¿Está Neymar listo para la Copa del Mundo? La selección de Brasil ofrece actualizaciones

El delantero de la selección de Brasil, Neymar, se sometió a una resonancia magnética programada y los resultados fueron positivos. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que la recuperación de la estrella de una lesión muscular en la pantorrilla derecha está progresando según lo esperado. Sin embargo, la "Seleção" sigue tomando medidas de precaución respecto al regreso de su líder al campo. Según Goal.com informa .

Neymar sufrió esta lesión el 17 de mayo mientras jugaba para el Santos. Según el personal médico, el proceso de recuperación está avanzando dentro del plazo establecido. Los médicos no tienen intención de reintegrar al futbolista a la competición hasta que su estado físico esté completamente restablecido. Se trata de una medida estratégica para prevenir recaídas en las etapas posteriores del torneo.

La CBF emitió un comunicado oficial tras el examen del lunes: "El delantero Neymar se sometió a una resonancia magnética. El examen mostró que el tratamiento está avanzando bien dentro de los parámetros esperados. Continuará con el proceso de recuperación y preparación física planificado por el personal médico de la selección nacional."

Aunque la recuperación de Neymar está avanzando positivamente, el partido inaugural de la fase de grupos contra Marruecos se considera un poco temprano para el mediapunta. Por ahora, no se ha unido a los entrenamientos generales del equipo y se limita al trabajo en el gimnasio y la fisioterapia. Según el plan, pasará a entrenamientos individuales en el campo en los próximos días y apunta a estar listo para los últimos partidos de la fase de grupos o la fase eliminatoria.