Anderson con los « Citizens »: ¿el fichaje más caro de la historia del City?

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Anderson con los « Citizens »: ¿el fichaje más caro de la historia del City?

Ha surgido una nueva noticia impactante en el mercado de transferencias. El centrocampista del club Nottingham Forest Elliot Anderson est muy cerca de continuar su carrera en el Manchester City.

« Purple Panel » según informa esta publicación, los clubes han alcanzado un acuerdo total sobre el traspaso.

Cifras asombrosas y un contrato histórico

Si este acuerdo se confirma oficialmente, no solo cambiará la historia del City, sino la de toda la Premier League (PL):

  • Precio del traspaso: 138 millones de euros.

  • Estado de récord: La compra más cara de la historia del Manchester City (superando el récord de Jack Grealish).

  • Récord PL: El segundo traspaso más caro de la historia de la liga.

  • Duración del contrato: 5 años (con opción de prórroga por una temporada adicional).

  • Reconocimiento médico: Está previsto que el futbolista se someta al reconocimiento médico en EE. UU. en los próximos días.

Aunque el mundo del fútbol evoluciona rápidamente, no estaría de más abordar esta noticia con cierta cautela. La razón es que la página « Purple Panel » es conocida en las redes sociales por difundir a menudo « primicias » satíricas, paródicas o extremadamente exageradas. Elliot Anderson es un futbolista talentoso, pero que Enzo Maresca apueste 138 millones de euros en efectivo por él se parece más a un meme futbolístico que a la realidad. Si este traspaso se hace realidad, ¡el City habrá detonado la bomba del año!

Estadísticas de Anderson la temporada pasada

El futbolista de 23 años mostró un juego estable en las filas del Nottingham Forest la temporada pasada y se convirtió en una de las figuras principales del equipo:

Indicador

Estadística

Partidos jugados

50

Goles marcados

4

Asistencias

5

En los próximos días quedará claro si esta noticia es real o si se queda simplemente en un rumor de traspaso. ¡Sigan atentos a nuestra actividad!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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