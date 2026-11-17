Қирғизистонда молиявий пирамидалар учун 12 йилгача қамоқ жазоси берилиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қирғизистон парламентида молиявий пирамидаларни ташкил этганлик учун 12 йилгача, уларни реклама қилганлик учун эса 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазосини белгилаш таклиф этилмоқда.
- Депутат Дастан Бекешев томонидан ишлаб чиқилган қонун лойиҳаси, шунингдек, фуқаролар номига ноқонуний онлайн-кредит расмийлаштираётган банкларнинг жавобгарлигини кучайтиришни кўзда тутади.
Қирғизистон парламентида молиявий пирамидаларни ташкил этганлик ҳамда уларни реклама қилганлик учун жиноий жавобгарликни кескин кучайтириш бўйича янги қонун лойиҳаси муҳокама қилинмоқда. «ИА 24.kg» хабарига кўра, депутат Дастан Бекешев томонидан қатор қонунларга киритилаётган ўзгартиришлар нафақат пирамида иштирокчиларини, балки фуқароларнинг номига ноқонуний тарзда онлайн-кредит расмийлаштираётган банкларни ҳам қатъий жавобгарликка тортишни назарда тутади.
Молиявий пирамидалар учун қатъий жазолар
Таклиф этилаётган янги тузатишларга кўра, молиявий пирамидаларни ташкил этганлик учун 12 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси белгиланиши мумкин. Шунингдек, бу каби шубҳали лойиҳаларни фаол равишда реклама қилган шахсларга нисбатан ҳам 5 йилгача қамоқ жазоси қўлланилиши кўзда тутилган. Бу чоралар аҳолининг алданиб қолиши ва йирик миқдордаги маблағларини йўқотишининг олдини олишга қаратилган.
Банкларни кредитлар бўйича жавобгар қилиш ташаббуси
Ҳужжат лойиҳаси фирибгарлар жабрланувчилар номига онлайн тарзда кредит расмийлаштиришининг олдини олишга қаратилган янги механизмларни ҳам ўз ичига олади. Унга кўра:
24 соатлик тўхтатиб туриш: Банклар ҳар қандай шубҳали онлайн-кредитлар берилишини 24 соатга (текширувни 5 иш кунигача узайтириш имконияти билан) тўхтатиб туриши шарт.
Бошқа алоқа воситаси: Агар фирибгарлар телефон ёки иловани бузган бўлса, ўша рақам орқали тасдиқлаш қатъиян тақиқланади ва бошқа хавфсиз боғланиш усули талаб қилинади.
Ички суриштирув: Жабрланувчи мурожаат қилгандан кейин банк 10 иш куни (кўпи билан 30 календар кун) ичида ички расмий текширув ўтказиши мажбурий этиб белгиланади.
Янги тартиб ва талаблар
Ҳуқуқий оқибатлар ва кафолатлар
Пенялар тўхтатилиши
Текширув вақтида қарздорга пеня ҳисобланмайди ва қарз ундирувчиларга берилмайди
Кредит тарихини тозалаш
Фуқаро розилик бермагани исботланса, банк пул талаб қилиш ҳуқуқидан маҳрум бўлади ва тарихни тозалайди
Мулкни ҳимоя қилиш
Жабрланганларга судгача гумон қилинувчиларнинг мулкига хатлов қўйиш рухсат этилади
Мулкни ҳимоя қилиш ва жабрланувчиларга кўмак
Шунингдек, янги ташаббусга мувофиқ, фирибгарлардан жабр кўрган шахсларга расмий суд даъвоси киритилмасдан туриб ҳам гумон қилинувчиларнинг мол-мулкига хатлов қўйилишига эришиш ҳуқуқи берилади. Бу фирибгарларнинг ўз активларини бошқа шахсларга сотиб ёки яшириб юборишининг олдини олади.
Сизнингча, банкларнинг онлайн-кредитлар хавфсизлиги учун тўлиқ жавобгар бўлиши фирибгарлик ҳолатларини камайтиришга ёрдам берадими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…