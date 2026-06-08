¿Debería Christian Eriksen retirarse? El consejo de un excompañero

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¿Debería Christian Eriksen retirarse? El consejo de un excompañero

Tras otro incidente aterrador durante el partido amistoso de Dinamarca contra Ucrania, Andros Townsend instó a Christian Eriksen a considerar retirarse del fútbol profesional. El centrocampista de 34 años se derrumbó nuevamente en el campo, casi cinco años después de su paro cardíaco en la Eurocopa 2020. Según Goal.com informa .

El incidente ocurrió en el minuto 65 del partido en Odense, Dinamarca. Eriksen se derrumbó repentinamente en el campo, lo que provocó la interrupción inmediata del encuentro. En una entrevista con talkSPORT, su excompañero del Tottenham, Townsend, enfatizó que Eriksen debe priorizar ahora su salud y su familia.

Según la Asociación Danesa de Fútbol (DBU), el exjugador del Manchester United y el Brentford ha recuperado la conciencia y está bajo observación en el hospital. Los médicos confirmaron que el desfibrilador cardioversor implantable (DCI) instalado en Eriksen en 2021 funcionó exactamente como se esperaba en la emergencia y salvó la vida del futbolista.

El médico de la selección nacional, Morten Boesen, informó de que el estado del jugador es estable y que pronto recibirá el alta. No obstante, este incidente ha reavivado el debate sobre si es apropiado que Eriksen continúe su carrera en el Wolfsburg de la Bundesliga y en el ámbito internacional.

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