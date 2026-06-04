Abduqodir Husanov contribuye al récord del Manchester City

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Abduqodir Husanov contribuye al récord del Manchester City

El Manchester City lidera entre los clubes en número de jugadores que participarán en el Mundial de 2026.

Un total de 19 jugadores han sido convocados para diversas selecciones nacionales desde el club inglés. Esta cifra es la más alta entre los clubes con participantes en el torneo.

La lista incluye representantes de las selecciones de Inglaterra, Noruega, Ghana, Egipto, Bélgica, Francia, Croacia, Portugal, Países Bajos, España, Argelia y Uzbekistán.

Entre ellos se encuentra el defensa de la selección de Uzbekistán, Abduqodir Husanov, quien así también contribuye a este logro del Manchester City.

Jugadores convocados para el Mundial desde el club:

— Nico O'Reilly (Inglaterra)
— John Stones (Inglaterra)
— Marc Guéhi (Inglaterra)
— James Trafford (Inglaterra)
Erling Haaland (Noruega)
— Antoine Semenyo (Ghana)
— Omar Marmoush (Egipto)
— Jérémy Doku (Bélgica)
— Rayan Cherki (Francia)
— Mateo Kovačić (Croacia)
— Matheus Nunes (Portugal)
— Tijjani Reijnders (Países Bajos)
— Rodri (España)
Bernardo Silva (Portugal)
— Nathan Aké (Países Bajos)
— Rayan Aït-Nouri (Argelia)
— Abduqodir Husanov (Uzbekistán)
— Rúben Dias (Portugal)
— Joško Gvardiol (Croacia).

Manchester CityAbdukodir KhusanovUzbekistánErling HaalandRodri
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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