби мезонлар асосида таҳлил қилиб, энг стрессли ва тинч шаҳарлар рейтингини эълон қилди.
- Ню-Ёрк 7,56 балл билан дунёнинг энг стрессли шаҳри деб топилган бўлса, Дублин ва Мехико шаҳарлари кучли учликдан жой олди.
- Нидерландиянинг Эйндховен шаҳри 2,34 балл билан дунёдаги энг тинч шаҳар деб эътироф этилди.
Дунёнинг қайси шаҳарларида яшаш кундалик ҳаётда кўпроқ стресс келтириб чиқаради, қаерда эса одамлар нисбатан хотиржам ҳаёт кечиради? «Remitly» компанияси 170 та шаҳарни ўрганиб, энг стрессли ва энг тинч шаҳарлар рейтингини тузди.
Тадқиқот давомида шаҳарларнинг кундалик ҳаётга таъсир қилувчи бешта муҳим жиҳати баҳоланган. Булар — йўл тирбандликлари, яшаш харажатлари, тиббий хизмат сифати, жиноятчилик даражаси ва ҳаво ифлосланиши. Ҳар бир шаҳарга 10 баллик тизим асосида баҳо берилган. Балл қанча юқори бўлса, шаҳардаги турмуш шароитлари шунча стрессли деб ҳисобланган.
Энг стрессли шаҳарлар
Рейтингнинг биринчи поғонасидан АҚШнинг Нью-Йорк шаҳри жой олди. У 7,56 балл тўплаб, дунёнинг энг стрессли шаҳри деб топилди. Иккинчи ўринни 7,55 балл билан Ирландия пойтахти Дублин эгаллаган. Кучли учликка эса Мехико шаҳри кирди.
Шунингдек, Манила, Лондон, Милан, Турин, Афина ва Калькутта ҳам стресс даражаси юқори бўлган шаҳарлар қаторидан жой олди.
Тадқиқотда Дублиндаги йўл тирбандликлари алоҳида муаммо сифатида қайд этилган. Масалан, шаҳарда автомобилда 10 километр масофани босиб ўтиш ўртача 32 дақиқа вақт олади. Таққослаш учун, ўрганилган барча шаҳарлар бўйича бу кўрсаткич ўртача 21 дақиқани ташкил этган.
Энг тинч шаҳарлар
Рейтингнинг қарама-қарши томонида эса Нидерландиянинг Эйндховен шаҳри турибди. У 2,34 балл билан дунёнинг энг тинч шаҳри деб эътироф этилган. Кейинги ўринларни Нидерландиянинг Утрехт шаҳри ва Австралия пойтахти Канберра эгаллаган.
Энг тинч шаҳарлар ўнталигида Нидерландиянинг жами тўртта шаҳри — Эйндховен, Утрехт, Гронинген ва Роттердам бор. Норвегиянинг Тронхейм ва Берген, шунингдек, Австралиянинг Канберра ва Брисбен шаҳарлари ҳам ушбу рўйхатга киритилган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…