Una nueva era en el ajedrez: el número 1 de Uzbekistán ha cambiado

¡Un tiempo de orgullo y celebración continúa para los aficionados al ajedrez uzbeko! Tras la conclusión de mayo, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) ha actualizado su lista de las mentes más brillantes del planeta. Es notable que cinco representantes uzbekos se encuentren ahora entre los 100 mejores grandes maestros del mundo.

La competencia sigue siendo intensa en la cima de la clasificación mundial. Mientras que el fenómeno noruego Magnus Carlsen (2841) sigue liderando la lista, los dos siguientes puestos están ocupados por famosos grandes maestros estadounidenses con puntuaciones idénticas: Fabiano Caruana (2792) y Hikaru Nakamura (2792).

Cambio en el trono uzbeko: ¡Sindarov sube al 4º puesto!

El balance de mayo trajo noticias inesperadas e históricas para los aficionados uzbekos. El nombre del ajedrecista número uno de nuestro país ha cambiado. Esto se debe a la fenomenal actuación de Javokhir Sindarov, conocido entre los aficionados como el "profesor", en el prestigioso «Superbet Chess Classic Romania–2026» torneo.

Gracias a su exitosa trayectoria en el torneo internacional de Rumanía, Javokhir aumentó su puntuación a exactamente 2777 puntos ¡y se convirtió en el 4º mejor ajedrecista del planeta!

Nodirbek Abdusattorov, el favorito de los aficionados, es actualmente el número dos de nuestro país. Curiosamente, Nodirbek también tiene 2777 puntos pero debido a los criterios de desempate, ocupa el 5º puesto en la clasificación mundial de la FIDE, justo detrás de Javokhir. ¡Tener a dos de nuestros chicos en el top 5 es un verdadero triunfo para el deporte uzbeko!

Nuestros otros grandes maestros en el top 100

Los otros tres compatriotas entre los 100 mejores ajedrecistas del mundo también mantienen posiciones sólidas:

Nodirbek Yakubboev — con 2689 puntos, ocupa el 40º puesto en el mundo.

Rustam Kasimdzhanov — Nuestro experimentado ex campeón mundial se sitúa exactamente en el 50º puesto con 2665 puntos.

Shamsiddin Vokhidov — Nuestro talentoso ajedrecista ha acumulado 2637 puntos y se encuentra actualmente en el 89º puesto.