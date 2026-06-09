¿Está Neymar listo para la Copa del Mundo? La selección de Brasil ofrece actualizaciones

·7·Deportes
¿Está Neymar listo para la Copa del Mundo? La selección de Brasil ofrece actualizaciones

El delantero de la selección de Brasil, Neymar, se sometió a una resonancia magnética programada y los resultados fueron positivos. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que la recuperación de la estrella de una lesión muscular en la pantorrilla derecha está progresando según lo esperado. Sin embargo, la "Seleção" sigue tomando medidas de precaución respecto al regreso de su líder al campo. Según Goal.com informa .

Neymar sufrió esta lesión el 17 de mayo mientras jugaba para el Santos. Según el personal médico, el proceso de recuperación está avanzando dentro del plazo establecido. Los médicos no tienen intención de reintegrar al futbolista a la competición hasta que su estado físico esté completamente restablecido. Se trata de una medida estratégica para prevenir recaídas en las etapas posteriores del torneo.

La CBF emitió un comunicado oficial tras el examen del lunes: "El delantero Neymar se sometió a una resonancia magnética. El examen mostró que el tratamiento está avanzando bien dentro de los parámetros esperados. Continuará con el proceso de recuperación y preparación física planificado por el personal médico de la selección nacional."

Aunque la recuperación de Neymar está avanzando positivamente, el partido inaugural de la fase de grupos contra Marruecos se considera un poco temprano para el mediapunta. Por ahora, no se ha unido a los entrenamientos generales del equipo y se limita al trabajo en el gimnasio y la fisioterapia. Según el plan, pasará a entrenamientos individuales en el campo en los próximos días y apunta a estar listo para los últimos partidos de la fase de grupos o la fase eliminatoria.

NeymarBrasilCopa del MundoLesiónFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Real Madrid completa oficialmente el fichaje de Denzel DumfriesEl Real Madrid completa oficialmente el fichaje de Denzel DumfriesHoy, 08:55El Bayern listo para rechazar al Real Madrid por Michael OliseEl Bayern listo para rechazar al Real Madrid por Michael OliseHoy, 08:53La leyenda del Liverpool Divock Origi se retira a los 31 añosLa leyenda del Liverpool Divock Origi se retira a los 31 añosHoy, 08:16Erling Haaland y Jamal Musiala: Estrellas que podrían haber jugado para InglaterraErling Haaland y Jamal Musiala: Estrellas que podrían haber jugado para InglaterraHoy, 07:18Darwin Nunez podría regresar gratis al Liverpool por sorpresaDarwin Nunez podría regresar gratis al Liverpool por sorpresaHoy, 07:16¿Qué dijo Ronald Koeman sobre el partido contra Uzbekistán?¿Qué dijo Ronald Koeman sobre el partido contra Uzbekistán?Hoy, 06:13
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)