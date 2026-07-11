Дунёнинг энг қиммат шаҳарлари: Тошкент Марказий Осиёда нечинчи ўринда?
Машҳур Numbeo портали яшаш учун жаҳондаги энг қиммат шаҳарларнинг навбатдаги глобал рейтингини эълон қилди. Дунёнинг 549 та йирик шаҳри киритилган ушбу рўйхатда Ўзбекистон пойтахти — Тошкент шаҳри ҳам қайд этилди. Zamin.uz рейтинг тафсилотлари ва пойтахтимиздаги яшаш қийматини бошқа давлатлар билан таққослади.
Тошкент дунё ва Осиё рейтингида
Рейтинг натижаларига кўра, Тошкент шаҳри 549 та шаҳар ичида 488-ўринда қайд этилди. Пойтахтимиз 31,2 балл тўплаган ҳолда, Осиё қитъаси шаҳарлари орасида 74-ўриндан жой олди.
Марказий Осиёдаги вазият қандай?
Марказий Осиё минтақасида яшаш қиймати бўйича Қозоғистон шаҳарлари етакчилик қилмоқда. Тошкент эса қуйидаги кўрсаткичлар билан минтақада учинчи ўринни эгаллаган:
Минтақа шаҳарлари
Минтақадаги ўрни
Тўплаган балли
Олмаота (Қозоғистон)
1-ўрин
40,1 балл
Остона (Қозоғистон)
2-ўрин
34,5 балл
Тошкент (Ўзбекистон)
3-ўрин
31,2 балл
Душанбе (Тожикистон)
4-ўрин
29,9 балл
Бишкек (Қирғизистон)
5-ўрин
29,7 балл
Дунёнинг энг қиммат ва энг арзон шаҳарлари
Рейтингга кўра, сайёрамизнинг энг қиммат ҳудудлари Европа ва Кариб ҳавзасида жойлашган бўлса, энг ҳамёнбоп шаҳарлар Осиё қитъаси ҳиссасига тўғри келмоқда.
Энг қиммат шаҳарлар: Швейцариянинг Цюрих (123,4 балл) ва Базель (111,9 балл) шаҳарлари ҳамда Кайман ороллари пойтахти Жоржтаун дунёда яшаш энг қиммат бўлган ҳудудлар деб эътироф этилди.
Энг арзон шаҳарлар: Ҳиндистоннинг ўндан ортиқ шаҳарлари 17,3–18,8 балл ўртасидаги кўрсаткич билан дунёнинг энг арзон шаҳарлари сифатида қайд этилган.
Рейтинг қандай ҳисобланади?
Таққослаш мезони: Индексни тузишда АҚШнинг Нью-Йорк шаҳридаги яшаш қиймати асос сифатида олинган бўлиб, унга 100 балл берилган. Ундан юқори бўлган ҳар бир балл яшаш нархи Нью-Йоркдагидан бир фоизга қимматлигини, ундан паст балл эса тегишлича арзонлигини билдиради.
Масалан, Цюрихда яшаш нархи Нью-Йоркдагидан 23,4 фоизга қимматроқ. Тошкентда эса яшаш нархи Нью-Йоркка қараганда 68,6 фоизга арзонроқдир.
Мазкур нуфузли индексни шакллантиришда мутахассислар томонидан қуйидаги асосий омиллар ҳисобга олинган:
Уй-жой ижараси нархи;
Озиқ-овқат маҳсулотлари қиймати;
Ресторанлардаги нарх-наволар;
Аҳолининг харид қилиш салоҳияти.
…