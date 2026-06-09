Neymar estrena nuevo look antes del Mundial 2026

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Neymar estrena nuevo look antes del Mundial 2026

La estrella de la selección brasileña, Neymar, está tomando todas las medidas necesarias para estar completamente listo para el Mundial 2026. Actualmente recuperándose de una lesión crónica en la pantorrilla en Nueva Jersey, el futbolista ha atraído la atención de los aficionados no solo por su salud, sino también por su apariencia. Fotos de su nuevo peinado han circulado en las redes sociales. Así lo reporta Goal.com en su portal.

Neymar está utilizando equipos de alta tecnología desarrollados por la NASA para recuperarse más rápido de su lesión. En concreto, el delantero está entrenando en una cinta de correr antigravedad. Este dispositivo reduce la carga de peso en las extremidades inferiores, permitiendo realizar ejercicios cardiovasculares y mantener la actividad muscular sin dañar la zona lesionada.

Esta tecnología implica envolver la cintura del jugador con un cojín de aire especial. Esto permite a los médicos y entrenadores controlar con precisión y aumentar gradualmente el porcentaje del peso corporal que soportan las piernas, dependiendo de la fase de recuperación. Aunque este método parece muy futurista, clubes brasileños como Flamengo y Cruzeiro lo han utilizado durante más de diez años.

Además de su salud, Neymar también ha renovado su imagen. Su estilista de larga trayectoria, Wagner Tenorio, presentó un nuevo peinado rubio que recuerda al look del jugador durante el Mundial de Rusia 2018. El delantero de 34 años ha convertido en una tradición cambiar su apariencia antes de los grandes torneos.

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Nodirbek Razzokov
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