Дунёнинг 1000 та шаҳри таҳлил қилинди: Ҳаёт сифати бўйича 1-ўринни қайси шаҳар эгаллади?

·1·Дунё
Дунёнинг 1000 та шаҳри таҳлил қилинди: Ҳаёт сифати бўйича 1-ўринни қайси шаҳар эгаллади?

Халқаро таҳлилий платформа ҳисобланган Visual Capitalist дунёнинг 1000 та йирик шаҳрини қамраб олган кенг кўламли тадқиқот натижаларини эълон қилди. Ушбу глобал ҳисоботда шаҳарлардаги ҳаёт сифати аҳоли жон бошига тўғри келадиган даромад, даромадлар тенгсизлиги, уй-жой харажатлари, кутилаётган умр давомийлиги, криминоген вазият ҳамда маданий-дам олиш масканларидан фойдаланиш имкониятлари каби муҳим мезонлар асосида комплекс баҳоланди.

Рейтинг натижаларига кўра, Австралия пойтахти Канберра ҳаёт сифати бўйича сайёрамизнинг энг яхши шаҳри деб топилди, Европа марказлари эса кучли поғоналарни деярли тўлиқ эгаллади.

Канберра нега етакчи? Муваффақиятнинг асосий формуласи

Австралия пойтахтининг 1000 та шаҳар орасида пешқадамликни қўлга киритишига қуйидаги омиллар асос бўлди:

  • Юқори маош ва кичик тафовут: Шаҳарда иш ҳақи даражаси юқори бўлиб, аҳоли қатламлари ўртасидаги даромадлар тенгсизлиги нисбатан жуда кичик;

  • Давлат сектори барқарорлиги: Пойтахтда давлат муассасаларига тегишли, кафолатланган ва юқори ҳақ тўланадиган иш ўринлари кўпчиликни ташкил этади;

  • Саломатлик ва маданият: Шаҳар аҳолисининг кутилаётган умр кўриш давомийлиги жуда юқори бўлиб, аҳоли жон бошига тўғри келадиган дам олиш ва маданий масканлар сони бўйича ҳам пешқадамлик қайд этилган.

Бироқ, таҳлилчилар муҳим фарқни таъкидламоқда: Канберра ҳаёт сифати бўйича 1-ўринда бўлса-да, барча иқтисодий ва инфратузилмавий омилларни бирлаштирган Global Cities Index умумий рейтингида 45-ўринни эгаллаган.

Европа гегемонлиги ва Германия рекорди

Кучли поғоналарда асосан Европа шаҳарлари мутлақ устунликни намойиш этди:

  • Шимолий ва Марказий Европа етакчилари: Норвегиянинг Берген ва Осло, Франциянинг Гренобль ҳамда Швейцариянинг Берн шаҳарлари энг қулай ҳудудлар сифатида эътироф этилди;

  • Германиянинг беш шаҳри: Дрезден, Берлин, Мюнхен, Штутгарт ва Фрайбург-им-Брайсгау дастлабки 21 талик рўйхатидан жой олди;

  • Швейцария ва Италия муваффақияти: Швейцариянинг Берн, Базель ва Цюрих шаҳарлари топ-20 ликка, Италиянинг Венеция, Падуя ва Генуя шаҳарлари эса топ-30 таликка кирди;

  • Москванинг ўрни: Россия пойтахти ҳаёт сифати кўрсаткичлари бўйича жаҳон рейтингида 180-поғонани эгаллади.

Европа қитъасидан ташқарида Австралиянинг Канберра ва Сидней, АҚШнинг Сан-Хосе ва Сиэтл, Тайваннинг Синьчжу ва Тайбэй шаҳарлари ҳамда Сингапур юқори натижаларни қайд этди.

Дунёнинг 1000 та шаҳри таҳлил қилинди: Ҳаёт сифати бўйича 1-ўринни қайси шаҳар эгаллади?

Топ-30 таликдан тушиб қолган гигантлар: Уй-жой муаммоси

Кўпчилик томонидан яшаш учун энг жозибадор деб ҳисобланадиган айрим машҳур шаҳарлар рейтингнинг дастлабки ўттизталигига ҳам кира олмади. Бунга асосий сабаб кўчмас мулкнинг ҳаддан ташқари қимматлиги бўлди:

  • Копенҳаген таназзули: Дания пойтахти бошқарув сифати бўйича дунёда 1-ўринда, умумий рейтингда эса 18-ўринда бўлишига қарамай, ҳаёт сифати бўйича 160-поғонага тушиб кетди. Oxford Economics таҳлилига кўра, уй-жой таклифининг танқислиги ва нархларнинг ҳаддан зиёд баландлиги шаҳар кўрсаткичларини кескин пасайтирган;

  • Ванкувернинг қулаши: Канаданинг Ванкувер шаҳри умумий индексда 24-ўринни эгаллаган бўлса-да, ҳаёт сифати бўйича 215-ўринга равона бўлди. Ривожланган сайр ва дам олиш инфратузилмаси ҳамда юқори умр кўриш кўрсаткичи кўчмас мулк бозоридаги оғир харажатлар босимини қоплай олмади.

Ушбу глобал тадқиқот шуни кўрсатмоқдаки, замонавий дунёда фақатгина юқори технологиялар ёки гўзал табиат шаҳар аҳолисининг бахтли яшашига кафолат бера олмайди — арзон уй-жой ва адолатли даромадлар тақсимоти инсон қулайлигининг ҳал қилувчи шартига айланмоқда.

Visual CapitalistКанберраGlobal Cities IndexOxford Economics
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент дунё шаҳарлари рейтингида нечанчи ўринни эгаллади?Тошкент дунё шаҳарлари рейтингида нечанчи ўринни эгаллади?26 сентябр 13:18Нефть $100 дан ошди, газ эса $1000 га етди: Ҳусийлар порт ва қувурларни ёпди...Нефть $100 дан ошди, газ эса $1000 га етди: Ҳусийлар порт ва қувурларни ёпди...12 сентябр 17:04Миср Европа газини илиб кетмоқда: Африка гиганти АҚШдан СПГ импорти бўйича рекорд ўрнатдиМиср Европа газини илиб кетмоқда: Африка гиганти АҚШдан СПГ импорти бўйича рекорд ўрнатди16 сентябр 08:05Дунёдаги энг яхши меҳмонхона қайси экани аниқландиДунёдаги энг яхши меҳмонхона қайси экани аниқланди21 сентябр 09:27Пентагон 21 млрд долларлик шартнома тузди: АҚШ армиясида қурол танқислиги бошландими?Пентагон 21 млрд долларлик шартнома тузди: АҚШ армиясида қурол танқислиги бошландими?29 сентябр 10:06Марказий Осиёда яшаш учун қайси давлат энг қулай?Марказий Осиёда яшаш учун қайси давлат энг қулай?9 август 16:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?