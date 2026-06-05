Se espera que el delantero del Real Madrid se convierta en una estrella de la Serie A

El talentoso delantero Gonzalo García, quien ha estado relegado al banquillo debido a la alta competencia en el Real Madrid, está a punto de dar un giro radical a su carrera. La probabilidad de que el atacante español de 22 años abandone el 'club blanco' durante la actual ventana de fichajes de verano aumenta cada hora.

Según la última información revelada por el reconocido insider europeo Gianluca Di Marzio, el canterano madridista tiene una excelente oportunidad para continuar su carrera en la Serie A de Italia.

El Como, que causó una verdadera sensación en la temporada completada de la Serie A y logró clasificarse por primera vez en su historia a la Liga de Campeones de la UEFA, tiene como objetivo reforzar su línea ofensiva específicamente con García. El equipo dirigido por la leyenda española Cesc Fàbregas quiere destacar en Europa incorporando al joven talento.

A pesar de su juventud, García logró disputar 30 partidos con el Real Madrid durante la última temporada de La Liga. En estos encuentros, la joven estrella marcó 6 goles y proporcionó 1 asistencia.

El traslado del futbolista, actualmente valorado en 30 millones de euros por portales prestigiosos, a Italia abrirá sin duda un nuevo y brillante capítulo en su carrera. Se espera que este traspaso se resuelva oficialmente en breve.