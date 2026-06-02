Ibrahima Konate firma un contrato de larga duración con el Real Madrid

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Ibrahima Konate firma un contrato de larga duración con el Real Madrid

¡Uno de los fichajes más sonados del año en el fútbol europeo está a punto de concretarse! El Real Madrid está muy cerca de incorporar al talentoso defensa central francés Ibrahima Konate, quien recientemente se despidió del Liverpool. Así lo informó el reconocido periodista e insider Nicolo Schira en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter).

Según fuentes fiables, la directiva del 'Club Blanco' ha acordado todos los términos con el defensa francés de 27 años. Según nuestra información, Konate firmará un contrato de larga duración por 5 años con los 'merengues', válido hasta el verano de 2031. Se espera que el salario anual del imponente defensa en Madrid sea de 10 millones de euros.

Adiós inesperado al Liverpool

Cabe recordar que ayer, 31 de mayo, el Liverpool anunció oficialmente la inesperada finalización de su contrato con Konate. El talentoso futbolista defendía los colores de los 'reds' desde el verano de 2021 y era una pieza clave en la línea defensiva del equipo.

Prestigioso y mundialmente famoso Transfermarkt Según los últimos informes del portal, el valor de mercado actual del defensa francés es exactamente de 50 millones de euros. Se puede decir que conseguir a un jugador de este nivel y valor como agente libre es un auténtico regalo para la afición del Real Madrid. Se espera que el anuncio oficial del fichaje se haga pronto. ¡Le deseamos a Konate grandes éxitos en la casa blanca!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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