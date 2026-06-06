Un evento histórico largamente esperado por la selección nacional de Uzbekistán y millones de aficionados locales al fútbol se está haciendo realidad finalmente. La principal selección de nuestro país se clasificó para el torneo de fútbol más prestigioso del mundo — la Copa del Mundo — por primera vez en su historia, alegrando a todos. Este gran éxito y el esperado debut histórico están recibiendo un amplio reconocimiento no solo en nuestro país, sino también en la comunidad futbolística internacional.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también prestó especial atención a este logro histórico de la selección de Uzbekistán y expresó su apoyo a nuestros representantes.

«¡Muestren al mundo entero de lo que son capaces!»

El presidente de la FIFA envió deseos sinceros e inspiradores a la familia del fútbol uzbeko a través de sus páginas oficiales en las redes sociales. Infantino destacó que la entrada de Uzbekistán en el escenario futbolístico mundial sería uno de los momentos más brillantes del Mundial:

«Deseo de todo corazón buena suerte a la selección de Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA organizada por Norteamérica. Expreso mis mejores deseos a la selección nacional antes de su debut histórico en el mayor espectáculo futbolístico del mundo. Espero que hagan sentir orgullosos a millones de aficionados en su tierra, abran un capítulo completamente nuevo en la historia del fútbol uzbeko y demuestren su inmenso potencial a todo el mundo.»

Mundial 2026: Rivales que esperan a nuestros representantes

Cabe destacar que nuestros compatriotas se enfrentarán a partidos serios y emocionantes en este torneo global organizado en Norteamérica (EE. UU., Canadá y México). Pueden familiarizarse con la composición del grupo y los futuros rivales de nuestros representantes a través de la tabla integrada a continuación:

Fase de grupos Equipos rivales Características de los rivales Rival n.º 1 Colombia Un equipo con un fútbol sudamericano técnico y rápido. Rival n.º 2 Portugal Una de las selecciones nacionales más fuertes, grandes y experimentadas de Europa. Rival n.º 3 RD del Congo Un equipo físicamente fuerte capaz de ofrecer sorpresas inesperadas.

Nota editorial: El alto respeto mostrado por el máximo dirigente de la FIFA hacia la selección de Uzbekistán es un verdadero reconocimiento internacional de las reformas que se llevan a cabo para desarrollar el fútbol en nuestro país. En este gran torneo al otro lado del océano, nuestros jugadores demostrarán no solo un juego bonito, sino también la voluntad y la resiliencia del pueblo uzbeko. Deseamos a nuestros jugadores pasión y victorias históricas en los partidos contra rivales serios como Colombia, Portugal y la RD del Congo. ¡Adelante, Uzbekistán!

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