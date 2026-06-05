Lamine Yamal nombrado Jugador de la Temporada de La Liga

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Lamine Yamal nombrado Jugador de la Temporada de La Liga

El club catalán FC Barcelona y uno de los fenómenos más brillantes del fútbol mundial actual han alcanzado otro hito importante en su carrera. Según un comunicado oficial de la prensa de La Liga, el extremo ofensivo y centrocampista de los 'culés', Lamine Yamal, fue declarado el jugador más habilidoso e inigualable del campeonato concluido.

A pesar de su muy corta edad, este talento ha demostrado verdaderas cualidades de liderazgo en el campo, contribuyendo de manera incomparable a la campaña victoriosa del Barcelona en la temporada pasada.

Estadísticas asombrosas y rivales derrotados

Con solo 18 años , el miembro de la selección española registró estadísticas envidiables en La Liga. Se convirtió en una verdadera pesadilla para las defensas rivales en cada partido que disputó:

  • Número de partidos jugados: 28 partidos

  • Goles marcados: 16 goles

  • Asistencias de gol: 12 pases clave

En la lucha por este prestigioso premio individual, Lamine Yamal logró dejar atrás a las estrellas más famosas del fútbol mundial y a los héroes del campeonato doméstico. La lista de nominados incluía a los siguientes jugadores talentosos:

  • Kylian Mbappé (Real Madrid)

  • Nicolas Pépé (Villarreal)

  • Vedat Muriqi (Mallorca)

  • Pablo Fornals (Betis)

El regreso del Barcelona al trono y la clasificación de la liga

Cabe destacar que el brillo de Lamine Yamal no fue casualidad. De hecho, el FC Barcelona se proclamó una vez más campeón de España en la temporada 2025/2026, ocupando el primer lugar del podio. Los gigantes catalanes ofrecieron actuaciones consistentes durante toda la temporada, no dejando ninguna oportunidad a sus rivales en partidos muy disputados.

La siguiente tabla muestra la clasificación final de los tres primeros equipos:

Nombre del club

Puntos acumulados

Posición y diferencia

🥇 FC Barcelona

94 puntos

Campeón de España

🥈 Real Madrid

86 puntos

8 puntos detrás del líder

🥉 Villarreal

72 puntos

Fin del Top 3

Comentario de expertos: Ni siquiera los aficionados más optimistas esperaban que surgiera una estrella tan fenomenal de la academia del FC Barcelona después de Messi. Que este joven de 18 años superara a Mbappé para ser el mejor jugador de La Liga señala el inicio de una nueva 'era Yamal' en la historia del fútbol. Su contribución al título de los catalanes con 8 puntos de ventaja fue invaluable.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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