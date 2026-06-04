La leyenda del Chelsea Bobby Tambling fallece a los 84 años

El club londinense Chelsea anunció el luto tras el fallecimiento de Bobby Tambling, uno de los mejores delanteros de su historia. La leyenda de Stamford Bridge y exinternacional inglés falleció a los 84 años. Mantuvo el récord de máximo goleador del club durante casi medio siglo. Así lo reporta Goal.com informa .

Tambling se convirtió en la estrella principal y la figura icónica del equipo del Chelsea en la década de 1960. Disputó un total de 370 partidos con el club, marcando 202 goles. Este récord solo fue superado por Frank Lampard en 2013. Sin embargo, Tambling sigue siendo el máximo goleador del club en la liga doméstica con 164 goles.

El comunicado oficial del club decía: "El Chelsea Football Club anuncia con profunda tristeza la pérdida de uno de sus jugadores más legendarios, Bobby Tambling". Según los informes, el exdelantero había estado sufriendo de demencia en los últimos años.

Bobby Tambling comenzó su brillante carrera marcando en su debut a los 17 años contra el West Ham en 1959. En 1965, marcó contra el Leicester City en la final de la Copa de la Liga, ayudando a su equipo a ganar el título. También estableció un récord único del club al marcar cinco goles en un partido contra el Aston Villa en 1966.

En su autobiografía, Frank Lampard describió a Tambling como un verdadero caballero y un embajador del club. Tambling jugó no solo a nivel de club, sino también para la selección de Inglaterra, donde logró marcar contra Francia. Se ganó un gran respeto en el mundo del fútbol por su humildad y su alto nivel técnico.