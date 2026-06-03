Arsenal adelanta al Bayern en la carrera por Nathaniel Brown

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Arsenal adelanta al Bayern en la carrera por Nathaniel Brown

El Arsenal de Londres se ha posicionado como el principal candidato en la puja por el defensa del Eintracht Fráncfort Nathaniel Brown, adelantando al Bayern Múnich. Los Gunners estarían dispuestos a pagar la elevada cifra que se pide por la estrella de la Bundesliga para reforzar su línea defensiva, según informa Goal.com. informa .

La directiva del Bayern Múnich y el director deportivo Max Eberl llevan tiempo interesados en el lateral izquierdo de 22 años. Sin embargo, según Bild, el Eintracht exige al menos 65 millones de euros por su jugador. Esta cantidad resulta excesiva para los bávaros, obligados a gestionar su presupuesto con cautela tras los gastos de los últimos mercados de fichajes.

El equipo de Mikel Arteta, en cambio, parece contar con mayor músculo financiero. El Arsenal busca aumentar la competencia en el flanco izquierdo incorporando a Nathaniel Brown, quien destaca por su estilo moderno y ofensivo. Según The Athletic, el jugador es uno de los objetivos prioritarios del club londinense.

En la temporada 2025-26, Nathaniel Brown disputó 42 partidos en todas las competiciones, anotando cuatro goles y repartiendo seis asistencias. Con el Eintracht octavo en la Bundesliga y fuera de las competiciones europeas, el propio jugador se muestra favorable a dar el salto a la Premier League inglesa.

Para que el Bayern pueda cerrar este fichaje, primero debería vender a defensas como Alphonso Davies o Hiroki Ito. Por su parte, el Eintracht aspira a obtener un gran beneficio por un jugador que fue adquirido por tan solo 3 millones de euros en 2024.

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Nodirbek Razzokov
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