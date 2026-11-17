Хитойда тирбандликда турган автомобиль устига улкан харсанг қулаб тушди
Хитойнинг Сичуан провинциясида юз берган ноодатий ҳодиса йўл ҳаракати иштирокчиларини ҳайратда қолдирди. Тирбандликда ҳаракатсиз турган автомобиль устига тоғ ёнбағридан улкан тош қулаб тушди. Шунга қарамай, машина ичидаги одамлар жиддий жароҳатларсиз қутулиб қолган.
Воқеа 14 ноябрь куни содир бўлган. Маълум қилинишича, Peugeot 308 русумли седан тирбандлик сабаб йўлда тўхтаб турган пайтда тоғдан узилган катта харсанг унинг орқа қисмига келиб урилган. Кучли зарба автомобилга жиддий шикаст етказган.
Ҳодисанинг энг эътиборли жиҳати шундаки, ҳайдовчи вазиятдан тезда чиқишга муваффақ бўлган. Тош машинага келиб тушганидан сўнг у газни босиб, бошқа қаторга ўтган ва воқеа жойидан узоқлашган.
Бундан ташқари, тош қулашидан бир неча сония олдин автомобиль олдида бир аёл турган. У хавфни ўз вақтида сезиб, улкан харсанг пастга қулашидан аввал хавфсиз жойга қочишга улгурган.
Ҳодиса оқибатида автомобилдагилардан ҳеч ким жабрланмагани айтилмоқда. Бир неча сониялик фарқ ва ҳайдовчининг тезкор ҳаракати катта фожианинг олдини олган бўлиши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…