Erling Haaland y Jamal Musiala: Estrellas que podrían haber jugado para Inglaterra

Thomas Tuchel no tendrá dificultades para seleccionar talentos de clase mundial para la selección de Inglaterra de cara al Mundial de 2026. La presencia de estrellas como Harry Kane, Jude Bellingham y Declan Rice sitúa a los "Three Lions" entre los favoritos del torneo. Sin embargo, es aún más asombroso imaginar a futbolistas elegibles para Inglaterra pero que eligieron otros países. Esto lo informa Goal.com noticias .

Desde que se unió al Manchester City en 2022, Erling Haaland ha estado batiendo récords en la Premier League. También muestra un rendimiento increíble con la selección de Noruega, marcando más de un gol por partido. De hecho, Erling Haaland nació en Inglaterra mientras su padre, Alf-Inge, jugaba en el Leeds United. Se mudó a Noruega con sus padres a los tres años y siempre se ha considerado noruego.

El exseleccionador Gareth Southgate admitió en 2020 que Erling Haaland estaba vinculado al sistema noruego desde su juventud y era poco probable que aceptara una oferta de Inglaterra. El propio Haaland ha enfatizado en varias ocasiones que solo soñaba con jugar para Noruega.

Otro ejemplo llamativo es Jamal Musiala. Comenzó a brillar después de pasar de la academia del Chelsea al Bayern de Múnich. A diferencia de Erling Haaland, Jamal Musiala jugó para varias selecciones juveniles de Inglaterra, incluso junto a Jude Bellingham. En 2020, incluso llegó a jugar dos partidos con la selección sub-21 de Inglaterra.

Sin embargo, gracias a los esfuerzos del seleccionador alemán Joachim Löw y de sus compañeros del Bayern de Múnich, Jamal Musiala eligió su país de nacimiento. Pasó los primeros siete años de su vida en Alemania. Hoy es considerado una de las principales estrellas del fútbol alemán y podría enfrentarse a Inglaterra en el Mundial de 2026.