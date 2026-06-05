Andy Robertson ficha por el Tottenham: Roberto De Zerbi da la bienvenida al nuevo refuerzo

El Tottenham Hotspur anunció oficialmente el fichaje del experimentado lateral izquierdo Andy Robertson como agente libre tras la finalización de su contrato con el Liverpool. El capitán de la selección de Escocia se mudará al club londinense este verano y se unirá a la plantilla del entrenador principal Roberto De Zerbi. Anteriormente, este traspaso, que no se concretó durante la ventana de invierno, finalmente se ha completado con éxito. Según Goal.com informa .

El defensa de 32 años también fue objetivo del Tottenham en enero bajo el exentrenador Thomas Frank, pero el acuerdo se canceló porque el Liverpool no pudo recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. Ahora, Robertson se dirige al norte de Londres tras una brillante carrera de nueve años en el Merseyside. Es conocido por su carácter combativo y su estilo de juego de alto nivel.

Hablando sobre el nuevo fichaje, Roberto De Zerbi dijo: "Andy es un jugador que admiro desde hace muchos años. Aporta excelentes cualidades técnicas, experiencia y liderazgo a nuestro equipo. Ha logrado el éxito al más alto nivel durante mucho tiempo y se convertirá en una figura importante para nosotros, tanto en el campo como en el vestuario."

Desde que se unió al Liverpool procedente del Hull City en 2017, Andy Robertson ha disputado 378 partidos. Con los del Merseyside, ganó la Liga de Campeones, la FA Cup, dos Copas de la Liga y dos títulos de la Premier League inglesa. El director deportivo del Tottenham, Johan Lange, también destacó que el profesionalismo del jugador es crucial para el desarrollo del club.

Antes de unirse a su nuevo club, Robertson participará en la Copa del Mundo este verano con la selección de Escocia. Actualmente cuenta con 92 internacionalidades. Se espera que esta sea la primera participación de Escocia en la Copa del Mundo en este siglo.