Las intrigas en torno al Real Madrid se intensifican en el mercado europeo de fichajes. Tras incorporar recientemente al experimentado defensa Ibrahima Konaté desde el Liverpool, los directivos del 'Club Blanco' no quieren detenerse ahí. Los madrileños están considerando otro mega-fichaje para reforzar aún más su defensa central y formar una plantilla invencible de cara al futuro.

Según las últimas informaciones del prestigioso diario español AS, el gigante de La Liga está considerando seriamente la opción de comprar a Joško Gvardiol, uno de los pilares fundamentales del Manchester City.

Resultado electoral y el plan maestro de Pérez

La realización de este fichaje está directamente vinculada a un importante evento político esperado en el club madrileño. Según los insiders, si el actual presidente Florentino Pérez gana nuevamente las próximas elecciones presidenciales, la campaña para traer al defensa croata a Madrid comenzará oficialmente.

La buena noticia es que el joven Gvardiol, de 24 años, desea sinceramente continuar su carrera en el Santiago Bernabéu y vestir la camiseta blanca. Sin embargo, completar este traspaso no será fácil. La razón es que la directiva del Manchester City y el propio Pep Guardiola no tienen ninguna intención de dejar marchar a su estrella. A su vez, el Real Madrid no quiere asumir riesgos financieros pagando una cantidad artificialmente inflada e irrazonable. Se llevará a cabo una política razonable en las negociaciones.

La posición de Gvardiol en el mercado de fichajes

A pesar de su juventud, el jugador, ya reconocido como uno de los mejores defensas del mundo, presenta actualmente las siguientes estadísticas:

Edad del jugador Tiempo en el City Duración del contrato Valor de mercado (Transfermarkt) 24 años Desde el verano de 2023 Hasta el verano de 2028 70 millones de euros

Contexto: El interés por Joško Gvardiol tras el fichaje de Ibrahima Konaté refleja el deseo de Florentino Pérez de construir una línea defensiva para los 'nuevos Galácticos invencibles'. Aunque el contrato actual con los 'Citizens' dura hasta 2028, el deseo del jugador de mudarse a Madrid podría provocar un gran choque político durante esta ventana de fichajes de verano.

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