Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y una de las figuras más exitosas y poderosas del fútbol mundial, reflexionó sobre los enormes logros y el crecimiento financiero del club bajo su liderazgo. El experimentado directivo comparó la difícil situación cuando asumió el cargo con el éxito global actual.

Según Madrid Zone, Pérez habló con orgullo sobre cómo transformó al club madrileño, al borde de la crisis financiera, en la marca deportiva más valiosa del mundo.

De un pasado difícil a una valoración de miles de millones de euros

El prominente líder español no ocultó que la situación era completamente diferente cuando tomó las riendas del 'Club Real'. Describió la historia financiera y el estado actual del club de la siguiente manera:

"Cuando fui elegido presidente del Real Madrid por primera vez en el año 2000, el equipo estaba en una situación financiera desesperada; ni siquiera había fondos suficientes para pagar los salarios de los jugadores. Gracias a las reformas adecuadas y a los planes estratégicos, la situación cambió por completo. Hoy en día, el valor de mercado total del Real Madrid se estima en 10 mil millones de euros ."

Cabe destacar que la tenure de Florentino Pérez en el gigante madrileño se divide en dos períodos. Dirigió el club por primera vez de 2000 a 2006, regresó al cargo en 2009 y ha permanecido al frente desde entonces.

Elecciones presidenciales y choque con un joven rival

Estos días, el club madrileño está viviendo un momento álgido no solo en el campo, sino también a nivel directivo. Las elecciones presidenciales oficiales del Real Madrid tendrán lugar el 7 de junio .

Aquí está la información sobre las posibilidades del líder actual y su principal rival:

Candidatos Diferencia de edad Estatus en el club Ventaja principal Florentino Pérez Líder experimentado Presidente actual Amplia experiencia y una marca de 10 mil millones de euros Enrique Riquelme 42 años más joven que Pérez 42 años más joven Único rival oficial Energía juvenil y nuevas perspectivas

El empresario Enrique Riquelme, el único candidato que desafía a Pérez en las próximas elecciones, ofrece una competencia seria a pesar de ser 42 años más joven que el presidente actual. Sin embargo, el gran legado de Pérez en la historia del club y su garantía de estabilidad financiera lo mantienen como el claro favorito.

Antecedentes: Florentino Pérez se ha hecho un nombre en el fútbol moderno no solo como el rey de los fichajes, sino también como un gran economista. Desde el proyecto 'Galácticos' hasta la renovación del magnífico estadio Santiago Bernabéu, este viaje ha convertido al club madrileño en una fuerza invencible. El resultado de las elecciones del 7 de junio determinará sin duda el destino del club para la próxima década.

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