Шарифа Давронова АҚШ рейтингида иккинчи бўлди: Унинг натижаси жаҳон эътиборида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Уч хатлаб сакраш бўйича Осиё ўйинлари ғолиби Шарифа Давронова 2026 йилги мавсумда АҚШ ҳудудида қайд этилган энг яхши натижалар рейтингида иккинчи ўринни эгаллади.
- Спортчи 14,35 метрлик кўрсаткичи билан Athletic.net сайти томонидан эълон қилинган ТОП-10 рўйхатидан жой олди.
- Рейтинг пешқадами Александра Начева рухсат этилган шамол шароитида айнан Шарифа Давронова билан бир хил натижа қайд этган.
Ўзбекистон енгил атлетикасида яна бир қувонарли натижа! Уч хатлаб сакраш бўйича Осиё ўйинлари ғолиби Шарифа Давронова 2026 йилги мавсум натижаларига кўра, АҚШда қайд этилган энг яхши кўрсаткичлар рейтингида иккинчи ўринни эгаллади. Ҳамюртимиз 14,35 метрлик натижа билан бир қатор етакчи спортчиларни ортда қолдирди.
Қизиғи, рейтингда биринчи ўринда турган болгариялик Александра Начева ҳам рухсат этилган шамол шароитида айнан Шарифа каби 14,35 метр натижа қайд этган. Бу эса ўзбекистонлик атлетнинг кўрсаткичи нақадар юқори эканини яна бир бор тасдиқлайди.
Шарифа Давронова АҚШнинг энг кучли атлетлари қаторида
Athletic.net статистика сайти 2026 йилда АҚШ ҳудудида барча ёш тоифалари бўйича қайд этилган энг яхши енгил атлетика натижаларининг ТОП-10 рўйхатини эълон қилди.
Мазкур рейтинг фақат профессионал спортчиларни қамраб олмайди. Унда коллеж талабалари, кучли мактаб ўқувчилари, шунингдек, АҚШдаги университет ва клублар номидан мусобақаларда иштирок этадиган хорижлик атлетлар ҳам ўрин олган.
Women’s 2026 United States Top 10 Track & Field Performance List рўйхатида Шарифа Давронова уч хатлаб сакраш йўналишида 14,35 метр натижа билан иккинчи поғонадан жой олди.
Биринчи ўриндаги спортчидан ҳам қолишмади
Рейтинг пешқадами — болгариялик Александра Начева 14,40 метр натижа билан биринчи ўринни эгаллаган. Бироқ у ушбу кўрсаткични секундига +3,4 метр тезликда эсган елдош шамол шароитида қайд этган. Бу эса рухсат этилган меъёрдан юқори ҳисобланади.
Энг эътиборли жиҳати шундаки, Начеванинг рухсат этилган шамол шароитидаги энг яхши натижаси ҳам 14,35 метрни ташкил этади. Яъни бу кўрсаткич бўйича у Шарифа Давроновадан устун эмас.
Ўзбекистон енгил атлетикаси учун муҳим натижа
Шарифа Давронованинг ушбу рейтингидаги ўрни унинг халқаро майдондаги рақобатбардошлигини кўрсатади. Айниқса, АҚШдаги турли ёш тоифалари ва спорт тизимларини қамраб олган рўйхатда иккинчи бўлиш — эътиборга молик натижа.
Демак, 2026 йилги мавсум кўрсаткичлари бўйича ўзбекистонлик атлет уч хатлаб сакрашда АҚШ ҳудудида қайд этилган энг яхши икки натижадан бирига эга.
Бу Шарифа учун шунчаки рейтингдаги ўрин эмас, балки Ўзбекистон енгил атлетикаси салоҳиятини намоён этувчи муҳим кўрсаткичдир.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…