Дунёнинг энг қиммат шаҳарлари: Тошкент Марказий Осиёда нечинчи ўринда?

·1·Дунё
Дунёнинг энг қиммат шаҳарлари: Тошкент Марказий Осиёда нечинчи ўринда?

Машҳур Numbeo портали яшаш учун жаҳондаги энг қиммат шаҳарларнинг навбатдаги глобал рейтингини эълон қилди. Дунёнинг 549 та йирик шаҳри киритилган ушбу рўйхатда Ўзбекистон пойтахти — Тошкент шаҳри ҳам қайд этилди. Zamin.uz рейтинг тафсилотлари ва пойтахтимиздаги яшаш қийматини бошқа давлатлар билан таққослади.

Тошкент дунё ва Осиё рейтингида

Рейтинг натижаларига кўра, Тошкент шаҳри 549 та шаҳар ичида 488-ўринда қайд этилди. Пойтахтимиз 31,2 балл тўплаган ҳолда, Осиё қитъаси шаҳарлари орасида 74-ўриндан жой олди.

Марказий Осиёдаги вазият қандай?

Марказий Осиё минтақасида яшаш қиймати бўйича Қозоғистон шаҳарлари етакчилик қилмоқда. Тошкент эса қуйидаги кўрсаткичлар билан минтақада учинчи ўринни эгаллаган:

Минтақа шаҳарлари

Минтақадаги ўрни

Тўплаган балли

Олмаота (Қозоғистон)

1-ўрин

40,1 балл

Остона (Қозоғистон)

2-ўрин

34,5 балл

Тошкент (Ўзбекистон)

3-ўрин

31,2 балл

Душанбе (Тожикистон)

4-ўрин

29,9 балл

Бишкек (Қирғизистон)

5-ўрин

29,7 балл

Дунёнинг энг қиммат ва энг арзон шаҳарлари

Рейтингга кўра, сайёрамизнинг энг қиммат ҳудудлари Европа ва Кариб ҳавзасида жойлашган бўлса, энг ҳамёнбоп шаҳарлар Осиё қитъаси ҳиссасига тўғри келмоқда.

  • Энг қиммат шаҳарлар: Швейцариянинг Цюрих (123,4 балл) ва Базель (111,9 балл) шаҳарлари ҳамда Кайман ороллари пойтахти Жоржтаун дунёда яшаш энг қиммат бўлган ҳудудлар деб эътироф этилди.

  • Энг арзон шаҳарлар: Ҳиндистоннинг ўндан ортиқ шаҳарлари 17,3–18,8 балл ўртасидаги кўрсаткич билан дунёнинг энг арзон шаҳарлари сифатида қайд этилган.

Рейтинг қандай ҳисобланади?

Таққослаш мезони: Индексни тузишда АҚШнинг Нью-Йорк шаҳридаги яшаш қиймати асос сифатида олинган бўлиб, унга 100 балл берилган. Ундан юқори бўлган ҳар бир балл яшаш нархи Нью-Йоркдагидан бир фоизга қимматлигини, ундан паст балл эса тегишлича арзонлигини билдиради.

Масалан, Цюрихда яшаш нархи Нью-Йоркдагидан 23,4 фоизга қимматроқ. Тошкентда эса яшаш нархи Нью-Йоркка қараганда 68,6 фоизга арзонроқдир.

Мазкур нуфузли индексни шакллантиришда мутахассислар томонидан қуйидаги асосий омиллар ҳисобга олинган:

  • Уй-жой ижараси нархи;

  • Озиқ-овқат маҳсулотлари қиймати;

  • Ресторанлардаги нарх-наволар;

  • Аҳолининг харид қилиш салоҳияти.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон чемпионати учун 48 мамлакат пивосини тўплаган мухлис машҳур бўлдиЖаҳон чемпионати учун 48 мамлакат пивосини тўплаган мухлис машҳур бўлдиКеча, 22:50150 миллион йиллик улкан динозавр ҳақидаги сир очилди150 миллион йиллик улкан динозавр ҳақидаги сир очилдиКеча, 22:27Берлинда супермаркет кассири 11 соат гаровда ушлаб турилдиБерлинда супермаркет кассири 11 соат гаровда ушлаб турилдиКеча, 21:36Японияда “Бави” тўфони: 12 киши жабрланди (видео)Японияда “Бави” тўфони: 12 киши жабрланди (видео)Кеча, 21:23Германияда топилган 500 килолик Америка бомбаси шаҳарни оёққа турғиздиГерманияда топилган 500 килолик Америка бомбаси шаҳарни оёққа турғиздиКеча, 19:16Тожикистонда кучли иссиқ сабаб йўлга ўрнатилган пластик ажратгичлар эриб кетмоқда (видео)Тожикистонда кучли иссиқ сабаб йўлга ўрнатилган пластик ажратгичлар эриб кетмоқда (видео)Кеча, 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди