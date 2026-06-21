Buenas noticias para Thomas Tuchel: los líderes de Inglaterra regresan al equipo

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Buenas noticias para Thomas Tuchel: los líderes de Inglaterra regresan al equipo

La selección de Inglaterra, tras un inicio exitoso en la fase de grupos de la Copa del Mundo, ha recuperado piezas clave antes de su próximo encuentro decisivo. Marcus Rashford y Declan Rice, recuperados de sus lesiones, vuelven a estar a disposición del seleccionador Thomas Tuchel. Se espera que esta noticia refuerce las ambiciones de los «Three Lions» en el torneo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según los informes, ambos futbolistas participaron sin restricciones en los entrenamientos del sábado en Kansas City. Marcus Rashford, quien anotó entrando desde el banquillo en el primer partido contra Croacia (4-2), había trabajado por separado debido a una ligera molestia muscular. El vicecapitán Declan Rice fue sustituido prematuramente en el partido inaugural debido a molestias en la cadera y la rodilla.

La situación de Saka es más compleja

Según el diario The Guardian, aunque el estado de Rice y Rashford es positivo, la situación de Bukayo Saka sigue siendo preocupante. La estrella del Arsenal no se unió a los entrenamientos grupales y se limitó a un programa individual en interiores. Tuchel señaló que es muy poco probable que el jugador sea titular en el partido contra Ghana.

Bukayo Saka lucha actualmente contra un problema crónico en el tendón de Aquiles. El cuerpo técnico y los servicios médicos consideran arriesgado mantener al joven talento en el campo durante 90 minutos. Por ello, es casi seguro que comience desde el banquillo en el encuentro del martes en Boston.

Thomas Tuchel dijo en una entrevista: «Saka está intentando solucionar el problema del Aquiles, pero aún no está listo para jugar 90 minutos completos». Esto indica que el entrenador está reservando al jugador para las fases eliminatorias del torneo. Se espera que Noni Madueke ocupe nuevamente su lugar en la banda derecha.

Según Goal.com, la selección de Inglaterra aspira a consolidar su liderazgo en el grupo G. El regreso de Rashford intensificará la competencia con Anthony Gordon en la banda izquierda. Por su parte, se espera que Declan Rice recupere su puesto indispensable en el pivote defensivo, lo que dará más opciones tácticas a Tuchel.

En general, la amplitud del banquillo inglés permite a Tuchel realizar rotaciones sin arriesgar a sus estrellas. El partido contra Ghana podría ser decisivo para resolver la clasificación del grupo.

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