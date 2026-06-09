¿La selección de Inglaterra depende demasiado de Harry Kane?

El capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, respondió a las opiniones de que el equipo depende excesivamente de sus goles de cara al Mundial de 2026. El delantero, que batió récords en Alemania con el Bayern Múnich durante una temporada prolífica, se acerca al torneo en la mejor forma de su carrera. Los "Three Lions", que buscan poner fin a una racha de 60 años sin títulos, centran nuevamente la atención principal en su capitán récord. Según Goal.com informa .

Al hablar sobre la presión en el gran escenario, Harry Kane reconoció que ser un delantero de primer nivel en la selección nacional conlleva naturalmente la responsabilidad de marcar goles. Comparando su situación con la de otras estrellas mundiales, dijo: "Creo que cualquier equipo con un delantero fuerte tendrá una dependencia de él. Por ejemplo, Erling Haaland con Noruega o Kylian Mbappé con Francia están en una situación similar. Si eres el máximo goleador del equipo, se esperan goles de ti. No es algo malo".

El capitán enfatizó que otros miembros del equipo también tienen un alto potencial goleador. Según sus palabras, casi todos los jugadores convocados han tenido temporadas exitosas y han ganado trofeos con sus clubes. Gracias a sus actuaciones con el Bayern Múnich, Harry Kane es uno de los principales candidatos a convertirse en el primer futbolista inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen en 2001.

El delantero de 32 años está seguro de que llegará al torneo en Norteamérica en excelente condición física. A pesar de las preocupaciones por la fatiga tras una larga temporada, Harry Kane afirmó que esta es su mejor oportunidad en su carrera para ganar la Copa del Mundo. El delantero enfatizó que se siente más fresco que nunca y que finalmente ha llegado el momento de cruzar la línea de meta con una victoria.